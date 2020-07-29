Разумков відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку і вручив нагороди військовим. ФОТО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав у Сєвєродонецьку 59-й військовий мобільний госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Начальник 59-го військового мобільного госпіталю полковник медичної служби Андрій Телефанко ознайомив голову парламенту з роботою шпиталю, основними відділеннями закладу і їх персоналом.

Разумков вручив грамоти Верховної Ради України за самовіддану і сумлінну службу начальнику хірургічного відділення старшому лейтенанту медичної служби Олегу Котику й ординаторові відділення старшому лейтенанту медичної служби Ірині Стефановій. А військовослужбовців однієї з бригад, які лікуються в госпіталі, сержанта Геннадія Безуглого і солдата Віктора Ковальова заохочено головою парламенту цінними подарунками - наручними годинниками.

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