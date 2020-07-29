Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається".

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лукашенко заявив, що вважає надзвичайною подією ситуацію із затриманням 33 громадян Росії, і доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненням - "що відбувається".

"Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав Лукашенко в середу на терміновій нараді з членами Ради безпеки, звертаючись до Вакульчика.

У зв'язку з інцидентом Лукашенко заявив про "брудні наміри" росіян.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, говорять, що ледве не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно", - сказав він.

Крім того, Лукашенко доручив своєму прес-секретарю Наталії Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

"Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як Путін каже, пургу не гонили. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні - чудово, у нас немає жодних цілей зганьбити близьку нам країну", - заявив президент.

Лукашенко наголосив, що вважає інцидент надзвичайною подією. "Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш", - сказав він, звертаючись до учасників наради Радбезу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки.