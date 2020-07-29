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Угорщина виступає за розробку нового закону про нацменшини в Україні, - посол Ійдярто

Угорщина виступає за розробку нового закону про нацменшини в Україні, - посол Ійдярто

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що країна підтримує ідею розробки нового закону про національні меншини в Україні після проведення відповідних консультацій із представниками нацменшин.

Про це Ійдярто заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Друга річ, яку згадав пан Боднар (заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. - Ред.), це розробка нового закону. Ми абсолютно підтримуємо це. Я повинен нагадати вам, що дуже суперечливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" містить серйозне блокування, яке було "пересаджено" із закону про освіту, його знаменита сьома стаття, в якій сказано про меншини", - сказав Ійдярто.

Таким чином дипломат прокоментував думку Боднара про те, що "забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати в контексті приватних шкіл, а також вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме розробки нового закону про національні меншини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні є три реформи, що негативно впливають на права угорської меншини, - посол Ійдярто

За словами Ійдярто, "якщо з українського боку є намір мати низку законів, які б захищали права меншин, це нас більш, ніж влаштовує".

"Однак для того, щоб уникнути проблем, які були з законом про освіту, про загальну середню освіту та законом про мову, якщо будуть консультації з представниками меншин і міжнародною організацією перед ухваленням цього закону, ми абсолютно виступатимемо за нормальний законодавчий акт", - підкреслив посол.

Водночас він відкинув ідею про створення в Україні приватних шкіл для представників національних меншин. "Ми говоримо про 72 навчальні заклади, які відвідує угорська національна меншина. Кожен із них має бути приватним? Це означає, що Українська держава хоче позбутися відповідальності і перевести їх на приватну систему. Чому? Хіба угорці в Україні більше не є платниками податків, і для меншин має бути приватна освіта, приватна охорона здоров'я, приватні пенсії, все приватне?" - зазначив Ійдярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Україну відбудеться, "коли дозволять умови", - посол Ійдярто

Також він підкреслив, що Угорщина вже робить внесок у багато освітніх інституцій на Закарпатті для угорців.

"Ми не проти якихось ідей, але ми повинні обговорити це. Ось чому ми висловлювалися на користь дискусій", - сказав посол.

Автор: 

Угорщина (2337) нацменшини (195) Ійдярто Іштван (21)


