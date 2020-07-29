США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон

Частину військовослужбовців відправлять додому, частину буде розміщено в Італії, Бельгії, і, можливо, Польщі та країнах Балтії. Це дасть змогу краще стримувати Росію, вважають у Пентагоні.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з планом, 6,4 тис. військових повернуться на батьківщину, а 5,6 тис. перебазовуються в інші країни Європи. Процес почнеться найближчими тижнями і коштуватиме США декількох мільйонів доларів.

"Нинішній план EUCOM передбачає виведення майже 11,9 тис. військовослужбовців із Німеччини - (зниження чисельності контингенту. - Ред.) з 36 тис. до 24 тис. військовослужбовців, таким чином, щоб зміцнити НАТО, посилити стримування стосовно Росії і відповідати іншим викладеним мною принципам", - сказав Еспер.

Очікується, що в основному американські військові розмістяться в Італії і Бельгії.

Також у Пентагоні заявили, що якщо буде досягнуто згоди, то американських військових направлять до Польщі і в країни Балтії.

За словами Еспера, деякі американські військовослужбовці, які повернуться в США, пізніше можуть бути направлені назад в Європу, але вже на ротаційній основі.

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Він вважає, що рішення військового командування США вивести близько 12 тис. військових із ФРН дасть змогу, зокрема, ефективніше протистояти Росії.

"Ці зміни допоможуть нам виконати основні завдання - оптимізувати можливості США і НАТО щодо стримування Росії, зміцнити НАТО, (...) отримати більше стратегічної гнучкості", - сказав він.

Еспер зазначив, що передислокація американського контингенту в Європі є "значною стратегічною і позитивною зміною".

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив скоротити американський військовий контингент у ФРН. Він пояснив, що має намір залишити в ФРН 25 тис. військових.

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Американський лідер тоді зазначив, що прийняв таке рішення, тому що вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.

"Чому ми повинні робити те, що робимо (надаючи ФРН військовий захист. - Ред.), якщо вони не платять?" - запитав президент.