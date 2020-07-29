УКР
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое заявление против нардепа Софии Федыны, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Федына сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Звиробий. - Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем есть в наших словах угроза его жизни", - рассказала нардеп.

"Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление - это три фразы "А знаешь, там стреляют","А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом, после чего были захвачены и наши позиции, и погибли военнослужащие, в результате тех отводов созданы новые минные поля, сепары захватили наши позиции, оказывается там не стреляют, оказывается это угроза", - отмечает Федына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Вы мне не враг, я с вами не борюсь. Наш враг - агрессор, пришедший к нам с оружием

Она назвала подобные дела шагом к тотальной цензуре в стране и напомнила, что на ее дело были израсходованы значительные государственные ресурсы. "В моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 000 гривень, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривень. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - отметила парламентарий.

"Этот процесс будет возвращен нами в другую сторону. Мы будем судить президента Зеленского в качестве потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как тех, кто предал Украину", - подытожила нардеп.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После акции под ГБР многотысячное шествие направилось к Печерскому суду в поддержку Порошенко и против политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (25515) угрозы (496) Федына София (73)
+77
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 7956
29.07.2020 16:16 Відповісти
+57
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 9735
29.07.2020 16:18 Відповісти
+51
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 2470
29.07.2020 16:15 Відповісти
Не лепи горбатого!Не было там ни каких угроз.Там был стёб,которого на трубе хоть греблю гаты.Но твоё сцыкло выбрало именно слабый пол,потому как оно член безяичный! С чем тебя и поздравляю
показати весь коментар
29.07.2020 16:48 Відповісти
я тебе освежу память зеленожопый
есть такой Дмитрий Чекалкин. Он автор "Веселые яйца-1" - 2005 год и "Веселые яйца-2" - 2012 год. и прикинь - янык даже не хрюкнул в его сторону.
Кстати. есть уже новый проект - скоро будет на экранах если бубочка опять не поступит так же как с "Король осел". Дожились - президент запрещает к показу пакистанский мультфильм про то как осел неожиданно стал королем по причине совпадения и ассоциаций с ним лично. пи..ец просто
показати весь коментар
29.07.2020 16:50 Відповісти
Никакого запрета не было, не ври. Фильм шёл в декабре:

В начале декабря в украинских кинотеатрах появился пакистанский мультфильм "Король Осел". Последний сеанс был 1-го января по крайней мере в двух кинотеатрах. Месяц проката - не мало, тем более, что фильм по отзывам был не ахти. (На амазоне 7 отзывов. Вау, пару сотен пакистанцев посмотрело?)

#Буквам в кинотеатре "Баттерфляй Ультрамарин" сообщили, что прокат мультфильма у них уже закончился.

Судя по комментариям посетителей, мультфильм "скучный, дешевый, не понравился".

Здесь подробности и о прокате, и о комментариях:
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-socsetjah-multfilm-korol-osel-sravnili-s-zelenskim/
показати весь коментар
29.07.2020 22:06 Відповісти
ты дурачок сам читал на что ссылаешься?

он был в прокате не месяц а всего две недели во второстепенных кинотеатрах

теперь давай сравним с временем проката других премьер

"Пингвины Мадагаскара" - 27.11.2014 - 31.05.2015
"Лови волну" - 10.06.2007 - 11.11.2007
"Ангри бердс в кино" - 12.05.2016 - 30.11.2016

и еще - нет НИГДЕ в интернете (ни на трекерах ни он-лайн) НИ ОДНОЙ ссылки на украинскую озвучку. как ты думаешь почему?
показати весь коментар
29.07.2020 22:31 Відповісти
Ты дурачок не понимаешь, что для кинотеатров главное выручка?

Посмотри на выручку тех фильмов и этого. На вики, кроме выручки в Пакистане, вообще ничего нет.

Сравнивай:
https://www.imdb.com/title/tt9141128/
https://www.imdb.com/title/tt1911658/
https://www.imdb.com/title/tt0423294/
https://www.imdb.com/title/tt1985949/

Всё идёт от денег: выгодно - крутят дальше, нет - сворачивают. Фильм по отзывам никакой.

В общей сложности он был в прокате больше двух недель: с 12/12/2020 по 1/1/2020.

Кто делает озвучку? Кто за неё должен платить? Она бы окупилась? На украинском языке были субтитры? У нас в Штатах, вообще практически, дубляж иностранных фильмов не делают - только субтитры.
показати весь коментар
30.07.2020 00:04 Відповісти
не ты таки дурачок.
ты же выше про месяц писал, а теперь две недели
мультфильм по отзывам получил четыре звезды из пяти
https://kino.rv.ua/ua/archive/1524

мало того - за две недели проката мультик собрал 900000 грн. т.е. в среднем 65000 в день. при условии что его показывали в ограниченном количестве второстепенных кинотеатров то это полные залы пять -шесть сеансов в день
показати весь коментар
30.07.2020 00:16 Відповісти
Ты не только дурачок, но ещё и буквоед-крючкотворец. Там было сказано в начале месяца (без числа), поэтому я округлил до месяца, а точнее 19 дней, и это не две недели, а почти 3.

