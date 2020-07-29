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Новини
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Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про замінування

Станція метро

У Києві невідомий повідомив про замінування станції метрополітену "Вокзальна", через що її закрили на вхід і вихід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станція "Вокзальна" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - сказано в повідомленні, оприлюдненому о 19.02 середи в акаунті метрополітену в Твіттер.

У КП запевнили, що інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

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Пізніше в пресслужбі з'явилося таке повідомлення: "Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі!"

Автор: 

Метрополітен (1419) мінування (1218)


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стоп. так сегодня же МВД отчиталось о том что всех минеров в киеве задержали.
что за дела?
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29.07.2020 19:29 Відповісти
У них полно родственников.
Деньги на адвоката вымагают.
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29.07.2020 19:36 Відповісти
напевно дзвінок був з кукурудзяного поля🙄
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29.07.2020 19:39 Відповісти
Или с ТурцииСтанция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход после звонка о минировании - Цензор.НЕТ 3436
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29.07.2020 19:42 Відповісти
Ну на "вхід" ще зрозуміло...А на "вихід" чому заблокована?..Щоб бомбу з собою випадком не винесли?..
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29.07.2020 19:53 Відповісти
задолбали эти минёры...я пару раз так попадал с вокзалом в Киеве
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29.07.2020 20:18 Відповісти
Уже не смешно, не страшно, не интересно читать про очередное фейковое "минирование".
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29.07.2020 21:49 Відповісти
 
 