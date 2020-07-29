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В Україні є три реформи, що негативно впливають на права угорської меншини, - посол Ійдярто

В Україні є три реформи, що негативно впливають на права угорської меншини, - посол Ійдярто

Три проведені в Україні реформи є негативними для проживаючих у країні етнічних угорців, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в Україні на сьогодні є три реформи, які, випадково, всі три, є дуже негативними для угорців: це реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа. Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема", - сказав Ійдярто.

Дипломат наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, доки не побачить прогресу з української сторони в забезпеченні прав меншин. "Зрозуміло, Угорщина не рада цьому вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але доки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми маємо зберігати його", - пояснив він.

При цьому Ійдярто зазначив, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей НАТО продемонструвала, що у неї ніколи не було наміру заблокувати український шлях до Альянсу.

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"Я гадаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях до НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО та України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість у зв'язку із ситуацією з правами меншин в Україні", - зазначив дипломат.

Посол також додав, що НАТО абсолютно не чужі такі принципи і права, як демократія, економіка, зокрема людські права та права меншин.

"Ось чому ми хотіли зробити дуже серйозний сигнал, що щось не так із правами меншин в Україні, і Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це три закони, які різко критикувала угорська сторона", - сказав Ійдярто.

За його словами, з самого початку, протягом ухвалення і одразу після ухвалення цих законів Україна почала використовувати політичні аргументи і ситуація із захистом прав меншин стала надполітизованою темою. "Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути цю дискусію в правове поле, говорити про захист меншин. Ми можемо відкинути, позбутися політичних аргументів, і потім ми зможемо досягти чогось", - резюмував дипломат.

Автор: 

Угорщина (2337) Ійдярто Іштван (21)


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Топ коментарі
+23
Насрать.
Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
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29.07.2020 17:07 Відповісти
+21
Вам надо вспомнить своё участие во Второй Мировой .
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29.07.2020 17:06 Відповісти
+16
Вот ещё цыгане нам не рассказывали, как нам у себя жить.
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29.07.2020 17:10 Відповісти
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Вам надо вспомнить своё участие во Второй Мировой .
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29.07.2020 17:06 Відповісти
хату моєї бабусі в березні 1943 року спалили саме мадяри , а також розстріляли 119 мешканців села ! тож в мене особливе відношення до мадяр
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29.07.2020 18:20 Відповісти
Насрать.
Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
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29.07.2020 17:07 Відповісти
"Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств.

Якщо навіть здадуть частину Закарпаття мадярам, в ЄЕС придумають ще щось. І так безкінечно водитимуть за ніс.
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29.07.2020 17:08 Відповісти
Послати їх на три букви і крапку поставити.
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29.07.2020 17:56 Відповісти
Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.


Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка: Хамите. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Знаменито. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
Мрак. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
Не учите меня жить. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» - как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
Кр-р-расота! Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.)
У вас вся спина белая (шутка).
Подумаешь! Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
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29.07.2020 17:10 Відповісти
Вот ещё цыгане нам не рассказывали, как нам у себя жить.
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29.07.2020 17:10 Відповісти
они фино-угры, родственники мокшан. оттого и помогают кровным братьям из-за поребрика.
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29.07.2020 17:35 Відповісти
да, на фоне разговоров ботоксного и зеленого со всякими перекраиванием Конституции, каждый хочет урвать в свою сторону.
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29.07.2020 17:11 Відповісти
Три проведенных в Украине реформы являются негативными для проживающих в стране этнических венгров, заявил посол Венгрии

================================
Пішов нафіг,це наші венгри-що хочемо те й робимо з ними!
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29.07.2020 17:13 Відповісти
...за реформами - к михуилу сракашвили
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29.07.2020 17:14 Відповісти
Мадьяри ніколи не були друзями для України. Завжди забирали території і воювали. Імперські замашкі ідуть в унісон іншій імперії--росії. Вони ніяк не можуть змиритись,що Україна незалежна країна.
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29.07.2020 17:15 Відповісти
мадярский золотник мал да ванюч
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29.07.2020 18:38 Відповісти
Я извиняюсь, у вас опечатка, вы пишите "мадьярский золотник", а надо писать - мадьярский ЗОЛОТАРЬ. Но смысл в его вонючести при этом полность сохраняется, как вы верно подметили.
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29.07.2020 20:20 Відповісти
А Кулеба ж нещодавно звітував що вже все владнав з мадярами...
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29.07.2020 17:16 Відповісти
Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств.Источник: https://censor.net/n3210825

