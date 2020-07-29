США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон
Частину військовослужбовців відправлять додому, частину буде розміщено в Італії, Бельгії, і, можливо, Польщі та країнах Балтії. Це дасть змогу краще стримувати Росію, вважають у Пентагоні.
Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з планом, 6,4 тис. військових повернуться на батьківщину, а 5,6 тис. перебазовуються в інші країни Європи. Процес почнеться найближчими тижнями і коштуватиме США декількох мільйонів доларів.
"Нинішній план EUCOM передбачає виведення майже 11,9 тис. військовослужбовців із Німеччини - (зниження чисельності контингенту. - Ред.) з 36 тис. до 24 тис. військовослужбовців, таким чином, щоб зміцнити НАТО, посилити стримування стосовно Росії і відповідати іншим викладеним мною принципам", - сказав Еспер.
Очікується, що в основному американські військові розмістяться в Італії і Бельгії.
Також у Пентагоні заявили, що якщо буде досягнуто згоди, то американських військових направлять до Польщі і в країни Балтії.
За словами Еспера, деякі американські військовослужбовці, які повернуться в США, пізніше можуть бути направлені назад в Європу, але вже на ротаційній основі.
Він вважає, що рішення військового командування США вивести близько 12 тис. військових із ФРН дасть змогу, зокрема, ефективніше протистояти Росії.
"Ці зміни допоможуть нам виконати основні завдання - оптимізувати можливості США і НАТО щодо стримування Росії, зміцнити НАТО, (...) отримати більше стратегічної гнучкості", - сказав він.
Еспер зазначив, що передислокація американського контингенту в Європі є "значною стратегічною і позитивною зміною".
Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив скоротити американський військовий контингент у ФРН. Він пояснив, що має намір залишити в ФРН 25 тис. військових.
Американський лідер тоді зазначив, що прийняв таке рішення, тому що вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.
"Чому ми повинні робити те, що робимо (надаючи ФРН військовий захист. - Ред.), якщо вони не платять?" - запитав президент.
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А наша бубочка такие деньги за 1 викенд тратит...
А краще гоу ту нас - прямо на дамбас.
Где же столько виски взять...
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