Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: Ще у 81 особи підтверджено COVID-19

Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" Сергій Чумак.

За його словами, на сьогодні в гуртожитку вже захворіло 133 курсанти.

"Вчора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними з хворими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовано в столичні медустанови. Інші лікуються в гуртожитку під контролем медиків", - розповів Чумак.

Він нагадав, що загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти. Після виявлення перших хворих у гуртожитку вжито відповідні заходи з дезінфекції і зараз також проводиться поточна дезінфекція.

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