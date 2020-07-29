В Україні є три реформи, що негативно впливають на права угорської меншини, - посол Ійдярто
Три проведені в Україні реформи є негативними для проживаючих у країні етнічних угорців, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, в Україні на сьогодні є три реформи, які, випадково, всі три, є дуже негативними для угорців: це реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа. Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема", - сказав Ійдярто.
Дипломат наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, доки не побачить прогресу з української сторони в забезпеченні прав меншин. "Зрозуміло, Угорщина не рада цьому вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але доки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми маємо зберігати його", - пояснив він.
При цьому Ійдярто зазначив, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей НАТО продемонструвала, що у неї ніколи не було наміру заблокувати український шлях до Альянсу.
"Я гадаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях до НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО та України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість у зв'язку із ситуацією з правами меншин в Україні", - зазначив дипломат.
Посол також додав, що НАТО абсолютно не чужі такі принципи і права, як демократія, економіка, зокрема людські права та права меншин.
"Ось чому ми хотіли зробити дуже серйозний сигнал, що щось не так із правами меншин в Україні, і Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це три закони, які різко критикувала угорська сторона", - сказав Ійдярто.
За його словами, з самого початку, протягом ухвалення і одразу після ухвалення цих законів Україна почала використовувати політичні аргументи і ситуація із захистом прав меншин стала надполітизованою темою. "Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути цю дискусію в правове поле, говорити про захист меншин. Ми можемо відкинути, позбутися політичних аргументів, і потім ми зможемо досягти чогось", - резюмував дипломат.
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Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
Якщо навіть здадуть частину Закарпаття мадярам, в ЄЕС придумають ще щось. І так безкінечно водитимуть за ніс.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка: Хамите. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Знаменито. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
Мрак. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
Не учите меня жить. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» - как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
Кр-р-расота! Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.)
У вас вся спина белая (шутка).
Подумаешь! Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
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Пішов нафіг,це наші венгри-що хочемо те й робимо з ними!
Если эти реформы прогрессивные и европейские, так может долб_йоббикам заткнуться!
Крім того, що земля наша. Закарпатські угорці стали "українцями" лише після Другої світової.
Проте кордони нинішньої України Угорщина відкрито не оспорює. Але дуже хоче повернути втрачені території (не тільки ті, що відійшли Україні). Через те не бачить сенсу у переселенні своїх громадян. А, навпаки, вкладає гроші у ці регіони.
Дає кредити на бізнес своїм громадянам.
Формально це українці, але вони мають ще й угорський паспорт.
У Берегівському районі місцеві майже не розуміють української.
Спілкуються угорською. І російською їм говорити легше. Через це і виникає проблема так званої угорської національної меншини.
Дуже специфічний регіон. Працювати офіційно не хочуть, возять товари через кордон. А про податки і пенсії дуже хвилюються.
Українцями себе не вважають. Але й в Угорщину переїзжати не планують (там треба виконувати закони, працювати, а не зверхньо ставитися до оточуючих, як вони звикли).
Місцеві вважають, що вони на своїй землі, та чекають небесної манни. Байдуже від кого.
> "Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО."
А я вот отношусь к венграм по-дружески - буду плевать им при встрече в лицо.
А горжусь что живу в Украине...
А Вы?