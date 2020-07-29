Блокирована продажа контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

По предварительным данным следствия, зарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковской нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен. Также обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу.

"В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к махинациям", - сообщили в СБУ.