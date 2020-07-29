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Новини
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Поліцейський при виконанні зробив зауваження чоловікові, який ображав пасажирів у масках в автобусі в Запоріжжі, той ударив його в обличчя

Поліцейський при виконанні зробив зауваження чоловікові, який ображав пасажирів у масках в автобусі в Запоріжжі, той ударив його в обличчя

Напередодні ввечері в автобус, який рухався Комунарським районом Запоріжжя зайшов чоловік без маски. Він почав ображати пасажирів у масках.

Свідком цього став працівник поліції, який перебував на службі в цивільному одязі і без табельної зброї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Він представився, показав службове посвідчення і зробив зауваження чоловікові за його поведінку. Однак громадянин від цього почав поводитися ще агресивніше, особливо щодо поліцейського. Поліцейський запросив його вийти з автобуса, щоб пройти в Комунарське відділення поліції. Однак на зупинці чоловік почав погрожувати фізичною розправою і чинити спротив поліцейському. Він вибив із рук поліціянта телефон, ударив кулаком по голові і почав утікати. Наздоганяючи порушника, поліцейський викликав патруль, зупинив чоловіка і доставив у Комунарське відділення поліції, де встановили, що він житель Запоріжжя 1961 року.

У лікарні, в яку звернувся поліцейський, діагностували забій скроневої області голови і надали медичну допомогу.

Відомості про цю подію внесено в ЄРДР за ознаками ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України (Спротив працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

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Автор: 

бійка (746) Запоріжжя (2294) Нацполіція (15272)


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Топ коментарі
+45
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров с масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 2509
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29.07.2020 18:19 Відповісти
+34
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 6224
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29.07.2020 18:35 Відповісти
+22
Полицейскому респект за то что не зассал и не отсиделся, а впрягся за пассажиров и защитил их от неадекватного гребня. Неадекватной петушни в нашей стране полно, одни на улицах говновозят, другие кукареки их в интернете защищают.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
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Поточна влада своєю поведінкою щодо карантинних обмежень дає поганий приклад для наслідування своїм шанувальникам...
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29.07.2020 18:19 Відповісти
предоставили милиционеру медицинскую помощИсточник: https://censor.net/n3210852

