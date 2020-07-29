УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8846 відвідувачів онлайн
Новини
6 338 41

То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ

То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ

Решение фракции "Слуга народа" о выдвижении кандидата в мэры в Киеве не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

В КИУ отмечают, что они рассматривают "праймериз" "Слуги народа" в  Киеве "исключительно как политтехнологию".

"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая опираясь на результаты социологии и по мнению Президента Украины принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии ... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС", - отметил Кошель.

Комитет избирателей Украины обращает внимание на достаточно серьезную проблему, что сейчас под видом демократической процедуры будет проведена волна фейковых праймериз на местах.

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию

"Мы фактически спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует ввести в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считают в КИУ.

Гендиректор КИУ призвал СМИ не использовать словосочетание "победитель праймериз "Слуги народа" в Киеве.

"Как происходят "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или голосуют члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работает около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, праймериз проходят в 2 тура", - отметил Кошель.

Напомним, ранее "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нардеп Дубинский в присутствии Зеленского на праймериз СН рассказал, как перед выборами "мочил" рейтинг Кличко на "1+1". ВИДЕО

Автор: 

КИУ (135) праймериз (29) Кошель Алексей (26) Слуга народа (2857) Верещук Ирина (686)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Степан Андрійович вже давно національний герой України. А про існування цієї *********** забудуть через пару років.То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 3096
показати весь коментар
29.07.2020 16:46 Відповісти
+19
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 4509
показати весь коментар
29.07.2020 16:51 Відповісти
+17
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 8436
показати весь коментар
29.07.2020 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это палытические преследования?
показати весь коментар
29.07.2020 16:43 Відповісти
Та й "дебати" на Олімпійському - порнографія...
показати весь коментар
29.07.2020 16:43 Відповісти
- Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком?
- Вы его напрасно прелестным ругаете!
https://citaty.info/quote/28777
показати весь коментар
29.07.2020 16:44 Відповісти
"это обман украинских избирателей".
Оце так новина щодо дій ЗЁ-команди...
показати весь коментар
29.07.2020 16:44 Відповісти
Я так і не зрозумів яка політична платформа в СН? Ну, окрім «посадити Порошенко» звичайно...
показати весь коментар
29.07.2020 16:45 Відповісти
Партія, в якій немає жодного штатного співробітника...
показати весь коментар
29.07.2020 16:46 Відповісти
Давно читав їхню програму, було наче лібертаріанство. Цікаво, що класичні течії лібертаріанства заперечують державні інституції. Тобто мета істинних лібертаріанців розвалити державу. Все сходиться.
показати весь коментар
29.07.2020 16:55 Відповісти
Особливо ця течія загрозлива,коли країна в стані війни.
показати весь коментар
29.07.2020 17:48 Відповісти
Так, по суті ця течія є ідеологічною зброєю, типу анархізму, чи комунізму.
показати весь коментар
29.07.2020 17:53 Відповісти
Не оросили клюв різним комітетам? Чим же тепер вони будуть харчуватись?
показати весь коментар
29.07.2020 16:45 Відповісти
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 8436
показати весь коментар
29.07.2020 16:48 Відповісти
Голосуйте как хотите . Главное -думайте головой . Фиолетово , как провели "слуги народа" в Киеве праймериз .
показати весь коментар
29.07.2020 16:46 Відповісти
Степан Андрійович вже давно національний герой України. А про існування цієї *********** забудуть через пару років.То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 3096
показати весь коментар
29.07.2020 16:46 Відповісти
И к чему ты это сюда приплёл?
показати весь коментар
29.07.2020 16:49 Відповісти
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 4509
показати весь коментар
29.07.2020 16:51 Відповісти
Ну и к чему ты всё это сюда лепишь?
показати весь коментар
29.07.2020 16:57 Відповісти
ты тупой?
показати весь коментар
29.07.2020 17:28 Відповісти
"Напомним, ранее "Слуги народа" https://censor.net/news/3208601/slugi_naroda_vybrali_vereschuk_kandidatom_na_post_mera_kieva_deputat_sn_yanchenko.
Источник: https://censor.net/n3210813"

https://censor.net/user/89226, ты когда начнёшь статьи читать?
показати весь коментар
29.07.2020 16:59 Відповісти
Да плевать мне на Верещук и Слуг Народа! Я тут изучаю развитие шЫколадной "демократии" в стране! Вот небольшой "демократический" словарик шЫколадный:
"ДовбоЗЕби, зелебобіки,Зеботы ****** !!! 73процентные ******** в кубе, зе-
сепары,зеленомордые сволочи, Членосос подкацапный, грязное рузькэ, вонючка рузька" и это не считая "вешать на столбах или каштанах" и ТД. Вы уже не далеко от товарища сталина и его опонента!
показати весь коментар
29.07.2020 17:37 Відповісти
Несколько новых названий прочитала.Спасибо,зесрань)
показати весь коментар
29.07.2020 17:41 Відповісти
Ах вот что тебя, https://censor.net/user/89226, возбудило - вспомнили про высказывания Верещук.
показати весь коментар
29.07.2020 17:42 Відповісти
https://youtu.be/Myz0MSyc74c

