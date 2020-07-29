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Єдиний електронний квиток пробно впровадять у метро і на залізниці в Києві, - Криклій

Єдиний електронний квиток пробно впровадять у метро і на залізниці в Києві, - Криклій

Уряд на засіданні 29 червня схвалив розроблений Міністерством інфраструктури проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту з впровадження послуги з оформлення єдиного електронного квитка.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Оформити квиток можна буде на Транспортному порталі електронних послуг.

"Наша амбітна мета - об'єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб усі послуги під час планування подорожі можна було отримати в одному місці, зручно і швидко. Експериментальний проєкт з впровадження е-квитка починаємо в столиці з єдиного е-квитка на залізницю і метро", - зазначив Криклій.

Впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" у співпраці з АТ "Укрзалізниця" й авіакомпанією SkyUp. Згідно зі схваленим урядом постанови, пропонується затвердити Порядок реалізації проєкту і встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро"

Автор: 

Київ (19646) електронні квитки (161) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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а что там на фронте?Или еще не обработали подачу информации населению
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29.07.2020 17:37 Відповісти
борги оплачують лише лохи, зелені лохи:https://biz.censor.net/news/3210823/sud_otmenil_poruchitelstvo_kolomoyiskogo_po_kreditam_refinansirovaniya_dlya_privatbanka
озяйственный суд Киева еще 19 июня полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и "Приватбанку" о признании недействительным поручительства по кредитам рефинансирования, выданным банку до национализации.
Соответствующее решение засекречено в судебном реестре, поэтому о нем стало известно из постановления Северного апелляционного хозсуда, который 27 июля открыл производство по жалобе Нацбанка на решение суда первой инстанции, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/smoliy-pered-vidstavkoyu-prohrav-kolomoyskomu-v-sudi-shchodo-poruki-po-refinansuvannyu Finbalance
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29.07.2020 17:40 Відповісти
Задрали своим сраным билетом, за кусок пластика 70 гривен!
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29.07.2020 17:44 Відповісти
-кондуктр,и теперь я с этим билетом могу кататься на всех видах транспорта хоть целый день?
-катайтесь,если вам делать нех...
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29.07.2020 17:49 Відповісти
Какая железная дорога, нахрен.
То было при отстойном Черновецком.
Прогрессивный мер ее ликвидировал к такой матери, что бы не создавала беспокойство киевлянам.
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29.07.2020 17:57 Відповісти
Вы лучше туалет сделайте на каждой станции метро, позорники.
Виртуальным туалетом сыт не будешь.
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29.07.2020 21:59 Відповісти
Чтоб было удобно отслеживать передвижения всех, кто попал в поле зрения КГБ/СБУ.
Зная дальнейший маршрут, можно устраивать "ситуации" ("бытовые конфликты", "случайные" драки, пропажу вещей, обыски и другие приключения).
Спасибо за такие "удобства".
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29.07.2020 22:00 Відповісти
 
 