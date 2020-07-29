ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі: Москва не отримувала від Мінська інформації про затримання своїх громадян

Посольство Росії не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Про це заявив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Посольство не має офіційної інформації про затримання в Білорусі громадян РФ. Посольство запросить офіційну інформацію у компетентних органів Білорусі", - сказав Мезенцев.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

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