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Новини
2 006 11

До кінця року місто компенсуватиме підприємцям 99% від суми відсотків по кредитах, - Кличко

До кінця року місто компенсуватиме підприємцям 99% від суми відсотків по кредитах, - Кличко

Малий і середній бізнес Києва до кінця 2020 року зможе кредитуватися в банках-партнерах або уповноважених банках під 0,1% річних.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Мер повідомив, що вчора Київрада прийняла ще одне важливе рішення для малого та середнього бізнесу столиці.

"До 31 грудня місто компенсуватиме підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами та кредитними договорами, які укладені або будуть укладені з банками-партнерами або уповноваженими банками. Тобто бізнес столиці до кінця 2020 року зможе кредитуватися під 0,1% річних", - сказав Кличко.

Також мер Києва зазначив, що він ініціював створення спільно з міською владою групи економічних експертів, практиків, представників бізнесу.

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"Щоб ми разом розробили шляхи подолання кризи і визначили основні кроки, необхідні для підтримки і розвитку бізнесу столиці. Практичні рішення і проєкти їх оперативного втілення. У цій групі будуть люди професійні й успішні у своїх сферах. Завтра ми плануємо вже першу зустріч і будемо починати працювати", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів. А також - для бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Вони платитимуть символічну 1 гривню.

Для літніх майданчиків біля ресторанів і бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів - до кінця року.

Автор: 

Київ (19646) Київрада (802) Кличко Віталій (3527) кредит (3859)


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Топ коментарі
+8
До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

Шо, Педаля? Выборы?
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29.07.2020 17:59 Відповісти
+7
неплохая схемка дерибана вірисовівается
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29.07.2020 18:04 Відповісти
+5
даааа, хорошо в креселке,не охота уходить, ну хоче педалик работать
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29.07.2020 18:02 Відповісти
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До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

Шо, Педаля? Выборы?
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29.07.2020 17:59 Відповісти
Мосты не выдержат желающих .
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29.07.2020 18:02 Відповісти
даааа, хорошо в креселке,не охота уходить, ну хоче педалик работать
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29.07.2020 18:02 Відповісти
неплохая схемка дерибана вірисовівается
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29.07.2020 18:04 Відповісти
Ребята, кто с Киева, к кому можно прописаться за деньги?)) 😂
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29.07.2020 18:06 Відповісти
Ви кредитів в банках побільше набирайте, а там вже подивимось.
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29.07.2020 18:12 Відповісти
А банки об этом знают ?
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29.07.2020 18:10 Відповісти
Зря радуетесь. Кличко ясно сказал, что проценты они будут перекредитовывать. Например, чел должен ежемесячно уплачивать по процентам (те телу кредита!!!) тысячу гривен. Так вот ему дадут кредит НА ПРОЦЕНТЫ. Т.е. на тысячу в месяц. За которые он будет должен уже дополнительно 100 грн. Но проценты он все равно должен будет выплатить. Как и тело кредита.
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29.07.2020 18:33 Відповісти
*не телу
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29.07.2020 18:33 Відповісти
Своему другу велюровцу?
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29.07.2020 21:15 Відповісти
пошееел пи-ар........нет того чего нельзя было бы пообещать, один пообещал ато за години и стал президентом помните?.............пять лет псу под хвост.....у страны
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29.07.2020 23:41 Відповісти
 
 