Венгрия готова поддержать усиление санкций против РФ после обсуждения, помогает ли это Украине, - посол Ийдярто

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, введение санкций против РФ и, если понадобится, усиление санкций против РФ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году", - отметил посол.

На вопрос, готова ли Венгрия поддержать идею усиления санкций против РФ за нарушение нею им норм международного права, Ийдярто отметил, что если есть надобность для дальнейших шагов, страна также их поддержит, однако иногда необходимо обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для РФ.

"Как я упомянул, мы по-прежнему поддерживаем решения в ЕС, и мы считаем, что если есть надобность для дальнейших шагов, мы также их поддержим. Время от времени появляется вопрос, помогает ли санкционная политика предотвратить такие ситуации или имеет ли она влияние на страну, против которой вводятся санкции. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии. Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако мы должны подчеркнуть, что порой мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для Российской Федерации", - пояснил дипломат.

Он также отметил, что Венгрия пытается поддерживать связь с российскими партнерами, "объясняя им украинскую ситуацию, подчеркивая, что очень важно иметь мир и стабильность в регионе".

Отвечая на вопрос, разделяет ли Венгрия беспокойство Украины в связи со слухами о возможном расширении агрессии РФ против Украины, посол указал, что если такая ситуация возникнет, Венгрия поддержит международных партнеров и союзников.

"Честно говоря, я не слышал о подготовке российской деятельности, которая может в дальнейшем ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины ни от источников в Венгрии, ни в НАТО. Но я не вправе ставить под сомнение серьезность ситуации. Но, за исключением украинских источников, которые вы упомянули, я немногое слышал. Конечно, мы абсолютно выступаем за мирный процесс, помощь Украине восстановить ее суверенитет над ее утраченными территориями. И мы, безусловно, поддержим наших международных партнеров и союзников, если такая ситуация возникнет и будут дальнейшие проблемы в Украине", - подчеркнул Ийдярто.