Если эти реформы прогрессивные и европейские, так может долб_йоббикам заткнуться!
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29.07.2020 17:21 Відповісти
Чемодан-вокзал-*********.
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29.07.2020 17:21 Відповісти
мадяри хочуть жити обособлено в нашій країні, їм пофіг, що наша країна відкрита для них вся, повністю, мадяри не хочуть вчити нашої мови топчучи і засераючи нашу землю, мадярам не подобаєтьсч наша освіта, вони хочуть мадярської... а не пішли ви мадяри в дупу старій кобилі? можа ще й дальші... з нашої землі.
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29.07.2020 17:23 Відповісти
Згодна з усім
Крім того, що земля наша. Закарпатські угорці стали "українцями" лише після Другої світової.
Проте кордони нинішньої України Угорщина відкрито не оспорює. Але дуже хоче повернути втрачені території (не тільки ті, що відійшли Україні). Через те не бачить сенсу у переселенні своїх громадян. А, навпаки, вкладає гроші у ці регіони.
Дає кредити на бізнес своїм громадянам.
Формально це українці, але вони мають ще й угорський паспорт.
У Берегівському районі місцеві майже не розуміють української.
Спілкуються угорською. І російською їм говорити легше. Через це і виникає проблема так званої угорської національної меншини.
Дуже специфічний регіон. Працювати офіційно не хочуть, возять товари через кордон. А про податки і пенсії дуже хвилюються.
Українцями себе не вважають. Але й в Угорщину переїзжати не планують (там треба виконувати закони, працювати, а не зверхньо ставитися до оточуючих, як вони звикли).
Місцеві вважають, що вони на своїй землі, та чекають небесної манни. Байдуже від кого.
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29.07.2020 23:10 Відповісти
Слушай, посол, заберите нах своих соотечественников к себе в венгрию, и не делайте нам мозг!!
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29.07.2020 17:28 Відповісти
Если хочешь быть идиотом,изучи язык 30 стран Мира... Он до Киева доведет...
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29.07.2020 17:30 Відповісти
нафуй-ийдярто...
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29.07.2020 17:33 Відповісти
Гетьман Украины Иван Мазепа знал кажись 8 языков Мира,и был образованейшим человеком своей эпохи.Быдло кремля его назвало предателем....,как можно предать Сраную РАБссию находясь в Киеве? Ах да ...национализм Мазепы,Бандеры,Петлюры и даже Батьки Махно зашкаливает....,а вот Богдан Хмельницкий нет.... Богдан был рюсским Интернационалистом....
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29.07.2020 17:35 Відповісти
в свое время Мазепа был наставником юного Петра, и учил этого уродца пользоваться ложкой, вилкой и ножом во время еды.. и другим наукам европейского социального быта..
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29.07.2020 17:46 Відповісти
> "никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в Альянс."
> "Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО."

А я вот отношусь к венграм по-дружески - буду плевать им при встрече в лицо.
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29.07.2020 17:41 Відповісти
Украина как больной со слабым имунитетом: все чужеродные организмы колонизируют ее, чтобы сожрать. Румынам шельф отдали, москалям Крым и Донбасс, мадьярам свой анклав подавай и даже турки - мечеть хотят в центре Киева строить. Если следующий президент не будет националистом, то Украина просто исчезнет.
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29.07.2020 17:43 Відповісти
Об Украине и Великом сыне Украины Иване Мазепе писали поэмы ,стихи великие люди,Лорд Байрон,Виктор Гюго,Вольтер...
А горжусь что живу в Украине...
А Вы?
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29.07.2020 17:45 Відповісти
когда же НАТО примет что то подобное к венгерским кремлевским гнидам внутри альянса ,которые блокируют по указанию рашистов продвижение Украины в НАТО.?
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29.07.2020 17:50 Відповісти
А не занялся бы этот а ля посол своей собственной страной? Его советов только и не хватало.
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29.07.2020 17:50 Відповісти
Треба свій мосад.
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29.07.2020 17:56 Відповісти
а где сиярто?)
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29.07.2020 18:03 Відповісти
якщо про європейські реформи не підходять мадярам то або вони відсталий народ , або їм час вийти з ЄС
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29.07.2020 18:24 Відповісти
А меня интересует ,когда прекратятся нападки явные и скрытые на права украинского большинства, на его спокойную и благополучную жизнь в своей родной ,богом данной стране?
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29.07.2020 18:33 Відповісти
Полный ийдярто!
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29.07.2020 19:16 Відповісти
Так пішов нахер цей мадяр, суне своє свиняче рило в Україну.
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29.07.2020 20:55 Відповісти
Пролетело НАТО, как фанера над Парижем...
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29.07.2020 21:30 Відповісти
 
 