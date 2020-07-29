УКР
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского. Однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.

Читайте также: "Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Нацполиция (15496) Тахтаулове (582) розыск (663) Геращенко Антон (935)
да-да, тигры сьели в джунглях Полтавщины, даже тело не найдут.
Это что б с розыска снять потом.
Шоу так себе, ребята. хватило и луцкого "чекатило" что б забить на трое суток информ пространство
Я так понимаю, это констатация факта - их подручные убрали участника- свидетеля марлезонского балета
Самоубийство - стандартный приём опустить концы в воду и прикрыть свою некомпетентность. Да и дважды в челюсть у нас тоже стрелялись
Я так понимаю, это констатация факта - их подручные убрали участника- свидетеля марлезонского балета
свидетеля чего?
А бил лі мальчік? Чи то полкан, нібито захоплений відмазку придумав, щоб похмілля прикрити?
Самоубийство - стандартный приём опустить концы в воду и прикрыть свою некомпетентность. Да и дважды в челюсть у нас тоже стрелялись
да да в кабинете Авакова поищите прежде чем свои еврейские придурковатые догадки писать...
да-да, тигры сьели в джунглях Полтавщины, даже тело не найдут.
Это что б с розыска снять потом.
Шоу так себе, ребята. хватило и луцкого "чекатило" что б забить на трое суток информ пространство
Вспомнил про фотографию на которой "украинские каратели" бомбят Донбасс, а на переднем плане у дороги растут... пальмы...
знаменитые донбаские пальмы, даааа) бандеровские кокосы, смакотаааа. было дело) наши фашисты после бомбежек мирных трактористов и шахтеров вечно отдыхают в их тени и перечитывают святую "Mein kampf"))))))
а потеряться в полтавских дебрях не получится только у инвалида, это ж все знают)
Как там у Гайдая - " Демоны были, но они самоликвидировались!"
Заявление настоящего "профи"!
"как казалось" - шикарное экспертное заключение.
"...пытались задержать ПОДОЗРЕВАЕМОГО в угоне авто..."
******* Геращенко нах.... ему кончать жизнь самоубийством или это новая отмазка у Зепидаров клоунов ****** . Некомпетентная *********** с главным пидаром Зенленским
Верно сказано и в точку!
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Не ругайся - Авакян - Петин друг , да и Антоша - тоже!
Надолго отвлечь внимание от капитуляции у ЗЮ ишака и его бригады не получается.
фу,какая унылая концовка в сюжете,сценарист-бездарь,трэшу-1 из 10...
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
ЗЕ мляне - множественное число, а жителей, тогда, зовут - ЗЕ млять...
Или на даче Авакова ждёт дальнейших указаний или менты закопали!
Може, живий, може, неживий.
Може, наркоман, може, не наркоман.
Може, в Решетилівському, може, в Миргородському.

А, може, ви, довбаки аваковські, засиділися за 6 років на службі, у якій ні біса не петраєте?
...а может быть корова, а может быть собака, а может, просто дворник злой, а может- не живой! Гадание на коровьей лепешке! Все по-аваковски.
... он шел по сельской местности, к ближайшему орешнику за новою метлой.
Ну правильно. Если не можем поймать "террориста", значит он скорее мертв, чем жив.
А был ли мальчик?
А может полиции показалось? Бывает такое - белочка как нападет. Жара, полтавская буряковка, голову расслабляют и без того слабую.
труп террориста - в студию!!! а пока, это все бла-бла-бла....
завалили как Мазурка.
А возможно он был уже неживой, когда брал заложников и размахивал гранатой.... Андед,зомби или еще нежить какая. Вампир. Потому его и поймать не могут.
. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", ..і сам себе закопати
Я писав ще декілька днів тому , що полтавского ,, терориста " , потрібно було шукати в багажнику Шияна !
А сьогодні Тоха висуває своі версіі , тобто готуює громадськість до найгіршого ! Можливо , я поиляюсь ...))
А мы так сразу и поверили вам. Ага! Щас! Значит до сегодняшнего дня все молчали, что он был под наркотой. И через шесть дней вдруг они внезапно вспомнили, что человек был неадекватный. Такой себе внезапный всплеск памяти! Совсем за дураков народ держат.
нет, просто псих и наркоша обул полицию. Таких аваковских профи...
хехе, Полтавского Рембо вам не взять ,кишка тонка))
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
он уже сделал пластику и поменял пол,дай наводку,улетел в Южную Америку.
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Краще б ви жували, ніж говорили.
Антонина нам пытается фуфло втирать?!!!
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Сцена спектакля финальная "Самоубийство" (а то уже всем поднадоело). Группа поиска срочно учит новый сценарий: Геращенко сказал самоубийство, значит - самоубийство!
ОСКАР для сЗенариста за чудофильмы: "Луцкий шухер", "Полтавский Рембо" и "Пенсионеры - биткоинщики". Ждем новых оскароносных фильмов !!!

