Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое заявление против нардепа Софии Федыны, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Федына сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Звиробий. - Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем есть в наших словах угроза его жизни", - рассказала нардеп.

"Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление - это три фразы "А знаешь, там стреляют","А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом, после чего были захвачены и наши позиции, и погибли военнослужащие, в результате тех отводов созданы новые минные поля, сепары захватили наши позиции, оказывается там не стреляют, оказывается это угроза", - отмечает Федына.

Она назвала подобные дела шагом к тотальной цензуре в стране и напомнила, что на ее дело были израсходованы значительные государственные ресурсы. "В моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 000 гривень, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривень. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - отметила парламентарий.

"Этот процесс будет возвращен нами в другую сторону. Мы будем судить президента Зеленского в качестве потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как тех, кто предал Украину", - подытожила нардеп.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

