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Новини
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Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Україну відбудеться, "коли дозволять умови", - посол Ійдярто

Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Україну відбудеться,

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Україну, "коли дозволять умови".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

"Я не маю інструкцій говорити, що є дата візиту. Але я думаю, що коли умови дозволять, він відбудеться", - сказав посол.

За словами дипломата, угода про дорожню карту, яка веде до візиту, полягала в постійних розмовах двох міністрів закордонних справ - Дмитра Кулеби та Петера Сіярто, "які будуть рушіями відновлення або регулювання наших відносин".

"Вони погодилися, що деякі інституції мають розпочати роботу, щоб ідентифікувати проблеми, відкрити шлях для подальших переговорів, двосторонніх зустрічей. Є три найважливіші з них. Перша інституція - це міжурядова змішана економічна комісія, яка була паралізована у зв'язку з цією неприємною ситуацією у двох країнах. Незважаючи на це, в них був дуже довгий список тем, які не могли просуватися", - пояснив він.

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Другою інституцією Ійдярто назвав змішаний комітет з питань меншин, який є однією з найдавніших інституцій між двома країнами.

"І третє - найболючішими є теми, пов'язані з використанням мови, й особливо щодо освіти. Ми маємо звернутися до експертів, щоб також обговорити цю проблему. Це елементи, які допомогли прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні", - додав посол.

Він зазначив, що зустріч співголів українсько-угорської комісії з питань національних меншин 14 липня була "абсолютно своєчасною і важливою", та водночас переважно процедурною та практичною. Ійдярто нагадав, що повної сесії цієї комісії не було з 2011 року, а зустрічі співголів - з 2017 року.

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"Це дуже обнадійливо, це означає, що щось розпочалося. Угорщину кілька разів звинувачували, що ми намагаємося надати міжнародного характеру цьому конфлікту. Це не так. Наразі цей процес розпочинається, у нас є партнер. Українська сторона зазначила, що після кількох реорганізацій у них є складнощі з формуванням необхідних учасників комісії, більшість державних інституцій, пов'язаних із питаннями меншин, усе ще формуються. Але вони пообіцяли, що в серпні або вересні будуть призначені перші члени з української сторони. Тому є можливість, що восени комісія зможе зустрітися", - сказав він.

Говорячи про те, коли очікувати засідання комісії з питань освіти, Ійдярто зазначив, що міністерства освіти обох країн "незабаром домовляться, коли зможуть провести засідання".

Автор: 

Угорщина (2337) візит (1610) Віктор Орбан (573) Ійдярто Іштван (21)


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Топ коментарі
+7
З усіх боків лізуть зі своїми претензіями до України. Гадаю причина в цьому...
Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 436
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29.07.2020 17:19 Відповісти
+6
Орбан готов покаяться за убийства венграми украинцев в союзе с немецкими нацистами? Пока нет? Пшол в ......
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29.07.2020 17:15 Відповісти
+6
Обыкновенный шантаж - "мы вам будем гадить на пути в НАТО, пока вы не выполните все наши условия".
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29.07.2020 17:17 Відповісти
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Орбан готов покаяться за убийства венграми украинцев в союзе с немецкими нацистами? Пока нет? Пшол в ......
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29.07.2020 17:15 Відповісти
"е, брат, погано ти мадьяр знаєш!" (с)
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29.07.2020 18:04 Відповісти
Они из одних ворот, что и сРуский народ. Два сапога пара. И по крови и по залишании своей.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Обыкновенный шантаж - "мы вам будем гадить на пути в НАТО, пока вы не выполните все наши условия".
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29.07.2020 17:17 Відповісти
Венгры о правах человека, а Украина о самоидентичности.
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29.07.2020 20:08 Відповісти
Венграм нужна рабочая сила выращенная на территории Украины за украинские деньги. У граждан Украины есть не только права, но и обязанности. Украина хочет, чтобы этнические венгры знали украинский и могли приносить пользу государству.
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29.07.2020 20:19 Відповісти
условия?
венгерская область автономная республика где укажите... с двойным гражданством?
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29.07.2020 17:19 Відповісти
З усіх боків лізуть зі своїми претензіями до України. Гадаю причина в цьому...
Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 436
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29.07.2020 17:19 Відповісти
уже есть, раньше много говорили и много писали. Сейчас только о рашке и талдычат и не в самом плохом аспекте.
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29.07.2020 17:32 Відповісти
Вся суть невдоволення в тому, що угорці не хочуть вчити українську мову. Поки неможливо знайти спільне рішення, тому треба заборонити подвійне громадянство. Але зебіли на це не погоджуються.
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29.07.2020 17:21 Відповісти
Извиняюсь спросить...а с какого и зачем нам визит венгерского министра? Сыграть в два руки с Бубочкой на рояли?
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29.07.2020 17:29 Відповісти
есть одна проблема ,которая пока не решится должна блокировать визит в Украину венгерских подельников рашиста- (комисия Украина -НАТО должна работать.а не быть заблокированной венгерскими подкуйловниками )
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29.07.2020 17:54 Відповісти
а візит Орбана у сраку коли?
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29.07.2020 18:01 Відповісти
Пусть сидит дома.
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29.07.2020 18:22 Відповісти
Накой ляд нам визит этого путинского рашиста.
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29.07.2020 20:44 Відповісти
Америка обломает Венгрии рога, можно не переживать.
Когда в Внегрии будет не промосковский президнт. вот тогда и обсудим.
А пока ешьте свой консервированный перец и вспоминайте экспорт Икарусов.
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29.07.2020 22:03 Відповісти
нахер он тут нужен
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29.07.2020 22:55 Відповісти
 
 