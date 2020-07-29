То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ

Решение фракции "Слуга народа" о выдвижении кандидата в мэры в Киеве не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

В КИУ отмечают, что они рассматривают "праймериз" "Слуги народа" в Киеве "исключительно как политтехнологию".

"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая опираясь на результаты социологии и по мнению Президента Украины принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии ... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС", - отметил Кошель.

Комитет избирателей Украины обращает внимание на достаточно серьезную проблему, что сейчас под видом демократической процедуры будет проведена волна фейковых праймериз на местах.

"Мы фактически спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует ввести в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считают в КИУ.

Гендиректор КИУ призвал СМИ не использовать словосочетание "победитель праймериз "Слуги народа" в Киеве.

"Как происходят "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или голосуют члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работает около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, праймериз проходят в 2 тура", - отметил Кошель.

Напомним, ранее "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева.