О да, 4 звезды по информации от 5-х человек. Там в скобочках - (5)

Голые цифры ни о чём не говорят. Покажи сравнение с другим фильмом, который шёл 20 дней. Сравнивать нужно сравнимое.

Тем не менее, 900000 ~ $30К. Теперь 30К:20= 1.5К Пусть 2К. $2К в день???!!! Курам на смех.

Откуда информация про полные залы?
показати весь коментар
30.07.2020 05:25 Відповісти
в этой позорной ситуации радует только утверждение "потерпевший"...на всю голову
показати весь коментар
29.07.2020 16:44 Відповісти
тут таких 90% коментаторов
показати весь коментар
29.07.2020 16:45 Відповісти
ти не 90%, не перебільшуй
показати весь коментар
29.07.2020 16:49 Відповісти
я про "потерпевших"...на всю голову
показати весь коментар
29.07.2020 17:07 Відповісти
І то треба було йому?..Федина виллє на нього чергове відро лайна і він знову побіжить в сторону,бурмочучи щось про "большоє строітєльство" і "повишеніє зарплати врачам"...З бабами треба так - або не звертати уваги,або добивати нахрєн до кінця...тобто до тюрми...
показати весь коментар
29.07.2020 16:51 Відповісти
Моральное дно!
показати весь коментар
29.07.2020 16:57 Відповісти
Вава, чмо обиженное, трусливое и мстительное. Но мстит естественно тем кто попроще
показати весь коментар
29.07.2020 17:11 Відповісти
Гнида пАтирпевшая ЗЕленая, - новый вид паразита.
показати весь коментар
29.07.2020 17:12 Відповісти
Да будет преклята эта обосраная ЗЕленая гнида. Такой дряни еще Украина не видела. И эта мразь руководить нами. Чтоб завтрашний день для тебя никогда не наступил.
показати весь коментар
29.07.2020 17:26 Відповісти
???

