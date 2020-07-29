В Україні є три реформи, що негативно впливають на права угорської меншини, - посол Ійдярто

Три проведені в Україні реформи є негативними для проживаючих у країні етнічних угорців, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в Україні на сьогодні є три реформи, які, випадково, всі три, є дуже негативними для угорців: це реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа. Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема", - сказав Ійдярто.

Дипломат наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, доки не побачить прогресу з української сторони в забезпеченні прав меншин. "Зрозуміло, Угорщина не рада цьому вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але доки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми маємо зберігати його", - пояснив він.

При цьому Ійдярто зазначив, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей НАТО продемонструвала, що у неї ніколи не було наміру заблокувати український шлях до Альянсу.

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"Я гадаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях до НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО та України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість у зв'язку із ситуацією з правами меншин в Україні", - зазначив дипломат.

Посол також додав, що НАТО абсолютно не чужі такі принципи і права, як демократія, економіка, зокрема людські права та права меншин.

"Ось чому ми хотіли зробити дуже серйозний сигнал, що щось не так із правами меншин в Україні, і Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це три закони, які різко критикувала угорська сторона", - сказав Ійдярто.

За його словами, з самого початку, протягом ухвалення і одразу після ухвалення цих законів Україна почала використовувати політичні аргументи і ситуація із захистом прав меншин стала надполітизованою темою. "Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути цю дискусію в правове поле, говорити про захист меншин. Ми можемо відкинути, позбутися політичних аргументів, і потім ми зможемо досягти чогось", - резюмував дипломат.