ну если мужик милиционеру зарядил то все правильно сделал....
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29.07.2020 18:19 Відповісти
А як би тобі - то теж, нічого страшного б не сталося...
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29.07.2020 18:22 Відповісти
Таких как вы уже пол-страны...
В трениках пластиковых ходите, Коля?
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29.07.2020 18:39 Відповісти
Полицейскому респект за то что не зассал и не отсиделся, а впрягся за пассажиров и защитил их от неадекватного гребня. Неадекватной петушни в нашей стране полно, одни на улицах говновозят, другие кукареки их в интернете защищают.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Ты давно на корточках семки плевал?
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29.07.2020 21:32 Відповісти
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров с масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 2509
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29.07.2020 18:19 Відповісти
оригинально.
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29.07.2020 18:21 Відповісти
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29.07.2020 18:21 Відповісти
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 6224
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29.07.2020 18:35 Відповісти
к стати антоха уже по секрету предполагает-вангует, что пацанчик скорее всего самоубился... из-за наркотической ломки и нервного срыва...
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29.07.2020 18:42 Відповісти
Между кукурузой и подсолнухом садят коноплю, ему хватит надолго. А фермерам лепота, охраняют поля на халяву и никто нибудь - спецназ.
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29.07.2020 19:13 Відповісти
та чи охраняют а за*рут и обожрут и вытопчут - точно )))
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29.07.2020 19:38 Відповісти
Цьому ідіоту скоро на пенсію, яку він може зустріти в СІЗО.
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29.07.2020 18:20 Відповісти
Дякуючи тупому кримінально-процесуальному кодексу зебла Портнова - то може і не в СІЗО... Там ж убивць ветеранів тепер судді під заставу випускають, а терориста Цемаха - під домашній арешт!
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29.07.2020 18:28 Відповісти
А чому нова зелена влада не тільки за рік не відмінила, а ще й назначила генпрокурором подружку Портнова???
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29.07.2020 18:31 Відповісти
Якби зараз був референдум про довіру чи недовіру зевладі, то який був би результат?
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29.07.2020 18:41 Відповісти
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О. Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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29.07.2020 18:20 Відповісти
"оскорблявшему пассажиров с масках"
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29.07.2020 18:21 Відповісти
То кого жаліти, діда чи поліцейського?
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29.07.2020 18:22 Відповісти
деда, он просто по стариковски ворчал и не представлял угрозы. Ведь все остальные были в масках.
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29.07.2020 18:25 Відповісти
На жаль в Запоріжжі в автобусах десь відсотків 30 їздить у масках, решта - з голими мордами.
Мабуть, до першої вспышки.
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29.07.2020 18:32 Відповісти
"Коммунарское отделение полиции"...
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29.07.2020 18:22 Відповісти
и предоставили милиционеру медицинскую помощь"" - ещё красивее))
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29.07.2020 19:33 Відповісти
ударил и начал убегать...а добил бы мусорилу и спокойным шагом ушел.Лошара )
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29.07.2020 18:23 Відповісти
прелестей рускава мира никто не отменял ..
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29.07.2020 18:23 Відповісти
Что там в Запорожье происходит? чуть ниже новость - после замечания выстрелил в полицейского. тут в репу дал. Запорожцы! вас тайно посетил зеленский?
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29.07.2020 18:24 Відповісти
Тайно посетил отделение полиции.
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29.07.2020 18:27 Відповісти
Виборец осла оманского! До грат у вьязницю років на 5 нехай подумає над своєю поведінкою щоб була поміркованій!
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29.07.2020 18:24 Відповісти
колличество идиотов в обществе неуклонно растет.
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29.07.2020 18:24 Відповісти
ну так на каждом сайте полицейских набирают,почему бы не расти.
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29.07.2020 18:32 Відповісти
Щось у Запоріжжі стали "щемити" поліцію, то б*ють, то в ногу стріляють.
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29.07.2020 18:25 Відповісти
Почти 60 лет мужику, в хорошей он форме.
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29.07.2020 18:25 Відповісти
Тож відсидіти покарання для нього не проблема...
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29.07.2020 18:27 Відповісти
То просто пісець... як тіх копів в Украіні на кую крутять кому захочеться...
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29.07.2020 18:26 Відповісти
Это ж был ковид-дисидент, зачем с ним так? )
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29.07.2020 18:26 Відповісти
Бидло гуляє...бідна Україно
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29.07.2020 18:28 Відповісти
У них там що в Комунарському районі Запріжжя випромінвач який стоїть? Один поліціянта бьє інший в ногу стріляє
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29.07.2020 18:32 Відповісти
Запорожцы всегда боролись с несправедливостью системы.Респект,молодцы!" Только ударил и убежал...хрень какая-то.В итоге мусорилка живая,а у мужика проблем не меньше.
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29.07.2020 18:37 Відповісти
В Харькове никто не носит маски.Только законопослушные граждане.Это не более 0,5 %.
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29.07.2020 18:43 Відповісти
Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочку не носит того шестеро выносят
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 4578
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29.07.2020 18:48 Відповісти
Портновский суд оправдает...
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29.07.2020 18:46 Відповісти
Запорожье.... Традиционный электорат рыгов и комуняк. Неудивительно...
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29.07.2020 18:49 Відповісти
"В больнице, в которую обратился полицейский, диагностировали ушиб височной области головы и предоставили милиционеру медицинскую помощь. "

Что ?
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29.07.2020 18:49 Відповісти
Одни быстро находят ошибку, другие пропускают её как незначительную.
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29.07.2020 19:20 Відповісти
То полицейский , то милиционер ... Каша в голове того , кто писал статью...
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29.07.2020 18:51 Відповісти
Явно психически неполноценный,--"выпускник" закрывающихся психушек...ещё одна прибавившаяся беда на головы граждан; Зеленскому то-- что, оцепил себя охраной в несколько колец и " на.. не на..."
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29.07.2020 19:10 Відповісти
Краткая инструкция как бесплатно посетить СИЗО.
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29.07.2020 19:19 Відповісти
Які в нас поліцейські круті, аж пишаюсь.
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29.07.2020 19:20 Відповісти
Странно: по морде получил полицейский, а помощь предоставили милиционеру...
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29.07.2020 19:35 Відповісти
или .... или .... или ....
Сопротивление и насилие к работнику правоохранительных органов 5 лет без или-или-или.
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29.07.2020 19:47 Відповісти
Так у нас УК и написан с учётом "категорий" населения, кто с баблом - тому штраф, кто без - в турму. Подтекст в УК такой, что за всё платить нужно.
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29.07.2020 22:05 Відповісти
 
 