Ще тебе бубочка в ДБР і в суд потягне
показати весь коментар
29.07.2020 17:27 Відповісти
Замориться, бо вже мабуть з половини населення треба буде притягнути.
показати весь коментар
29.07.2020 18:02 Відповісти
Альо, ДБР, хватит спать.
Тут на зеленое ссыкло посягаются ))))
Альо, офис презервадента, срочно увеличивайте бюджет на памперсы.
показати весь коментар
29.07.2020 18:08 Відповісти
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 1066
показати весь коментар
29.07.2020 17:30 Відповісти
Це ввійде в нашу історію---президент боягуз.
показати весь коментар
29.07.2020 17:41 Відповісти
Бубочка и Кадырова в суд приглашает? Я как то пропустил этот момент.
показати весь коментар
29.07.2020 23:24 Відповісти
Не ввійде, а вляпається.
показати весь коментар
29.07.2020 17:57 Відповісти
А не подасть ще в суд і на батька Журавля, проклявшого його?
показати весь коментар
29.07.2020 18:05 Відповісти
Патерпевший с мужчинами не воюет. Ссыт.
Только с женщинами.
показати весь коментар
29.07.2020 18:11 Відповісти
Так цей мужчина вже пожилий, можна віднести до категорії жінок і дітей.
показати весь коментар
29.07.2020 18:14 Відповісти
"Потерпевший Зеленский"... Какой слог то,однако! Токо не уточнили-с какого моменту потерпевший.
показати весь коментар
29.07.2020 18:21 Відповісти
С того как прозвучала угроза в его адрес.
показати весь коментар
29.07.2020 22:48 Відповісти
А от Кадырова,THE считает себя "потерпевшим",или токо от Федыны? И кста, флажок то смени, тролль.
показати весь коментар
30.07.2020 00:07 Відповісти
Тролль. Заявление от "потерпевшего" в Украине подаются в полицию Украины,а не в суд. А уж дело полиции расследовать и решить куда и что подавать. Но все,включая тролллей,вроде тебя прекрасно понимают,что дело Федыны-политическое. А вот на Дырова заявление писать- ссыт. Дыров ведь и в Израиле под кроватью достанет.
показати весь коментар
30.07.2020 09:16 Відповісти
Чувствую Зебил до такой степени дебил, что не понимает, не видит очередной подставы со стороны Пороха. Постанова примитивная до ужаса, договорняком прет за 100 км
показати весь коментар
29.07.2020 18:58 Відповісти
На Рамазанку Дырова тоже надо куда-то пожаловаться! Народ требует!
показати весь коментар
29.07.2020 19:24 Відповісти
Только Пуйлу
показати весь коментар
30.07.2020 00:13 Відповісти
А с какого перепугу Федына решила,что Зеленский предал Украину?Да и ждать Зеленского на судебном заседания можно до пенсии,и так и не дождаться.
показати весь коментар
29.07.2020 19:30 Відповісти
Юристы отзовитесь!
Есть ли в украинском уголовном кодексе аналог шестой поправки конституции США (право предстать перед обвинителем)?
показати весь коментар
29.07.2020 19:32 Відповісти
забить на неё и забыть. истеричкам нужен зритель.
показати весь коментар
29.07.2020 21:23 Відповісти
именно ради зрителей истеричка заяву и накатала
показати весь коментар
30.07.2020 11:26 Відповісти
на кого истеричка федына заяву накатала?
показати весь коментар
30.07.2020 23:14 Відповісти
Ну да где это видано, нести ответственность за свои действия.
показати весь коментар
29.07.2020 21:55 Відповісти
Федина жалкая истеричная особа. Дамочке без малого 40, мужа нет, детей нет, а она с покрышками гасает. Я против суда, тут нужна помощь квалифицированных психиатров.
показати весь коментар
29.07.2020 22:11 Відповісти
красивая женщина, мне жаль тебя если ты этого не видишь. проблемы?
показати весь коментар
29.07.2020 22:35 Відповісти
На вкус и цвет... Кому и кобыла невеста... итд. Даже если посчитать её и Зверушку красивыми по физическим параметрам, то после того когда эти две матюкающиеся грязноротые хабалки открывают свои рты, вся их красота тютю как с белых яблонь дым.
показати весь коментар
29.07.2020 23:22 Відповісти
Объясню на пальцах: да, у нее проблемы, нужен срочно психиатр. PS: нравиться женщина? Не ссы, а действуй!
показати весь коментар
30.07.2020 06:13 Відповісти
Ну была ж прослушка, этой туповатой Федыне Герасимов говорит, ты выскажись, а скандал будут раздувать профессионалы. А когда запахло жареным, Федына - к Герасимову, ой, вы ж меня подставили, а он ей отвечает, я что, говорил тебе угрожать президенту? Т.е. порошенковские утырки сами понимают, что угрозы были
показати весь коментар
29.07.2020 22:23 Відповісти
Да ти упоротий кацап пашеш, як той раб на галерах.
показати весь коментар
29.07.2020 22:47 Відповісти
В чём он не прав?
показати весь коментар
29.07.2020 23:29 Відповісти
ты тоже за лахтинский локомотив болеешь ?
показати весь коментар
30.07.2020 11:28 Відповісти
Это ответ на вопрос?
показати весь коментар
03.08.2020 09:23 Відповісти
а был вопрос ?
показати весь коментар
03.08.2020 09:37 Відповісти
Слона, то ты, писатель, и не заметил, а был бы хоть чуток читателем, то не задавал бы этот вопрос.
показати весь коментар
05.08.2020 11:06 Відповісти
у тебя настолько бурная фантазия, что даже смахивает на шизофрению
показати весь коментар
05.08.2020 11:11 Відповісти
Ты бредишь, дислексийный, а вопрос никак найти не можешь? Тяжёлый случай, клинический.
показати весь коментар
05.08.2020 12:13 Відповісти
ты, даунито, наверно, считаешь вопросом свой высер "в чём он не прав ?"
показати весь коментар
05.08.2020 13:41 Відповісти
De Bill, это не я так считаю, а об этом говорят правила языка, на котором ты пукаешь здесь, попердёныш.
показати весь коментар
06.08.2020 02:30 Відповісти
едавно проскочила, что т.н. Маруся Звиробий непонятно на чьей стороне была на Майдане, и очень ********* исторические постановки из русской истории
показати весь коментар
29.07.2020 22:24 Відповісти
и восхищалась Савченко, когда она хотела взорвать Раду. Фашисты на это не решились, а Савченко с РУбаном хотели. после этого разочаровался в Марусе Зверобой.
показати весь коментар
29.07.2020 22:48 Відповісти
Я вже втомилась тебе падлюку спамити. Ти пропагандонити ще не втомився?
показати весь коментар
29.07.2020 22:48 Відповісти
Правду не так просто спрятать за спам.

https://ukranews.com/news/662257-volonter-marusya-zveroboj-nosivshaya-sovetskuyu-formu-obvinyala-zelenskogo-v-sovke
показати весь коментар
29.07.2020 23:36 Відповісти
О да, Зверушка - ещё тот совок:

Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 8939
показати весь коментар
29.07.2020 23:31 Відповісти
Две дуры.
показати весь коментар
29.07.2020 23:11 Відповісти
Правильно, а дураков надо (про)учить. Даже если они много ночей позасыпают с мыслью, что могут наказать жёстче, чем они думают, то это уже воспитательный момент.

Сажать, конечно, не надо, а вот общественный труд часов на 100 в виде чистки/уборки городских туалетов пошёл бы им на пользу.
показати весь коментар
30.07.2020 00:19 Відповісти
согласно какой статьи ?
показати весь коментар
30.07.2020 11:28 Відповісти
На кадырова дело завели?
Или очко жим жим?
показати весь коментар
30.07.2020 00:01 Відповісти
В его словах угрозы не было, да и находится он в РФ.
показати весь коментар
30.07.2020 00:20 Відповісти
