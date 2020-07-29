ПВК "Вагнера" в Білорусі: Москва не отримувала від Мінська інформації про затримання своїх громадян
Посольство Росії не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Про це заявив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Посольство не має офіційної інформації про затримання в Білорусі громадян РФ. Посольство запросить офіційну інформацію у компетентних органів Білорусі", - сказав Мезенцев.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
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"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков
Потому называть группы военнослужащих ВС РФ бродящих по горячим точкам мира "ЧВК Вагнером" это то же что называть эти же подразделения у нас "шахтерами".
В Белоруси задержаны в\с конкретных российских подразделений, точка !
Возможно эти лица воевали на Донбассе вместе с местными сепарами , тогда пусть *********** выдаст их Украине !
Если лапоть не бухает и ведет себя прилично - то должен быть немедленно арестован. А если бухает и ведет неприлично, то он тоже нахрен не нужен.
"По утверждению белорусской стороны, боевики ЧВК Вагнера, задержанные в санатории под Минском, разительно отличались от обычных российских туристов тем, что они не бухали."