Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего
Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое заявление против нардепа Софии Федыны, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Федына сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского.
"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Звиробий. - Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем есть в наших словах угроза его жизни", - рассказала нардеп.
"Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление - это три фразы "А знаешь, там стреляют","А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом, после чего были захвачены и наши позиции, и погибли военнослужащие, в результате тех отводов созданы новые минные поля, сепары захватили наши позиции, оказывается там не стреляют, оказывается это угроза", - отмечает Федына.
Она назвала подобные дела шагом к тотальной цензуре в стране и напомнила, что на ее дело были израсходованы значительные государственные ресурсы. "В моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 000 гривень, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривень. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - отметила парламентарий.
"Этот процесс будет возвращен нами в другую сторону. Мы будем судить президента Зеленского в качестве потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как тех, кто предал Украину", - подытожила нардеп.
Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.
27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
есть такой Дмитрий Чекалкин. Он автор "Веселые яйца-1" - 2005 год и "Веселые яйца-2" - 2012 год. и прикинь - янык даже не хрюкнул в его сторону.
Кстати. есть уже новый проект - скоро будет на экранах если бубочка опять не поступит так же как с "Король осел". Дожились - президент запрещает к показу пакистанский мультфильм про то как осел неожиданно стал королем по причине совпадения и ассоциаций с ним лично. пи..ец просто
В начале декабря в украинских кинотеатрах появился пакистанский мультфильм "Король Осел". Последний сеанс был 1-го января по крайней мере в двух кинотеатрах. Месяц проката - не мало, тем более, что фильм по отзывам был не ахти. (На амазоне 7 отзывов. Вау, пару сотен пакистанцев посмотрело?)
#Буквам в кинотеатре "Баттерфляй Ультрамарин" сообщили, что прокат мультфильма у них уже закончился.
Судя по комментариям посетителей, мультфильм "скучный, дешевый, не понравился".
Здесь подробности и о прокате, и о комментариях:
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-socsetjah-multfilm-korol-osel-sravnili-s-zelenskim/
он был в прокате не месяц а всего две недели во второстепенных кинотеатрах
теперь давай сравним с временем проката других премьер
"Пингвины Мадагаскара" - 27.11.2014 - 31.05.2015
"Лови волну" - 10.06.2007 - 11.11.2007
"Ангри бердс в кино" - 12.05.2016 - 30.11.2016
и еще - нет НИГДЕ в интернете (ни на трекерах ни он-лайн) НИ ОДНОЙ ссылки на украинскую озвучку. как ты думаешь почему?
Посмотри на выручку тех фильмов и этого. На вики, кроме выручки в Пакистане, вообще ничего нет.
Сравнивай:
https://www.imdb.com/title/tt9141128/
https://www.imdb.com/title/tt1911658/
https://www.imdb.com/title/tt0423294/
https://www.imdb.com/title/tt1985949/
Всё идёт от денег: выгодно - крутят дальше, нет - сворачивают. Фильм по отзывам никакой.
В общей сложности он был в прокате больше двух недель: с 12/12/2020 по 1/1/2020.
Кто делает озвучку? Кто за неё должен платить? Она бы окупилась? На украинском языке были субтитры? У нас в Штатах, вообще практически, дубляж иностранных фильмов не делают - только субтитры.
ты же выше про месяц писал, а теперь две недели
мультфильм по отзывам получил четыре звезды из пяти
https://kino.rv.ua/ua/archive/1524
мало того - за две недели проката мультик собрал 900000 грн. т.е. в среднем 65000 в день. при условии что его показывали в ограниченном количестве второстепенных кинотеатров то это полные залы пять -шесть сеансов в день
О да, 4 звезды по информации от 5-х человек. Там в скобочках - (5)
Голые цифры ни о чём не говорят. Покажи сравнение с другим фильмом, который шёл 20 дней. Сравнивать нужно сравнимое.
Тем не менее, 900000 ~ $30К. Теперь 30К:20= 1.5К Пусть 2К. $2К в день???!!! Курам на смех.
Откуда информация про полные залы?
Ще тебе бубочка в ДБР і в суд потягне
Тут на зеленое ссыкло посягаются ))))
Альо, офис презервадента, срочно увеличивайте бюджет на памперсы.
Только с женщинами.
Есть ли в украинском уголовном кодексе аналог шестой поправки конституции США (право предстать перед обвинителем)?
https://ukranews.com/news/662257-volonter-marusya-zveroboj-nosivshaya-sovetskuyu-formu-obvinyala-zelenskogo-v-sovke
Сажать, конечно, не надо, а вот общественный труд часов на 100 в виде чистки/уборки городских туалетов пошёл бы им на пользу.
Или очко жим жим?