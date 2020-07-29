Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило занепокоєння інформацією про напад на синагогу в Маріуполі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку диппредставництва.
"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке і ретельне розслідування. Ми разом із народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій формі", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.
Топ коментарі
+7 belge
показати весь коментар29.07.2020 16:44 Відповісти Посилання
+7 Василий Казимко
показати весь коментар29.07.2020 17:32 Відповісти Посилання
+3 belge
показати весь коментар29.07.2020 16:46 Відповісти Посилання
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У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
М'яко кажучи...
Здаётся мне, что шоу будет продолжаться, "нападение" очень комичное а раздувание события соизмеримо с крышейраодителейшабунина) Крыша шабунина надеется на быстрое расследование. Му-му должно выступить с глубокой озабоченностью как минимум.