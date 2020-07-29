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Новини Агресія Росії проти України
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Разумков відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку і вручив нагороди військовим. ФОТО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав у Сєвєродонецьку 59-й військовий мобільний госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Разумков відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку і вручив нагороди військовим 01

Начальник 59-го військового мобільного госпіталю полковник медичної служби Андрій Телефанко ознайомив голову парламенту з роботою шпиталю, основними відділеннями закладу і їх персоналом.

Разумков вручив грамоти Верховної Ради України за самовіддану і сумлінну службу начальнику хірургічного відділення старшому лейтенанту медичної служби Олегу Котику й ординаторові відділення старшому лейтенанту медичної служби Ірині Стефановій. А військовослужбовців однієї з бригад, які лікуються в госпіталі, сержанта Геннадія Безуглого і солдата Віктора Ковальова заохочено головою парламенту цінними подарунками - наручними годинниками.

Разумков відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку і вручив нагороди військовим 02

Разумков відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку і вручив нагороди військовим 03

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Автор: 

нагорода (1279) поранення (2814) лікарі (1290) операція Об’єднаних сил (6725) Разумков Дмитро (1528) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
а он каким боком к наградам?
ой чует мое сердце - его вместо бубочки нам готовят
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29.07.2020 19:18 Відповісти
+6
А он уже наметился следующим президентом.
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29.07.2020 19:56 Відповісти
+5
А Зеленский за год своей каденции, ни разу не посетил ни один госпиталь с ранеными бойцами.Ключевой слово, НЕ РАЗУ
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29.07.2020 19:34 Відповісти
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а он каким боком к наградам?
ой чует мое сердце - его вместо бубочки нам готовят
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29.07.2020 19:18 Відповісти
А он уже наметился следующим президентом.
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29.07.2020 19:56 Відповісти
Что то унюхал...
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29.07.2020 20:21 Відповісти
Коломойский с ОПЗЖ готовят нового президента для договоренностей с Россией. Тем более, Разумков из "молодых регионов".
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29.07.2020 19:58 Відповісти
Поехал запрещать вести разведку и прменять дроны для предупреждения нападения боевиков.
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29.07.2020 19:23 Відповісти
А Зеленский за год своей каденции, ни разу не посетил ни один госпиталь с ранеными бойцами.Ключевой слово, НЕ РАЗУ
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29.07.2020 19:34 Відповісти
Ти брешеш.
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29.07.2020 20:33 Відповісти
Президент принципово цього не робить?
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29.07.2020 19:48 Відповісти
не накостиляли йому? Видать, що ні, поранені - безкостильні...
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29.07.2020 19:54 Відповісти
предвыборная началась. Ещё какое-то зелёное чмо сегодня делало нечто подобное в Мариуполе
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29.07.2020 20:06 Відповісти
Чоколядки біснуються. Не відвідують - соєвий сморід у мережі, відвідали - соєвий сморід у мережі
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29.07.2020 20:34 Відповісти
Так ваш президент так і не відвідав ні разу. Чого ти смердиш тоді?
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29.07.2020 22:39 Відповісти
Тебе через низький рівень розвитку інтелекту в гуглі забанили?
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30.07.2020 07:09 Відповісти
 
 