В результате лесных пожаров на Луганщине лесничество понесло убытки в размере 1 млрд грн, - Гослесагентство

В результате масштабных лесных пожаров в Луганской области лесничество Северодонецка понесло убытки в размере более чем 1 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА, об этом заявил председатель Гослесагентства Василий Кузьович.

Кузьович сказал, что на посадку уничтоженной пожаром территории может уйти от трех до пяти лет. Сейчас идет работа по поиску необходимых средств для восстановительных мероприятий.

Гослесагентство также выясняет причины возгорания, однако окончательные выводы сделают только правоохранители.

Кузьович выразил соболезнования семьям погибших в пожаре и поблагодарил представителей всех ведомств за участие в его ликвидации. По последним данным огнем повреждено почти 8 тыс. га.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор села Смоляниново и садовый кооператив.

В результате пожара пять человек погибли.

Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс грн.

