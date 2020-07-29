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Новини
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Лукашенко скликав екстрену нараду Ради безпеки РБ через виявлення під Мінськом групи російських найманців

Лукашенко скликав екстрену нараду Ради безпеки РБ через виявлення під Мінськом групи російських найманців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав екстрену нараду з членами Ради безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив близький до пресслужби глави держави Telegram-канал "Пул першого".

"Лукашенко прямо зараз зібрав у Палаці Незалежності термінову нараду з членами Ради безпеки", - заявили в Telegram-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+18
Щас Лука введет военное положение и отменит выборы.
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29.07.2020 18:41 Відповісти
+17
Там в перечне есть граждане Украины, можно и нужно их извлечь из Беларуси для обвинения в войне против Украины. Если Лукаш не увидет в их действий тяжких нарушений их законов, он будет обязан передать их Украине.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
+11
А шо такое? -Пришла беда откуда не ждали?)))
Думал "националисти-бандеровци" бузу устоят а тут оказалось братушки
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29.07.2020 18:46 Відповісти
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***** смотрит прямую трансляцию. довыбульбливался бацька народов.
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29.07.2020 18:40 Відповісти
твоё ***** плотно сидит на бутылке
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29.07.2020 21:28 Відповісти
Дивно😁
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29.07.2020 18:40 Відповісти
Щас Лука введет военное положение и отменит выборы.
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29.07.2020 18:41 Відповісти
Как вариант.
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29.07.2020 18:49 Відповісти
Смисл ему отменять вибори где он "победит" с результатом 99%?
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29.07.2020 18:50 Відповісти
боится майдана
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29.07.2020 18:51 Відповісти
Ну после отмены "выборов" Майдан более вероятен)
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29.07.2020 18:54 Відповісти
посмотрим как будут развиватся события и что будут говорить. Зелю уже б давно убили, но каждый понимает что нам во время войны не нужен хаос.
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29.07.2020 18:57 Відповісти
всех вагнеровцев повязали - некому майдан устраивать.
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29.07.2020 21:29 Відповісти
Тех кто участвовал в Донбассе выдать Украине.
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30.07.2020 08:40 Відповісти
Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза РБ из-за обнаружения под Минском группы российских наемников - Цензор.НЕТ 3798
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29.07.2020 18:50 Відповісти
Лука не Пепа, такой фигней заниматься не будет, и без этого победит
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29.07.2020 21:42 Відповісти
Ага. Звісно. Вялікій білоруський патріот.
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29.07.2020 18:47 Відповісти
У бацьки з під кацапів хіба шо п`ятки видно
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29.07.2020 18:52 Відповісти
Наверное это зеленые человечки...буряты
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29.07.2020 18:42 Відповісти
Бурякам щас некада ани БурякНР будут делать у сипиру.
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29.07.2020 20:17 Відповісти
Cогласен, бро Рассея ведь бальшая...много там разных квазиНР как грибов вырастет.
Все тока и ждут хорошего повода
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30.07.2020 08:04 Відповісти
Що бацька обосрался?
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29.07.2020 18:42 Відповісти
Скорее обосрал кацапов
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29.07.2020 21:30 Відповісти
Там в перечне есть граждане Украины, можно и нужно их извлечь из Беларуси для обвинения в войне против Украины. Если Лукаш не увидет в их действий тяжких нарушений их законов, он будет обязан передать их Украине.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
А как ты по списку понял кто их них граждане Украины?
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29.07.2020 21:31 Відповісти
Сначала была эта статья https://censor.net/video_news/3210784/zaderjannye_v_belarusi_boeviki_sostoyat_v_chvk_vagner_smi_video
Потом статья где указывали около 12 из них с фото и описанием из сайта Миротворец.
Потом статья с бывшим министром МВД Климкиным, который призывал запросить их в Украину https://censor.net/news/3210806/klimkin_predlojil_vydat_ukraine_zaderjannyh_v_belarusi_naemnikov_chvk_vagner
Вот где то между этими статьями, пропала статья и с этими боевиками с украинским гражданства из окупированных частей Донецкой и Луганской области.
