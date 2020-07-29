Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что время подачи поправок ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум истекло, но можно найти механизмы, чтобы его доработать.
Об этом сказал Разумков журналистам в городе Рубежное Луганской области в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".
"Время на подачу поправок уже исчерпано, но я думаю, есть другие механизмы как это можно будет доработать, если будет необходимо, и если на это будет воля народных депутатов", - сказал Разумков.
Топ коментарі
+6 Ali Hasan
показати весь коментар29.07.2020 17:11 Відповісти Посилання
+5 valentyna #410470
показати весь коментар29.07.2020 17:25 Відповісти Посилання
+4 wake up-UA
показати весь коментар29.07.2020 17:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.