на странице
14 февраля, 2018

https://zik.ua/ru/news/2018/02/14/banderi_nykogda_ne_budet_v_panteone_natsyonalnih_geroev_ukrayni__vereshchuk_1265671 https://zik.ua/ru/news/2018/02/14/banderi_nykogda_ne_budet_v_panteone_natsyonalnih_geroev_ukrayni__vereshchuk_1265671

Вот откуда ещё кредиты МВФ раскрадаются...
показати весь коментар
29.07.2020 16:58 Відповісти
ну так они сами и пишут, что встают с коленей так часто, что уже артриты заработали. Слуги и порядочность, нет только КПСС
показати весь коментар
29.07.2020 16:47 Відповісти
просто им избиратели не нужны. Результаты все равно подтасуют.
показати весь коментар
29.07.2020 16:47 Відповісти
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 4798
показати весь коментар
29.07.2020 16:47 Відповісти
так они и служат - Бене Коломойскому, Ахметову и иже с ними.
показати весь коментар
29.07.2020 16:49 Відповісти
Да, они забыли спросить у пЕС!
показати весь коментар
29.07.2020 16:47 Відповісти
Фигня.
Кому они сделали плохо выдвинув не самого популярного кандидата?

Максимум кого смогли "Слуги" обмануть своим фэйковым праймеризом, это САМИХ СЕБЯ.
показати весь коментар
29.07.2020 16:52 Відповісти
То, что провели "слуги народа" в Киеве нельзя назвать праймериз, это обман украинских избирателей, - КИУ - Цензор.НЕТ 3013
показати весь коментар
29.07.2020 16:52 Відповісти
Какая разница? Все-равно им ...опа. Зеленая.
показати весь коментар
29.07.2020 16:53 Відповісти
Здається, шо цьому кінця нема.
показати весь коментар
29.07.2020 16:55 Відповісти
Да, есть такое. Но очень часто в таких случаях конец приходит крайне неожиданно, быстро и не с той стороны.
показати весь коментар
29.07.2020 17:02 Відповісти
Для зеленых баранов уважение демократических процедур и мнение народа - это фейк и глупость. Они были и остались ватными совками и мошенниками , для которых выражения:"ты начальник-я дурак,я начальник-ты дурак". "не пойман-не вор", "рыба ищет где глубже, а человек,где лучше", и т.д. и есть правила жизни,которым они неукоснительно следуют,чтобы кто не говорил. Эти правила тех,кто наделен властью, приводят обычно к грабежу и разорению страны и ее народа.
показати весь коментар
29.07.2020 16:59 Відповісти
Поставь забулдыгу скотника Вову председателем колхоза. Будет вылитый слуга Вова Бубочка-Зеленский.
показати весь коментар
29.07.2020 17:02 Відповісти
Пора Порошенко вызывать Бубочку на дебаты на стадион. Или Осел обсерется от страха? "Я ваш вирок!" А-ха-ха!!
показати весь коментар
29.07.2020 17:00 Відповісти
Не согласен, сн выбрали самых достойных из своей толпы: хиипатую, колю колбасу и дворового пса бени, лично я надеялся, что пройдет коля колбсса, но увы, прошла хрипатая, ну это их право.
показати весь коментар
29.07.2020 17:00 Відповісти
махровый совок. на народ как обычно насрать, хотя ожидать чего-либо другого не стоило. непонятно зачем нам вообще такая толпа нахлебников. все равно нихрена не умеют\не делают.
показати весь коментар
29.07.2020 17:02 Відповісти
Насколько я понимаю этот, типа праймериз , исключительно внутрипартийное мероприятие, и какое дело КИУ до него, у нас есть закон на этот счёт? думаю -нет ... а эта КИУ подавала в ВР такой закон? тоже -нет
показати весь коментар
29.07.2020 17:09 Відповісти
Это же их "праймериз". Как хотят так и проводят.... Если бы у нас праймериз были предусмотрены законом, тогда можно было бы говорить правильно или нет. А так смешно просто...
показати весь коментар
29.07.2020 17:15 Відповісти
это политические преследования?
показати весь коментар
29.07.2020 23:44 Відповісти
 
 