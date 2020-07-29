Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило занепокоєння інформацією про напад на синагогу в Маріуполі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку диппредставництва.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке і ретельне розслідування. Ми разом із народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій формі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.

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