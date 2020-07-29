Разумков щодо режиму припинення вогню на Донбасі: "Будемо всі сподіватися, що ситуація збережеться"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що режим припинення вогню, оголошений на Донбасі, збережеться.

Про це сказав Разумков журналістам в Рубіжному Луганської області в середу, ділячись своїми враженнями про відвідини КПВВ "Майорське" в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми мали можливість поговорити з військовими про те, що відбувається на лінії фронту після оголошення тиші. Вона поки що є ... чотири обстріли було за три дні. У перший день - три, на другий день - один, за останню добу, на щастя, не було. Будемо всі сподіватися, що ситуація збережеться", - сказав Разумков.

За його словами, КПВВ "Майорське" сьогодні працює в режимі чергування через заходи, пов'язані з карантином у зв'язку з Covid-19, а КПВВ "Станиця Луганська" працює в більш-менш нормальному режимі.

Разумков зазначив, що КПВВ "Майорське" готове відкритися в будь-який момент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робоча група ТКГ з питань безпеки обговорює випадки обстрілів українських позицій під час перемир'я, - Резніков