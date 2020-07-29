Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии

Кабинет Министров назначил заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук заместителем главы министерства по вопросам европейской интеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 29 июля.

Помимо того правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александра Краснолуцкого заместителем главы Минэкологии.

Согласно информации на сайте Госгеокадастра, Краснолуцкий занимал должность замглавы ведомства с 20 февраля 2019 года.

