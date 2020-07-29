УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8972 відвідувача онлайн
Новини
1 025 1

Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии

Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии

Кабинет Министров назначил заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук заместителем главы министерства по вопросам европейской интеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 29 июля.

Помимо того правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александра Краснолуцкого заместителем главы Минэкологии.

Согласно информации на сайте Госгеокадастра, Краснолуцкий занимал должность замглавы ведомства с 20 февраля 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денежное вознаграждение на передовой смогут получать больше военнослужащих и полицейских, - Кабмин

Автор: 

Кабмин (14384) Минэкологии (312) Мокан Василий (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Извечный вопрос - почему чиновников так много, а страна все равно на последнем месте, буквально по всему хорошему и прогрессивному отстает от всех стран в Европе. Ответ прост - просто все чиновники стараются её опустить.
показати весь коментар
29.07.2020 16:54 Відповісти
 
 