В Запорожье мужчина спорил с полицейским, достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, - НПУ

На территории Коммунарского района в Запорожье мужчина выстрелил в ногу сотруднику полиции. Инцидент произошел 28 июля около 18:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Запорожской области, поступило сообщение о том, что на улице Космической происходит ссора, слышны выстрелы.

На месте сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта гражданин, 1989 года рождения, внезапно достал револьвер травматического действия и произвел один выстрел в ногу своего оппонента. Потерпевшим оказался сотрудник патрульной полиции, 1994 года рождения, который в это время находился вне службы.

После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой. По данному факту следователем Коммунарского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