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Топ коментарі
+32
Слишком много этого ******...
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29.07.2020 17:32 Відповісти
+26
Мадяри ніяк не можуть звикнути,що імперія розвалилась. Тому і кричать разом з рашкою.
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29.07.2020 17:34 Відповісти
+19
Гадаю це стосується і мадярів...
Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 5297
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29.07.2020 17:37 Відповісти
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Слишком много этого ******...
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29.07.2020 17:32 Відповісти
согласна,кому надо тот прочтет на его сайте, а создавать рекламу венгерского чиновника не стоит
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29.07.2020 17:35 Відповісти
никак цыгане в баню не пойдут то кушака нема не тот веник не тот пар им все не то...
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29.07.2020 17:47 Відповісти
Точно... Может пусть подумает о том, чтобы с Трансильванией как-то порешать... Румынии ее вернуть, что-ли...
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29.07.2020 17:55 Відповісти
Так Трансильвания вроде и так в Румынии...
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29.07.2020 17:58 Відповісти
Мадяри ніяк не можуть звикнути,що імперія розвалилась. Тому і кричать разом з рашкою.
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29.07.2020 17:34 Відповісти
Во всей вЯликАй ********* ******* меньше, чем в Киеве жителей, и вот оно намбудет, что то разрабатывать. Бабушку свою поучи паприкаш варить.
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29.07.2020 17:34 Відповісти
Лучше бы украинцы занялись собой и Украиной, а не нацменьшинствами. То нацменьшинства в голове, то Россия с Путиным. Да убейся уже головой. Уже нацменьшинство и в президентах и в правительстве, а толку нет. Это построй богатому соседу, а сам подожди, холоп.
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29.07.2020 17:37 Відповісти
Гадаю це стосується і мадярів...
Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 5297
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29.07.2020 17:37 Відповісти
2 декабря 2019 г в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.
В ведомстве отметили, что Ийдярто вручили ноту протеста.
"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в интервью, которое стало основанием для ноты протеста, не было прямых призывов к созданию автономии.
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29.07.2020 17:45 Відповісти
цыгане нагибают лохов голосовавших за зелёную плесень
спасибо зеленскому за хорошие обещания
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29.07.2020 17:38 Відповісти
ты просто бредишь
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29.07.2020 17:38 Відповісти
не много ли на себя берут эти..., цыгане !?
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29.07.2020 17:40 Відповісти
Великие Йовбики хотят Великую Йовбикгрию.
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29.07.2020 17:41 Відповісти
Если коротко - "Украина должна заплатить за обучение детей на венгерском языке, за медобслуживание, социальную помощь, а когда эти дети вырастут - они поедут работать в Венгрию и будут платить там налоги и развивать венгерскую экономику".
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29.07.2020 17:43 Відповісти
Так не легче ли Украине один раз напрячься и всех этих детей вместе с их венгерскими родителями отправить на историческую родину - в Венгрию?!
И пусть себе живут счастливо!
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29.07.2020 18:13 Відповісти
Поступить так как россияне и их прокси в Абхазии с грузинскими поселениями? Нет - это не вариант.
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29.07.2020 18:19 Відповісти
Достатньо зробити їх не громадянами, як кацапи у країнах Балтії. Ну і закон лишається без змін, само собою, або на європейський манер - мови нацменшин вивчаються за кошти діаспори цих меншин на відповідних курсах або у вечерній школі, які вони самі і створюють
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29.07.2020 20:38 Відповісти
Венгерскую экономику они не хотят развивать!
А вот более оплачиваемую чешскую, а в идеале - немецкую - это да!
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29.07.2020 23:16 Відповісти
Надо им показать все серии 95-го . Они откажутся от своих замыслов .
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29.07.2020 17:43 Відповісти
Почему это власти позволяют всем соседям диктовать,как у нас должно быть.Украинцев тоже много в их странах.Пусть им предоставят отдельные школы,отдельные льготы.Пусть в Венгрии России дадут украинцам права,как нацменьшинствам,а потом и мы по их примеру себе слелаем.
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29.07.2020 17:45 Відповісти
от америкоси забивали собі голову неграми і гоміками, тепер мають проблеми. А захищали би права американців - був би порядок. Так і у нас - у нас в українців купа проблем, щоб перейматися ще ********, мають свій ********... як так пече - нехай валять туди... мадяри повинні же подбати про своїх громадян, чи це все хочуть повісити на Україну?
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29.07.2020 17:50 Відповісти
Как токо так і сразу.
Хай ****** забезпечать мені і моїм дітям право вчитись і отримувати послуги українською мовою в угорщині.
