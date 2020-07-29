Поліцейський при виконанні зробив зауваження чоловікові, який ображав пасажирів у масках в автобусі в Запоріжжі, той ударив його в обличчя
Напередодні ввечері в автобус, який рухався Комунарським районом Запоріжжя зайшов чоловік без маски. Він почав ображати пасажирів у масках.
Свідком цього став працівник поліції, який перебував на службі в цивільному одязі і без табельної зброї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.
"Він представився, показав службове посвідчення і зробив зауваження чоловікові за його поведінку. Однак громадянин від цього почав поводитися ще агресивніше, особливо щодо поліцейського. Поліцейський запросив його вийти з автобуса, щоб пройти в Комунарське відділення поліції. Однак на зупинці чоловік почав погрожувати фізичною розправою і чинити спротив поліцейському. Він вибив із рук поліціянта телефон, ударив кулаком по голові і почав утікати. Наздоганяючи порушника, поліцейський викликав патруль, зупинив чоловіка і доставив у Комунарське відділення поліції, де встановили, що він житель Запоріжжя 1961 року.
У лікарні, в яку звернувся поліцейський, діагностували забій скроневої області голови і надали медичну допомогу.
Відомості про цю подію внесено в ЄРДР за ознаками ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України (Спротив працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.
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ну если мужик милиционеру зарядил то все правильно сделал....
В трениках пластиковых ходите, Коля?
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О. Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
Мабуть, до першої вспышки.
Кто масочку не носит того шестеро выносят
Что ?
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