"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Может, и неживой.
"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Нелогічно...Якщо він невиліковний наркоман,і,звичайно,це усвідомлює,то для нього піти на тюремний термін - єдиний шанс вилікуватись...Тим паче атошник,герой...багато не дали б,навіть якби трохи пом"яв би головного мусора...А він до останнього тікав...і втік,лишивши позаду обісраних геращенків-авакових і всю мусорню іже з ними...Нелогічно...
а можно ссылочку которая подтверждает "атошник, герой"?
Цьотка Маліновська з Персенківки сказала,що "кажний атошник - гєрой,но не кажний гєрой - атошник"...Я на неї завжди посилаюсь,хоча в більшости випадків вона посилає всіх нахрєн...
А выглядит это так. Шеф уголовного розыска возможно причастен к угонам авто. Зачем менять себя на полицейского? Спрятал подельника а после грохнул и концы в воду.
Возможно) а может этот "террорист" просто ментовский стукачок( поэтому ему и сходили с рук прошлые залеты), и на него решили повесить какой то висяк вот он и психонул, и сразу главмент нарисовался чтобы парень лишнего не взболтнул)))
Одно понятно точно, что главмент и "террорист" хорошо знакомы)
Вот и вся "потужнiсть" Рюкзакова, да же ответственного актера не может найти на исполнение роли "террориста". Кадровый голод?
Эта ЗЕленая сволочь разыграла очередной спектакль. Был уже луцкий террорист. Какой спектакль следующий? И все это держит под контролем эта мразь ЗЕянелох, падло, лично руководит обеспечением нашей безопасности. Сколько "мужества" в этом обосраном засранце.
Ох як хотілось би , як хотілось би да, Толік, ато Борісич вже у всі дирки "любе"! Бездарі твое керівництво, а ти просто... просто жирна пляма на фоні МВД. Огидно.
"Покончил жизнь самоубийством" как Музычко.
А что * герой * полковник молчит Расскажи как было дело при поездке может был договорняк
Будет как и в случае с Мазурком?
всё новое - хорошо забытое старое
донбасских реальных террористов слабо словить,гандоша толстая? Оставьте пацана в покое,он вас мусоров парштвых не убивал,хотя мог! Ловите настоящих террористов!
Точно!! Скоро найдеться скелетований труп!!
Ты антошка ромашку себе купи...и погадай...жив не жив..
Пока труп не нашли не нужно свою пасть открывать...галатель ты наш..
Хм... какое жестокое самоубийство...
САМОЗАКОПАЛСЯ,
Мазурок-2
Ок. Тогда вопрос: как конченому убитому в хлам наркоману удалось уйти от бравых псов авакова? )))
Да он, мусорам вонючим уже и в штаны насрал))))
А был ли мальчик в памперсе?
Негласная информация от полтавских ментов - никто никого не ищет. И, вообще, этот начальник полиции, которого, якобы взяли в заложники, сам посадил этого Скрипника в машину и вывез в лес, от греха подальше.
