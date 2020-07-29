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Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування

Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило занепокоєння інформацією про напад на синагогу в Маріуполі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку диппредставництва.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке і ретельне розслідування. Ми разом із народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій формі", - сказано в повідомленні.

Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування 01

Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.

Дивіться також: Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3243) посольство (948) синагога (36) США (23375)


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Топ коментарі
+7
Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
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29.07.2020 16:44 Відповісти
+7
Євреїї скрізь кричать про їх притіснення,але це просто в генах нації--кричати.брехати і красти.А особливо--балаболити.
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29.07.2020 17:32 Відповісти
+3
Та, я думаю, не такое уж и редкое. Они ж там набожные все. Там на какого негра ни глянь - то Авраам, то Сара.
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29.07.2020 16:46 Відповісти
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Посольство США обеспокоено.Любопытно, что среди президентов США нет ни одного еврея.
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29.07.2020 16:38 Відповісти
А Авраам Лінкольн? Чи Авраам - поширене американське ім'я?
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29.07.2020 16:40 Відповісти
Та, я думаю, не такое уж и редкое. Они ж там набожные все. Там на какого негра ни глянь - то Авраам, то Сара.
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29.07.2020 16:46 Відповісти
А Авраам Лінкольн? /Что-Авраам Лінкольн?
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29.07.2020 16:49 Відповісти
Нас це не має турбувати, головне, що серед них не має жодного кацапа!
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29.07.2020 16:40 Відповісти
Нас це не має турбувати/ сто лет назад безтурботні украинці остались без УНР.
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29.07.2020 16:54 Відповісти
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29.07.2020 16:52 Відповісти
Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
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29.07.2020 16:44 Відповісти
Продайте нам тепловизоры и беспилотники, ух мы этих антисемитов и ночью выследим.
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29.07.2020 16:47 Відповісти
Євреїї скрізь кричать про їх притіснення,але це просто в генах нації--кричати.брехати і красти.А особливо--балаболити.
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29.07.2020 17:32 Відповісти
Хай краще зі своїми афромудаками розбираються. Укроєвреї наші і самі не пропадуть зі своїми синагогами.
М'яко кажучи...
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29.07.2020 17:38 Відповісти
Нету воина сильней чем напуганный еврей.
Здаётся мне, что шоу будет продолжаться, "нападение" очень комичное а раздувание события соизмеримо с крышейраодителейшабунина) Крыша шабунина надеется на быстрое расследование. Му-му должно выступить с глубокой озабоченностью как минимум.
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29.07.2020 17:42 Відповісти
П'яний Ізя з сокирою зайшов в сінагогу маци попросити, так бач як на нього накинулися, навіть американці стурбовані.
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29.07.2020 19:57 Відповісти
Делать им больше нехрен!
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29.07.2020 18:12 Відповісти
И вроде бы странно, - где Америка а где синагога? Но в тоже время и нет)
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29.07.2020 18:14 Відповісти
 
 