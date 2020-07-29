В этом году 447 участников ВНО получили максимальный балл, - УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования констатирует, что 447 участников проведенного в 2020 году внешнего независимого оценивания получили 200 баллов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, которые получили 200 баллов на 63% с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл - это испанский язык", - сообщил Бойко.
По математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии - 49, по английскому языку - 84, по биологии - 44, по украинскому языку и литературе - 8, по истории Украины - 49, по физике - 64, по немецкому языку - 3 , по географии - 3 и по французскому языку - 1.
Отмечается, что в 2020 году нет ни одного участника, который бы сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов. В то же время, один из учеников в Ивано-Франковской области сдал ВНО по украинскому языку и литературе и математике на 200 баллов, по английскому языку - на 199 баллов и по физике - на 196 баллов.
Так що реформи школи хоч і повільні, але результат дають!
До речі, а скільки ж дітей брали призові місця на міжнародних учнівських та студентських олімпіадах при луччєй в міре савєцкой школє? Відповім - НУЛЬ!
зно попри свою типу обєктивність не завжди допомагає виявити саме талановитих. здатність запамятовувати - один талант, здатність критично мислити - другий. інколи вони присутні в одній особі.
Один мій знайомий молодий чоловік кілька років тому набрав пристойну суму балів і міг вибирати із більш як десятка вузів найкращі. ну й вибрав (здуру) київський політех на якусь модну спеціальність. Провчився семестр, кинувся здавати сесію. І тут на якомусь предметі (може математика або якесь програмування) не зміг здати навіть задовільно. Викладач-екзаменатор його матері заявив: якби я з ним позаймався б окремо, то він напевно б здужав той екзамен. Але це тоді коштувало всього (з точки зору викладача) 2500 грн. У матері, вчительки фізики і математики, таких грошей не знайшлося. Хлопець потинявся, поступив на юриста, зїздив у Польшу під час навчання. А на запитання матері: а якже знання, якже диплом? відповів: а диплом я куплю, були б гроші.
Реформа медосвіти Супрун передбачала здачу екзаменів у вузах типу такого ж зно. Як ви розумієте скорше всього Супрун мала завдання готувати кваліфікованих спеціалістів для США. Через що студенти повинні були освоювати медицину і англійською. Для тих, хто вступав по блату це взагалі - знущання. Але хай частина тих кваліфікованих лікарів би осталася в Україні, то ми всі мабуть би від того виграли.
Міносвіти потрібно дуже передивитися програми підготовки у вузах. Бо такої кількості непотрібної інформації вивалюється на голови бідних студентів. В той час дуже гарна память у багатьох не повязана із здатністю мислити. А нам потрібні саме такі - здатні мислити і приймати адекватні рішення ( добротну память зараз заміняє комп). А не так як степанов, ляшко та інші випускники вузів. зарубіжних коледжів в тім числі.
Твір написати? Саме твір? Якщо не володієш темою, то навіть не переповіси чуже. А самому створити щось власне - твір? Думка повинна визріти, вилеліятись. А тут за дві години (чи скільки там) - твір? Звичайно ж буде не твір, а просто згадана якась домашня заготовка пересказана своїми словами.