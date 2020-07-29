"Полтавский террорист" Скрипник, возможно, уже и неживой, - Геращенко
Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского. Однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.
В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.
"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
Это что б с розыска снять потом.
Шоу так себе, ребята. хватило и луцкого "чекатило" что б забить на трое суток информ пространство
а потеряться в полтавских дебрях не получится только у инвалида, это ж все знают)
Може, наркоман, може, не наркоман.
Може, в Решетилівському, може, в Миргородському.
А, може, ви, довбаки аваковські, засиділися за 6 років на службі, у якій ні біса не петраєте?
А может полиции показалось? Бывает такое - белочка как нападет. Жара, полтавская буряковка, голову расслабляют и без того слабую.
А сьогодні Тоха висуває своі версіі , тобто готуює громадськість до найгіршого ! Можливо , я поиляюсь ...))
Одно понятно точно, что главмент и "террорист" хорошо знакомы)
Пока труп не нашли не нужно свою пасть открывать...галатель ты наш..
А был ли мальчик в памперсе?