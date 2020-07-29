УКР
Блокирована продажа контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Блокирована продажа контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, зарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковской нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Блокирована продажа контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - СБУ 02

Читайте также: В Украине введут 2D-кодировку лекарств

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен. Также обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу.

Блокирована продажа контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - СБУ 03

Также смотрите: За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

"В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к махинациям", - сообщили в СБУ.

контрабанда (1834) лекарства (1362) правоохранительные органы (2712) СБУ (13377) силовики (2518)
Я так понимаю, что кто-то из бубочкиных подельников наконец понял происхождение широко продающейся в Украине Виагры. Или поняли что продает израильская Teva? Про второе глубоко сомневаюсь. Запасаемся попкорном и ждем "заминания дела". Кому они нах*уй нужны те онкобольные.
29.07.2020 18:11 Відповісти
Ну, будут теперь онкобольные плацебо украинское получать вместо лекарств.Им и так "лучше " всех, а теперь ещё лучше.сволочи.
29.07.2020 18:40 Відповісти
Так проблема в поддельности или неправильном хранении?
29.07.2020 18:48 Відповісти
 
 