Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про замінування

У Києві невідомий повідомив про замінування станції метрополітену "Вокзальна", через що її закрили на вхід і вихід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станція "Вокзальна" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - сказано в повідомленні, оприлюдненому о 19.02 середи в акаунті метрополітену в Твіттер.

У КП запевнили, що інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

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Пізніше в пресслужбі з'явилося таке повідомлення: "Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі!"