Пропала так же статья со ссылкой на беларуское СМИ, что МИД Беларуси вызвал посла Украины и России.
Не впервой исчезает у цензора статья.
Сдесь какая то ссылка, сразу скажу, нашол за пару сек, вижу, что посылаются на сайт сру, искать другую не охото, вопросы к цензору, где статьи
https://www.unn.com.ua/ru/news/1883274-zatrimannya-vagnerivtsiv-u-bilorusi-bilshist-ye-u-mirotvortsi-chastina-ukrayintsi
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29.07.2020 21:56 Відповісти
Мне даже кажется, что цензор использовал ту статью, со ссылкой на ру, поэтому и удалил, поскольку и коментов тоже не осталось.
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29.07.2020 22:01 Відповісти
На последок, статью попросту перепечатали заново, вот ссылка https://censor.net/news/3210817/ryad_zaderjannyh_v_belarusi_boevikov_chislyatsya_v_baze_mirotvortsa_oni_voevali_na_donbasse_i_v_sirii
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29.07.2020 22:05 Відповісти
якщо переворот в РБ відбудеться,то це означатиме,що путін почав відкриту війну проти України.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Якщо почнеться переворот почнеться і Майдан, навіть в Білорусі
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29.07.2020 19:19 Відповісти
некому устраивать майдан в Беларуси - всех вагнеровцев повязали
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29.07.2020 21:32 Відповісти
... всех вагнеровцев повязали.....
--------------
Так, говорят, что вошло 200, а повязали только 33-ёх.
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30.07.2020 01:16 Відповісти
Бідний бацька, прямо не знав, що робиться на території Бєларусі, блазень.
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Ели б не знал - не арестовал бы кацапских наёмных убийц
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29.07.2020 21:32 Відповісти
Вечер перестает быть томным
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Удачи Беларусам!!!
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29.07.2020 18:44 Відповісти
будут и тебе зеленые человечки, но лукашенко это не оставит просто так, как у нас
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29.07.2020 18:44 Відповісти
Щас военное положение, отмена выборов и здравствуй европейский филиал северной кореи.))
Видимо у Лукашенко посчитали сколько нужно будет фальсифицировать и решили та ну на.))
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29.07.2020 18:45 Відповісти
Лука, твой ход. Замечу, шо менты в Беларуси оказались лучше наших)).
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29.07.2020 18:45 Відповісти
Однозначно лучше Донецко-Луганских и Крымских в 2014 году
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29.07.2020 21:33 Відповісти
не только. я хорошо помню, как харьковские мусора парковали белгородские автобусы с моторолами и пр. нечистью.
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29.07.2020 22:39 Відповісти
Причем здесь менты? Там больше КГБ сработал
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29.07.2020 21:47 Відповісти
А шо такое? -Пришла беда откуда не ждали?)))
Думал "националисти-бандеровци" бузу устоят а тут оказалось братушки
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29.07.2020 18:46 Відповісти
случайности не случайны...
военное положение = отмена выборов
неожиданно (не дома взрывать конечно) и удобно
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29.07.2020 18:46 Відповісти
и шо там такого если отменят "вибори" бацьки?
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29.07.2020 18:48 Відповісти
не, выдавать не нужно - обменяют же. а в Беларуси есть приличный в некоторых (вот как раз таких) случаях закон про смертную казнь.
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29.07.2020 18:48 Відповісти
Отак, Лука. Завтра мишебраття зайдуть до тебе в кабінет і скажуть ку-ку.
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29.07.2020 18:49 Відповісти
"Ординці" вже їдуть за кордон заробляти бабло, бо Донбас вже не цікавий, там вже нічого ловити, платять мало і грабувати вже нічого, все розтрощили.
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29.07.2020 18:50 Відповісти
Весьма и весьма мутная история....
Они все в форме?
Может они прибыли по согласованию для того, чтобы оправдать Бацькин шухер?
Над смотреть, что скажет зомбоящик - тогда станет ясно!
