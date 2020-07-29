Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про замінування
У Києві невідомий повідомив про замінування станції метрополітену "Вокзальна", через що її закрили на вхід і вихід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
"Станція "Вокзальна" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - сказано в повідомленні, оприлюдненому о 19.02 середи в акаунті метрополітену в Твіттер.
У КП запевнили, що інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.
Пізніше в пресслужбі з'явилося таке повідомлення: "Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі!"
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