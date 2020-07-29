Лукашенко скликав екстрену нараду Ради безпеки РБ через виявлення під Мінськом групи російських найманців
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав екстрену нараду з членами Ради безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив близький до пресслужби глави держави Telegram-канал "Пул першого".
"Лукашенко прямо зараз зібрав у Палаці Незалежності термінову нараду з членами Ради безпеки", - заявили в Telegram-каналі.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
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Все тока и ждут хорошего повода
Потом статья где указывали около 12 из них с фото и описанием из сайта Миротворец.
Потом статья с бывшим министром МВД Климкиным, который призывал запросить их в Украину https://censor.net/news/3210806/klimkin_predlojil_vydat_ukraine_zaderjannyh_v_belarusi_naemnikov_chvk_vagner
Вот где то между этими статьями, пропала статья и с этими боевиками с украинским гражданства из окупированных частей Донецкой и Луганской области.
Пропала так же статья со ссылкой на беларуское СМИ, что МИД Беларуси вызвал посла Украины и России.
Не впервой исчезает у цензора статья.
Сдесь какая то ссылка, сразу скажу, нашол за пару сек, вижу, что посылаются на сайт сру, искать другую не охото, вопросы к цензору, где статьи
https://www.unn.com.ua/ru/news/1883274-zatrimannya-vagnerivtsiv-u-bilorusi-bilshist-ye-u-mirotvortsi-chastina-ukrayintsi
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Так, говорят, что вошло 200, а повязали только 33-ёх.
Видимо у Лукашенко посчитали сколько нужно будет фальсифицировать и решили та ну на.))
Думал "националисти-бандеровци" бузу устоят а тут оказалось братушки
военное положение = отмена выборов
неожиданно (не дома взрывать конечно) и удобно
Они все в форме?
Может они прибыли по согласованию для того, чтобы оправдать Бацькин шухер?
Над смотреть, что скажет зомбоящик - тогда станет ясно!
Зрабіць усё, каб уседзіць на сваёй пасадзе, каб і далей здзеквацца на народам і качацца самаму як сыр у алею. Хочацца памыліцца, але гэты персанаж сам добраахвотнаніколі не зыдзе с пасады.
Повёлся, как лох, на отвлекающий манёвр ......
П.С. Письков уже заявил, что это был слёт пионэрвожатых?
https://www.interfax.ru/russia/719458