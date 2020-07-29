"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского. Однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.