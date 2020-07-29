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Новини Агресія Росії проти України
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Грошову винагороду на передовій зможуть отримувати більше військовослужбовців і поліцейських, - Кабмін

Грошову винагороду на передовій зможуть отримувати більше військовослужбовців і поліцейських, - Кабмін

Уряд розширив коло осіб, які отримуватимуть грошову винагороду на передовій.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні уряду 29 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, винагороду зможуть отримати рядові, начальницький склад та поліцейські, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони.

"Проєкт акту підготовлений за дорученням Президента України від 23 липня ц.р. з метою створення безпечних умов виконання бойових завдань та забезпечення збереження життя і здоров’я військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони під час проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - пояснив Таран.

За його словами, військовослужбовці зможуть отримувати нарахування на грошову винагороду з 27 липня ц.р. Для цього у триденний термін будуть внесені зміни до п.1 постанови КМУ від 20 січня 2016 р. "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".

За словами Тарана, це дасть можливість посилити соціальний захист особового складу, який виконує завдання в районі проведення бойових дій.

Протягом 3 днів пропонується опрацювати питання про збільшення видатків відповідним міністерствам та відомствам для реалізації цієї постанови. Крім того, Мінфін звернувся до Міноборони з проханням визначити обсяг видатків на ці потреби, а також конкретизувати розміри і порядок таких виплат.

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Автор: 

Кабмін (14150) нагорода (1279) операція Об’єднаних сил (6725) Таран Андрій (267)


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29.07.2020 16:40 Відповісти
Пенсам пенсию повышают , а надо мужчинам на передовой основательно добавить .
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29.07.2020 16:42 Відповісти
так можно контрактников приучить к денежному вознаграждению,что они могут забыть,что такое Родина,ведь землю украинские семьи так и не получили,а за квадратные метры в хрущёвке не все согласятся отдать свою жизнь
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29.07.2020 16:49 Відповісти
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ МЕНЯ ХОРОШО ПОНИМАЮТ,А ВОТ УКРАИНСКИЕ ОБЩИНЫ МОГУТ НЕ ПОНЯТЬ ,ПОТОМУ ЧТО ИХ НЕТ И В ЭТОМ ПРЕЖДЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА МОСКОВСКАЯ ОРДА.
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29.07.2020 16:55 Відповісти
ПОКА У НАС ТАК ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКОВСКОЙ ОРДЫ,А НАДОhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1220105631674857&set=p.1220105631674857&type=3&av=100010262946037&eav=AfbE3STqR16c2K0s_c7GR5Pbt97Slzk58FlAUZFwqAarinhfUhYP8TKDdIlF2YWmabE&__cft__[0]=AZW3DTU2EiDbGUjewFMvAm7yMG-ZpJpdkTZs7cRYwOYbt-eRzfem_J3b53gu5EILTYFSDp0yCyu1xOtDQxsT02iIqItJi575CmzwNENV3a7IM1jIhod3RMIFZAQQIyhBNLLhRlqjnMB9u4jB6Tf3_Q5O&__tn__=R]-R Денежное вознаграждение на передовой смогут получать больше военнослужащих и полицейских, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8242 ЧТО БЫ УКРАИНСКИЙ НАРОД И НАРОД УКРАИНЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВМЕСТЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА
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29.07.2020 17:18 Відповісти
 
 