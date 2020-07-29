Угорщина виступає за розробку нового закону про нацменшини в Україні, - посол Ійдярто

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що країна підтримує ідею розробки нового закону про національні меншини в Україні після проведення відповідних консультацій із представниками нацменшин.

Про це Ійдярто заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Друга річ, яку згадав пан Боднар (заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. - Ред.), це розробка нового закону. Ми абсолютно підтримуємо це. Я повинен нагадати вам, що дуже суперечливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" містить серйозне блокування, яке було "пересаджено" із закону про освіту, його знаменита сьома стаття, в якій сказано про меншини", - сказав Ійдярто.

Таким чином дипломат прокоментував думку Боднара про те, що "забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати в контексті приватних шкіл, а також вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме розробки нового закону про національні меншини".

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За словами Ійдярто, "якщо з українського боку є намір мати низку законів, які б захищали права меншин, це нас більш, ніж влаштовує".

"Однак для того, щоб уникнути проблем, які були з законом про освіту, про загальну середню освіту та законом про мову, якщо будуть консультації з представниками меншин і міжнародною організацією перед ухваленням цього закону, ми абсолютно виступатимемо за нормальний законодавчий акт", - підкреслив посол.

Водночас він відкинув ідею про створення в Україні приватних шкіл для представників національних меншин. "Ми говоримо про 72 навчальні заклади, які відвідує угорська національна меншина. Кожен із них має бути приватним? Це означає, що Українська держава хоче позбутися відповідальності і перевести їх на приватну систему. Чому? Хіба угорці в Україні більше не є платниками податків, і для меншин має бути приватна освіта, приватна охорона здоров'я, приватні пенсії, все приватне?" - зазначив Ійдярто.

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Також він підкреслив, що Угорщина вже робить внесок у багато освітніх інституцій на Закарпатті для угорців.

"Ми не проти якихось ідей, але ми повинні обговорити це. Ось чому ми висловлювалися на користь дискусій", - сказав посол.