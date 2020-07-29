Оккупационного полицейского задержали в Крыму на взятке в 3 млн рублей (1 млн 150 тыс. грн)

Силовик оккупационной администрации требовал взятку за то, чтобы не проводить в отношении бизнесмена оперативно-розыскные действия.

Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ на оккупированном полуострове, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, оперуполномоченный намеревался получить от предпринимателя 3 млн рублей за непроведение в отношении него дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела.

"14 июля текущего года в вечернее время предприниматель, находясь на своем рабочем месте, выполняя незаконные требования злоумышленников, передал посреднику взятку в сумме 3 млн рублей", – говорится в сообщении.

Оккупационного полицейского и его знакомого, который участвовал в "сделке" в качестве посредника, задержали с поличным.

Это не первый случай, когда оккупационных силовиков в Крыму ловят на взятках.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2

Перед этим по подозрению в получении взятки задержали оккупационных начальника отдела МВД России по Судаку и его подчиненного. По версии следствия, оккупационный начальник судакской полиции и его коллега получили взятку за возврат изъятого груза – 600 литров спирта.

Ранее оккупационный суд в Крыму отправил под домашний арест замначальника полиции Евпатории. Он якобы содействовал похоронным конторам, предоставляя информацию об адресах умерших.

Также на Цензор.НЕТ: Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной, - марионетка Кремля Аксенов