УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8584 відвідувача онлайн
Новини
7 176 31

В Запорожье мужчина спорил с полицейским, достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, - НПУ

В Запорожье мужчина спорил с полицейским, достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, - НПУ

На территории Коммунарского района в Запорожье мужчина выстрелил в ногу сотруднику полиции. Инцидент произошел 28 июля около 18:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Запорожской области, поступило сообщение о том, что на улице Космической происходит ссора, слышны выстрелы.

На месте сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта гражданин, 1989 года рождения, внезапно достал револьвер травматического действия и произвел один выстрел в ногу своего оппонента. Потерпевшим оказался сотрудник патрульной полиции, 1994 года рождения, который в это время находился вне службы.

После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой. По данному факту следователем Коммунарского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват". ВИДЕО

Автор: 

Запорожье (2389) Нацполиция (15496) правоохранительные органы (2712) силовики (2518) стрельба (1832)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Та нормально всё. Мог же и голову.
показати весь коментар
29.07.2020 18:01 Відповісти
+5
похоже товарисч слегка недолюбливает рюкзакяна..
показати весь коментар
29.07.2020 18:04 Відповісти
+4
Мусорило мало відгребло, цих шакалів Потрібно давно знищувати...деградовані аваківськи мразі. Вони не заслуговують повагу, шакали.а патрульна полюція це є сама ганебна установа в авакі ському ОЗУ під назвою поліція.
показати весь коментар
29.07.2020 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нормально всё. Мог же и голову.
показати весь коментар
29.07.2020 18:01 Відповісти
Просто не надо спорить...
показати весь коментар
29.07.2020 18:22 Відповісти
В голову низзя - это все равно шо в песок...
показати весь коментар
29.07.2020 19:02 Відповісти
похоже товарисч слегка недолюбливает рюкзакяна..
показати весь коментар
29.07.2020 18:04 Відповісти
похоже кто-то идиот
показати весь коментар
29.07.2020 18:08 Відповісти
кеша,ты неправ...на самом деле ты душа компании.
показати весь коментар
29.07.2020 18:11 Відповісти
старайся больше
показати весь коментар
29.07.2020 18:15 Відповісти
.. без сомнений...)))
показати весь коментар
29.07.2020 18:25 Відповісти
типа мусор всегда прав ...
показати весь коментар
29.07.2020 18:04 Відповісти
Некто, Шарий, тоже выстрелил, насколько я помню, из травмата в ногу одному мужику, странно, что против него дело остановили
показати весь коментар
29.07.2020 18:18 Відповісти
А вот было бы у полицейского право на ношение огнестрельного оружия, преступник бы побоялся в него стрелять, не?..
показати весь коментар
29.07.2020 18:20 Відповісти
это шо, в шлепанцах га носки, задрипанные шорты адидас из второй руки, кепка найк и при короткостволе??? Он жеж, читай напечатанное на свежей бумаге, был не при исполнении.
Мне кажется, тут ты загнул..?
показати весь коментар
29.07.2020 18:25 Відповісти
В Израїлі не тільки поліцейськи носять зброю а і солдати ЦАХАЛУ!!
показати весь коментар
29.07.2020 18:25 Відповісти
Судя по новостям и статистике нашим даже травматы можно давать один на троих!
Полиции как таковой почти нет - они собираются только когда их заденет за живое и запахнет увольнением. В стране нет закона на улицах, а в переулках такое творится, что гарлемские ветераны засцут.
показати весь коментар
29.07.2020 19:28 Відповісти
Мусорило мало відгребло, цих шакалів Потрібно давно знищувати...деградовані аваківськи мразі. Вони не заслуговують повагу, шакали.а патрульна полюція це є сама ганебна установа в авакі ському ОЗУ під назвою поліція.
показати весь коментар
29.07.2020 18:24 Відповісти
в ногу выстрелил...зачем? вот реально нафига?
показати весь коментар
29.07.2020 18:28 Відповісти
Достаточно гуманный выстрел в ногу, а солдат НАТО стрелял бы в голову!
показати весь коментар
29.07.2020 18:29 Відповісти
18:16https://censor.net/news/3210852/politseyiskiyi_pri_ispolnenii_sdelal_zamechanie_mujchine_oskorblyavshemu_passajirov_s_maskah_v_avtobuse

Що там твориться в тому Запоріжжі?
показати весь коментар
29.07.2020 18:31 Відповісти
дубасят копов, как орехи...
показати весь коментар
29.07.2020 18:48 Відповісти
бубочкина шлюшка Рюкзаков своей подленькой позицией втоптал имидж полицейского до положения мусора. А мусора, как известно, не люди. И даже одиночные героические проявления никак не затмят еще более героические поиски решетиловского мстителя или позорное поведение Рюкзакяна в деле Шеремета... собаков-рюкзаков на побегушках у клоуна...
показати весь коментар
29.07.2020 18:32 Відповісти
С облегчением!
показати весь коментар
29.07.2020 18:34 Відповісти
а шо так коротко? Захлебнулся, зефилитик?
показати весь коментар
29.07.2020 19:24 Відповісти
Инцидент произошел около ресторана "Венеция". Это буквально 100 м от Коммунарского райотдела.Однако же,не находите?
показати весь коментар
29.07.2020 18:34 Відповісти
просто ,полицай проспорил
показати весь коментар
29.07.2020 18:38 Відповісти
хорошо, шо в ногу, а если бы у яцо?
показати весь коментар
29.07.2020 18:47 Відповісти
Шо за мужик? Жалітися побіг! Ти скажи спасибі, що травмат і що не в голову, а в ногу. Бо могло бути гірше.
показати весь коментар
29.07.2020 19:16 Відповісти
Схоже, що на Запоріжжі зібралася критична маса ватанів. До них дістає пропаганда ТВ Новоросії, росії1 + місцеві ватні канали. Еліта регіону та київська енергетична спільнота (суркіс, медвечук) бізнесово орієнтована на Московію і народ труять наркотою. Учора хтось писав, що навіть мажори були схоплені за закладками наркоти. Чому би нацгвардії, враховуючи випадок з загибеллю Азовця честь свою не відстояти у ватному регіоні
показати весь коментар
29.07.2020 19:22 Відповісти
Похоже - нечего отстаивать! Какая честь у прислуги?
показати весь коментар
29.07.2020 19:30 Відповісти
Он себе в голову выстрелил,а на сколько, ему в суде объяснят.
показати весь коментар
29.07.2020 19:37 Відповісти
Полицейский был "не в форме" - пьяный или под чем-то. Иначе сделали из него при исполнении и стрелявшего закрыли бы по суровой статье
показати весь коментар
29.07.2020 21:35 Відповісти
Красава,паршивинский и его адвокаты разрешили это делать всем желающим.
показати весь коментар
29.07.2020 22:50 Відповісти
 
 