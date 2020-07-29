Лукашенко скликав екстрену нараду Ради безпеки РБ через виявлення під Мінськом групи російських найманців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав екстрену нараду з членами Ради безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив близький до пресслужби глави держави Telegram-канал "Пул першого".

"Лукашенко прямо зараз зібрав у Палаці Незалежності термінову нараду з членами Ради безпеки", - заявили в Telegram-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО