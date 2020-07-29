В этом году 447 участников ВНО получили максимальный балл, - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования констатирует, что 447 участников проведенного в 2020 году внешнего независимого оценивания получили 200 баллов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, которые получили 200 баллов на 63% с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл - это испанский язык", - сообщил Бойко.

По математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии - 49, по английскому языку - 84, по биологии - 44, по украинскому языку и литературе - 8, по истории Украины - 49, по физике - 64, по немецкому языку - 3 , по географии - 3 и по французскому языку - 1.

Отмечается, что в 2020 году нет ни одного участника, который бы сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов. В то же время, один из учеников в Ивано-Франковской области сдал ВНО по украинскому языку и литературе и математике на 200 баллов, по английскому языку - на 199 баллов и по физике - на 196 баллов.

