Дело об увольнение Кулика из ГПУ суд будет рассматривать без заседаний

Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрит апелляционную жалобу бывшего прокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа о его увольнении из Генеральной прокуратуры Украины в форме письменного производства.

"Есть постановление о рассмотрении в порядке письменного производства, и письменное производство начинается с 29 июля. Письменное производство - это значит, что фактически как такового судебного заседания не будет, то есть не будет вызова сторон, поскольку дело рассматривается в письменном производстве", - рассказала она.

По словам Шкиль, по закону предполагается, что в течение 60 календарных дней должно быть принято решение по этой апелляционной жалобе.

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Кулика в ноябре 2019 года после того как последний не явился на аттестацию. Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку надлежащей формы и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако, на саму аттестацию не явился и никаких документов о причине неявки не подал.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры - в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Кроме того, 2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего прокурора АТО Константина Кулика в незаконном обогащении фактически при содействии САП.