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Новини Агресія Росії проти України
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США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон

США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон

Частину військовослужбовців відправлять додому, частину буде розміщено в Італії, Бельгії, і, можливо, Польщі та країнах Балтії. Це дасть змогу краще стримувати Росію, вважають у Пентагоні.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з планом, 6,4 тис. військових повернуться на батьківщину, а 5,6 тис. перебазовуються в інші країни Європи. Процес почнеться найближчими тижнями і коштуватиме США декількох мільйонів доларів.

"Нинішній план EUCOM передбачає виведення майже 11,9 тис. військовослужбовців із Німеччини - (зниження чисельності контингенту. - Ред.) з 36 тис. до 24 тис. військовослужбовців, таким чином, щоб зміцнити НАТО, посилити стримування стосовно Росії і відповідати іншим викладеним мною принципам", - сказав Еспер.

Очікується, що в основному американські військові розмістяться в Італії і Бельгії.

Також у Пентагоні заявили, що якщо буде досягнуто згоди, то американських військових направлять до Польщі і в країни Балтії.

За словами Еспера, деякі американські військовослужбовці, які повернуться в США, пізніше можуть бути направлені назад в Європу, але вже на ротаційній основі.

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Він вважає, що рішення військового командування США вивести близько 12 тис. військових із ФРН дасть змогу, зокрема, ефективніше протистояти Росії.

"Ці зміни допоможуть нам виконати основні завдання - оптимізувати можливості США і НАТО щодо стримування Росії, зміцнити НАТО, (...) отримати більше стратегічної гнучкості", - сказав він.

Еспер зазначив, що передислокація американського контингенту в Європі є "значною стратегічною і позитивною зміною".

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив скоротити американський військовий контингент у ФРН. Він пояснив, що має намір залишити в ФРН 25 тис. військових.

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Американський лідер тоді зазначив, що прийняв таке рішення, тому що вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.

"Чому ми повинні робити те, що робимо (надаючи ФРН військовий захист. - Ред.), якщо вони не платять?" - запитав президент.

Автор: 

Німеччина (7479) Пентагон (1437) США (23375) Еспер Марк (33)


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Топ коментарі
+16
правильно,нехай трубу російску сосуть!!!!
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29.07.2020 17:41 Відповісти
+9
Якби до нас цю зведену дивізію...
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29.07.2020 17:46 Відповісти
+8
Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов. (c)

А наша бубочка такие деньги за 1 викенд тратит...
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29.07.2020 17:41 Відповісти
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Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов. (c)

А наша бубочка такие деньги за 1 викенд тратит...
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29.07.2020 17:41 Відповісти
правильно,нехай трубу російску сосуть!!!!
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29.07.2020 17:41 Відповісти
Правильно, а бюргеров присоединить к кацапстану..., пусть почувствуют разницу.
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29.07.2020 17:43 Відповісти
зачем меня к кацапам, я их терпеть не могу
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29.07.2020 17:47 Відповісти
Алло таксі ! Бюргери так хочуть до Козлостану аж підстрибують, не кажить дурниць
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29.07.2020 18:00 Відповісти
А кто вас будет спрашивать, после того как вы , по своей глупости, выгоните американцев...***** скажет, надо, дойчланд- это исконно русские земли, и пойдёте как миленькие...
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29.07.2020 18:10 Відповісти
Кстати, в Финстервальде местный акцент ну очень похож на рязанский..
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29.07.2020 18:15 Відповісти
дитячі думки - це до дітсадка а не до мене
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29.07.2020 18:29 Відповісти
Якби до нас цю зведену дивізію...
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29.07.2020 17:46 Відповісти
Не вижу смысла. Если американцы хотели бы то по будапешскому соглашению они бы были плечом в плечо на стороне с нами. А так это всё фигня
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29.07.2020 17:51 Відповісти
Просто хотілось би подивитись, як би московити стріляли по американцям, а ті б не відповідали.
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29.07.2020 17:57 Відповісти
Дембельский акорд трампушки.
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29.07.2020 17:49 Відповісти
Янки гоу хоум! Содержание чужих войск в Европе - бессмысленный пережиток холодной войны.
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29.07.2020 17:53 Відповісти
Та не хом..
А краще гоу ту нас - прямо на дамбас.
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29.07.2020 18:00 Відповісти
Это да. Но вот не хотят, что сделаешь? Даже в Сирии не хотят, чего уж про Донбасс говорить.
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29.07.2020 18:02 Відповісти
Ту вас?
Где же столько виски взять...
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29.07.2020 18:15 Відповісти
не твоя забота.
ціди свій стєкломой і ні за що не хвілюйсь
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29.07.2020 18:17 Відповісти
" Социальная Германия" привыкла кормить кого не попадя ,уютно спрятавшись под американском зонтиком. Вот и ордынцы газ задешево ,по-дружески.....привыкли. А о том, что за их щедроты ху@ло ,для их же погибели ,вооружился до зубов в упор не видят. Когда жареный петух клюнет начнут сопли возить ,дескать ,неожиданность какая......
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29.07.2020 17:56 Відповісти
Немцы чхать хотели на любой зонтик. От поляков и французов они легко отобьются, а от русни их отобьют поляки и украинцы.
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29.07.2020 18:04 Відповісти
От французов им не надо. Теперь они в одних окопах. А дело идет к тому, что мацковский хан получит ярлык в Пекине и общей ордой попрут в Европу.
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29.07.2020 19:42 Відповісти
готовят германию к ковровым бомбометелкам
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29.07.2020 18:43 Відповісти
Хромая утка дональд на последок начала еще и подванивать
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29.07.2020 19:16 Відповісти
все правильно делают, пусть меркель на свою армию потратится а не в раша трубы вкладывает
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29.07.2020 20:41 Відповісти
 
 