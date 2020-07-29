В ЦИК зафиксировали случай заражения коронавирусом: карантинные меры в здании комиссии усилили

В Центральной избирательной комиссии усилили карантинные меры из-за обнаружения коронавируса.

Об этом пресс-служба ЦИК сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные меры. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

"Поскольку такая ситуация произошла во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействии наших сотрудников с посетителями в частности", - добавили в ЦИК.

