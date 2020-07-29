Єдиний електронний квиток пробно впровадять у метро і на залізниці в Києві, - Криклій

Уряд на засіданні 29 червня схвалив розроблений Міністерством інфраструктури проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту з впровадження послуги з оформлення єдиного електронного квитка.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Оформити квиток можна буде на Транспортному порталі електронних послуг.

"Наша амбітна мета - об'єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб усі послуги під час планування подорожі можна було отримати в одному місці, зручно і швидко. Експериментальний проєкт з впровадження е-квитка починаємо в столиці з єдиного е-квитка на залізницю і метро", - зазначив Криклій.

Впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" у співпраці з АТ "Укрзалізниця" й авіакомпанією SkyUp. Згідно зі схваленим урядом постанови, пропонується затвердити Порядок реалізації проєкту і встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року.

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