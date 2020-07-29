Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Україну відбудеться, "коли дозволять умови", - посол Ійдярто

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Україну, "коли дозволять умови".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

"Я не маю інструкцій говорити, що є дата візиту. Але я думаю, що коли умови дозволять, він відбудеться", - сказав посол.

За словами дипломата, угода про дорожню карту, яка веде до візиту, полягала в постійних розмовах двох міністрів закордонних справ - Дмитра Кулеби та Петера Сіярто, "які будуть рушіями відновлення або регулювання наших відносин".

"Вони погодилися, що деякі інституції мають розпочати роботу, щоб ідентифікувати проблеми, відкрити шлях для подальших переговорів, двосторонніх зустрічей. Є три найважливіші з них. Перша інституція - це міжурядова змішана економічна комісія, яка була паралізована у зв'язку з цією неприємною ситуацією у двох країнах. Незважаючи на це, в них був дуже довгий список тем, які не могли просуватися", - пояснив він.

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Другою інституцією Ійдярто назвав змішаний комітет з питань меншин, який є однією з найдавніших інституцій між двома країнами.

"І третє - найболючішими є теми, пов'язані з використанням мови, й особливо щодо освіти. Ми маємо звернутися до експертів, щоб також обговорити цю проблему. Це елементи, які допомогли прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні", - додав посол.

Він зазначив, що зустріч співголів українсько-угорської комісії з питань національних меншин 14 липня була "абсолютно своєчасною і важливою", та водночас переважно процедурною та практичною. Ійдярто нагадав, що повної сесії цієї комісії не було з 2011 року, а зустрічі співголів - з 2017 року.

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"Це дуже обнадійливо, це означає, що щось розпочалося. Угорщину кілька разів звинувачували, що ми намагаємося надати міжнародного характеру цьому конфлікту. Це не так. Наразі цей процес розпочинається, у нас є партнер. Українська сторона зазначила, що після кількох реорганізацій у них є складнощі з формуванням необхідних учасників комісії, більшість державних інституцій, пов'язаних із питаннями меншин, усе ще формуються. Але вони пообіцяли, що в серпні або вересні будуть призначені перші члени з української сторони. Тому є можливість, що восени комісія зможе зустрітися", - сказав він.

Говорячи про те, коли очікувати засідання комісії з питань освіти, Ійдярто зазначив, що міністерства освіти обох країн "незабаром домовляться, коли зможуть провести засідання".