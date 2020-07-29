УКР
Новини Коронавирус и карантин
523 3

В ЦИК зафиксировали случай заражения коронавирусом: карантинные меры в здании комиссии усилили

В Центральной избирательной комиссии усилили карантинные меры из-за обнаружения коронавируса.

Об этом пресс-служба ЦИК сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные меры. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

"Поскольку такая ситуация произошла во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействии наших сотрудников с посетителями в частности", - добавили в ЦИК.

Читайте также: В ЦИК назвали ряд проблем с организацией местных выборов

Автор: 

карантин (18172) местные выборы (1367) ЦИК (1179) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Коментувати
Сортувати:
выборы- это переход одного клана свыней к корыту- к другому клану, народу только хуже, потому, как воровать все меньше и меньше остается- почти все разграблено
показати весь коментар
29.07.2020 17:11 Відповісти
Эта высокооплачиваемая многоэтажная конюшня бездельников если и передохнет этого никто не заметит...
показати весь коментар
29.07.2020 17:27 Відповісти
Это уже МАРАЗМ !!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2020 22:49 Відповісти
 
 