Мені так хочетца. Очєнь.
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29.07.2020 17:55 Відповісти
Украина понад усе. А всё остальное потом.
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29.07.2020 17:58 Відповісти
кому ще зюзя не відчмекав?
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29.07.2020 17:59 Відповісти
а какое отношение мадьярские меньшинства имеют до русских меньшинств?
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29.07.2020 18:03 Відповісти
У себя разрабатываете, ****** упоротые
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29.07.2020 18:05 Відповісти
М.б. начнем с "нацменьшинств" в Венгрии? Приняли ли там словацкий язык как государственный? Или польский? Во втором случае помним про занятие венграми перед Второй мировой польской области в тогдашней Чехии. Или м.б. немецкий, который при австрийцах был государственным, одобрили? Читаем Швейка и смеемся с муд*ака, который нас учит. Он читать-то вообще умеет? Сомневаюсь.
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29.07.2020 18:14 Відповісти
Хоть одну школу на украинском языке преподавания у себя откройте--требуют они...При осле кто только об Украину ноги не вытирает
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29.07.2020 18:30 Відповісти
тількі після того як Угорщина прийме відповідний закон про охорону українського нацменьшинства в Угорщині
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29.07.2020 18:30 Відповісти
Жодна країна світу не допускає розбрату у своїх межах і посягання на державність з боку національних меншин. іІтільки чомусь в Україні ми постійно оправдовуємось та поступаємось людям які не хотять володіти державною мовою не приймають ні наших традицій ні нашої історії.
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29.07.2020 18:54 Відповісти
Починаючи від молодших класів і закінчуючи і вишами Ведеться тільки на державних мовах тобто кожна країна оберігає свою націю своїх корінних жителів від будь-яких посягань будь-яких нацменшин.Це у самодостатніх країнах)) І це є запорукою державності запорукою цілісності держави міцності її кордонів.
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Короче говоря Украину рвут на части !
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29.07.2020 19:07 Відповісти
Так путин его давно уже "розработал", орбаном передал, а зелик должен только его внедрить....
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29.07.2020 19:07 Відповісти
Когда уже Украина начнет выступать за разработку законопроекта по которому можно посылать на йух всех рассказывающих Украине какие законопроекты она должна разрабатывать???
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29.07.2020 19:20 Відповісти
Венгрия уже просто "задолбала" Второе место после Раши. Пора просто " послать".. не не, не на три буквы, а на историческую родину на южный Урал ( к марийцам, хантам и манси)
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29.07.2020 19:29 Відповісти
Треба прийняти угорські забаганки, вступити в НАТО, а потім змінити на попередній і послати угорців, бо вони постійно нахабніють і багато хочуть!
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29.07.2020 19:43 Відповісти
Крижопольска рада выступила за воссоздание Австро венгрии ураааааа
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29.07.2020 19:54 Відповісти
Крижопольска рада выступила за воссоздание Австро венгрии ураааааа
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29.07.2020 19:56 Відповісти
Пропоную взяти за основу відповідний угорський закон. Що кажете? Нема такого? Так отож!
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29.07.2020 20:37 Відповісти
Гнать в шею этих *******.
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29.07.2020 20:42 Відповісти
Третій раз посилаю сьогодні цього ******, а воно все лізе.
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29.07.2020 20:56 Відповісти
пішли на ******.
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29.07.2020 21:29 Відповісти
Цигани-****** нехай собі в Венгрії умови диктують..
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29.07.2020 21:59 Відповісти
Угорщина може виступати у кварталі...
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29.07.2020 22:09 Відповісти
Величний мислитель нашої епохи В. Зеленський про відносини України і Угорщини на річній прес-конференції сказав: «З Угорщиною, ви знаєте, в нас багато років немає стосунків. Тому я думаю, що в нас непрості стосунки з Угорщиною. Хоч в нас й дружні стосунки». Окрім цієї глибокої думки газета http://rusjev.net/2020/05/21/luchshie-czitaty-vladimira-zelenskogo-na-godovoj-press-konferenczii/ "Русский еврей" з задоволенням цитує і інші неперевершені за глибиною думки лідера української нації.
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29.07.2020 22:19 Відповісти
выслать этого ****** из Украины
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29.07.2020 22:54 Відповісти
туркменам все не имется. может пора им уже на родину? в родной туркменистан?
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29.07.2020 23:41 Відповісти
Угорщина має розробляти закони у себе, а у нашому парламенті ми самі знаємо що робити. Якщо мадяри хочуть звиздюлей, то вони будуть. Вам погано до цього жилося? Прийшли на територію Русі з Уралу, дади їм землю, а вони такі самі, як московити, хоча це один нарід - плем*я угро-фінів,
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30.07.2020 09:18 Відповісти
 
 