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29.07.2020 18:51 Відповісти
Думаю, что договорняк с улусом. Лу видит как его "любит" народ и чувствует, что ему даже Лидка-борщеварка может не помочь со своими подсчётами левыми. Вот и договорился с ......лом взять в аренду его пташек, а там смотри можно и выборы отменить, кандидатов привязать к этим ублюдкам и снять с выборов, ЧП или военное положение объявить.
Зрабіць усё, каб уседзіць на сваёй пасадзе, каб і далей здзеквацца на народам і качацца самаму як сыр у алею. Хочацца памыліцца, але гэты персанаж сам добраахвотнаніколі не зыдзе с пасады.
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29.07.2020 18:52 Відповісти
Да при чёмь Лука?Ему они для шухера.Вопрос в другом:После изуверских казней в Сирии и всемирного скандала,оккупанты переводят вопрос,что такого не было и что это делали не вагнеровцы,а отдельные "ихтамнеты",бежавшие от преследования федарастым законом в Белорусь,к тому же через Украину,где гражданская война и выдавать их нужно на ОРДЛО,где их вторая родина по документам(ксивы выдадут).Вобщемь,пытаются отмазать,запутать,использовать и свести все к тому, что - да это всё нехорошо,но мы умываем руки и не являемся стороной конфликта-пусть они там решают где-то,что с ними делать,но сугубо по гуманным соображениям и под нашим миротворческим контролем.
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29.07.2020 19:31 Відповісти
.. ну хоть один кандидат НЕ ПРОРОССИЙСКИЙ есть в Беларуси? Ну вовке-ху..лу намного выгоднее новое пророссийское рыло, чем доставший его Лукашенко. Понятно было бы сие действо с вагнеровцами, если бы на арену вышел реальный проевропейский кандидат, отрывающий страну от влияния рахи и именно этот кандидат реально побеждал. А так ничего нового, только смена лица.... Уйдут Лукашенко , а новый кинется завтра в объятия рашки со слезами благодарности желания единого союзного государства. Мутная вода в Беларуси.... Но может окрасится большой кровью...((((
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29.07.2020 19:32 Відповісти
Якась дивна ситуація, зразу й не розбереш.
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29.07.2020 18:54 Відповісти
Это от отсутствия мозга, "зразу"
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29.07.2020 21:35 Відповісти
СДД - СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА!!
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29.07.2020 18:55 Відповісти
Это интересная версия...заслуживает внимания.
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Пока Лука хаял Майдан с тыла зашли "друзья"!
Повёлся, как лох, на отвлекающий манёвр ......
П.С. Письков уже заявил, что это был слёт пионэрвожатых?
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29.07.2020 18:57 Відповісти
А зачем совещание??? Он что,....боится "майданутых"???
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29.07.2020 19:03 Відповісти
Скорее "кремлядей". И не боится, а давит
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29.07.2020 21:36 Відповісти
Предвыборные призраки Лукашенко. Оно и понятно--сейчас начнутся разоблачения вселенских заговоров против Белоруссии ,--комбайны похожие на танки,....и т. д.
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29.07.2020 19:03 Відповісти
любопытно, на российских ресурсах молчок
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29.07.2020 19:05 Відповісти
Ихтамнет - сказка 1001-я
https://www.interfax.ru/russia/719458
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29.07.2020 19:10 Відповісти
А председатель комитета ГосДуры расеи руководит частными военными компаниями тоже? Отлично!
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29.07.2020 21:41 Відповісти
пудзіла рускае, засячы на сваім разанскам шнобялі - не існуе ніякай "бэлорусссссссссссііі" - выключна БЕЛАРУСЬ!
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29.07.2020 21:46 Відповісти
Что ты там "набульбашило" , переведи хотя-бы. Для тебя свобода только на украинском сайте,а там сидишь, как в рот бульбы набрал,ни на что неспособный.
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29.07.2020 22:26 Відповісти
я прекрасно понял
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29.07.2020 23:38 Відповісти
Оказывается ты не только "стальной гигант",про полового... не мне судить)))) но и "гигинт мысли"--это я на счёт того,что ты что-то там понял.
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29.07.2020 23:55 Відповісти
руская свіння, што ты там хрукаеш?! зьвяртайся да мяне на чалавечай мове - я не разумею езыг рускіх халопау.
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30.07.2020 19:55 Відповісти
Бульбаш, если это--"чалавечая" мова,то ты ещё хуже свиньи--ты обыкновенный навоз от неё..а на счёт холопа не смеши, верней не смерди навозом --ты и есть тот смерд..жалкий воняющий на чужих сайтах.
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30.07.2020 20:24 Відповісти
с Рашкой дружить - себя не уважать. Это исторический факт
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29.07.2020 19:06 Відповісти
Лукашенко весь час боявся Заходу, а приберуть його каци... Такий жарт долі.
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29.07.2020 19:08 Відповісти
і парад не допоміг)
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29.07.2020 19:12 Відповісти
Це чергова "многоходовочка"..
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29.07.2020 19:08 Відповісти
а чем это батцке у себя зелёные человечки не понравились ? в крыму он их приветствовал ...
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29.07.2020 19:11 Відповісти
Как то не гостеприимно Лука со своими братьями обошолся. Вместо хлебом с солью встречать он их напол работает ОМОН
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29.07.2020 19:15 Відповісти
Зачем кремлёвской гниде засылать в Белорусь своих боевиков, если вся власть там ФСБшная, армия контролируется кремлём... Лукашенко - тряпичная кукла, насаженная на руку путена...
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29.07.2020 19:16 Відповісти
половина офецерья учились в училах и академиях раИсии, там полный зашквар!!
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29.07.2020 19:29 Відповісти
Может проездом. - Бурштин ехали копать.
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29.07.2020 19:31 Відповісти
Мутнейшая история...Перебирая "інфопростір" Бяларусі наткнулися на весь а интересную инфу о задержаний "спецов" из ЧВК...Мутным является факт обнаружения при обыске одной восточной валюты,а также настоящая(sic!)обида рассеянцев (мол договоренности были на самом верху...)Также удивление вызывает сам факт задержания...Вообще,задаётся мне тут была самовольная выходка "бацьки"сорвавшая операцию по заброске вояк на восток ...Так что тут "могут быть варианты"...
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29.07.2020 19:21 Відповісти
какой смысл отправлять вагнеровцев через Минск??
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29.07.2020 19:24 Відповісти
Чья-то спецоперация....а вот с какой целью?...вариантов много...
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29.07.2020 19:25 Відповісти
Совместная спец операция Лукашенко и кремлёвского Фюрера.
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29.07.2020 19:32 Відповісти
Був би Ердоган, він би ніякого галосу не робив, а тихенько чік-чірік і нема ніякої групи російських найманців
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29.07.2020 19:33 Відповісти
Нє, Бацька ще може під дурня, що мов би вони всі повтікали і десь заблукали у болотах. А болота дрімучі, глибокі, тому не раджу туди комусь йти і їх шукати
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29.07.2020 19:37 Відповісти
Похоже на начало операции в Крьіму , когда такие-же головорезьі заняли здание Верховного Совета в Симферополе. Правда , у тех бьіли пулеметьі , а єти еще из закладок оружие не достали. Лукашенко респект , сработал на упреждение , в Кремле сейчас кипятком брьізгают!
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29.07.2020 19:58 Відповісти
Учись СБУ.
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29.07.2020 20:43 Відповісти
Таракан щось мутить. Хоче показати себе "батьком" нації, таким собі ******** сраліним в якого все під контролем. перед виборами йому це дуже на руку.
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29.07.2020 21:17 Відповісти
Кіно для бідних під назвою: "Вусаль спаситель Білорусії"
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29.07.2020 22:02 Відповісти
Пока у власти зеленый вагнеровцев нельзя выдавать Украине.Наш ссыкливый малорос сразу обменякт их.
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29.07.2020 23:20 Відповісти
Во время волнений стрелять в обе стороны, что бы пройти точку не возврата. Потом миротворцы .
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30.07.2020 08:31 Відповісти
игра.игра.игра.
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31.07.2020 20:29 Відповісти
 
 