УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
37 889 136

Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається".

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лукашенко заявив, що вважає надзвичайною подією ситуацію із затриманням 33 громадян Росії, і доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненням - "що відбувається".

"Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав Лукашенко в середу на терміновій нараді з членами Ради безпеки, звертаючись до Вакульчика.

У зв'язку з інцидентом Лукашенко заявив про "брудні наміри" росіян.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, говорять, що ледве не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно", - сказав він.

Крім того, Лукашенко доручив своєму прес-секретарю Наталії Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

"Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як Путін каже, пургу не гонили. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні - чудово, у нас немає жодних цілей зганьбити близьку нам країну", - заявив президент.

Лукашенко наголосив, що вважає інцидент надзвичайною подією. "Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш", - сказав він, звертаючись до учасників наради Радбезу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки.

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) росія (66021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+74
чем батцке не понравились зелёные человечки от братского народа ?
показати весь коментар
29.07.2020 19:32 Відповісти
+61
в Криму нравились, а в Минске шото разонравились
показати весь коментар
29.07.2020 19:34 Відповісти
+27
Так отправь их в тюрягу пожизненно!
Для кацапских диких гусей это будет хорошим уроком!
показати весь коментар
29.07.2020 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Украина запросила сразу их к себе для СУДА )))))) Мы уже знаем , что вы делаете ....... вы их потом МЕНЯЕТЕ !!!! тем самым СПЕЦИАЛЬНО ИЗБЕГУЮТ наказания в Беларусии !!! А надо посмотреть как их БАЦЬКА накажет !!!
показати весь коментар
29.07.2020 20:52 Відповісти
Народ , запомните : подлейшего народца и страны чем росия на БЕЛОМ СВЕТЕ --- НЕТ !!! ЗАПОМНИТЕ : НЕТ !!!! (((((
показати весь коментар
29.07.2020 20:56 Відповісти
"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации... Нашли, мля к кому обраШШаЦЦА. Все СМИ на мордоре подконтрольны *****
показати весь коментар
29.07.2020 21:26 Відповісти
А в чем собственно проблема ? У тебя граница с Кацапстаном открыта,безвизовый режим,вот и едут все желающие.
показати весь коментар
29.07.2020 21:29 Відповісти
Беларусь головного мозга, [29.07.20 17:04]
[Переслано від *********]
Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
***Ні..досить реальний варіант.

Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
показати весь коментар
29.07.2020 21:59 Відповісти
Чуваки Луке зелья подвезли,щоб не брыкался,а он не понял.Лука прибывает в состоянии короля Теодена из"Властелина колец".И не только он один,а и другие представители народов населяющих Мордор.Сколько там республик в Рашке?По моему 22е.Вот из всех этих республик,москали вынули идентичность,душу,право быть самими собой,прям как из короля Теодена и назвали народы республик россиянами.И вот эти республики,забывшие кто они, живут словно зомби по Вуду.И до тех пор,пока они будут употреблять мордовское зелье в виде информации,языка,культуры москалей,они не обретут себя и будут проживать жизнь зомби.Як вариант
Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 905
показати весь коментар
29.07.2020 21:29 Відповісти
А бесишься ты потому,что ты не угоден Пуйлу. И он тебя будет свергать. Ты теперь доволен союзом с Рюсским миром? Жри бульбаш,то что приготовил сам.
показати весь коментар
29.07.2020 21:32 Відповісти
Готовят "Беларусьнаш"?
показати весь коментар
29.07.2020 21:32 Відповісти
Лука, похоже, или дурак с рождения, или свихнулся в своем желании выгородить Путина. Наверное, когда русские танки будут расстреливать дворец президента Беларуси и тогда придурковатый батька будет призывать журналистов "не нагнетать".
Идиот. Просрал страну, сдал без боя, а теперь кудахтает.
показати весь коментар
29.07.2020 21:33 Відповісти
Ну что прокладка усатая,наелся рюсского мира? Теперь раком стоишь? Скоро будешь просится в НАТО.
показати весь коментар
29.07.2020 21:37 Відповісти
Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1485
показати весь коментар
29.07.2020 22:11 Відповісти
Валите их и пепел над говном розвейте
показати весь коментар
29.07.2020 22:11 Відповісти
этого ***** и ждет...пусть лучше посидят в ИВС КГБ...а потом открытый суд
показати весь коментар
30.07.2020 11:40 Відповісти
С одной стороны воспаленной башке кремлевского психа нужно "единое союзное государство", а не "братская Беларусь". Разыграть на выборах сценарий управляемого хаоса во время выборов еще проще чем с НашКрымом. Но с другой стороны Лукашенко всем показывает, кто может вмешаться, если оппозиция выйдет на улицы, когда он сфальсифицирует выборы. В любом случае время Лукашенко, как самостоятельного политика, заканчивается.
показати весь коментар
29.07.2020 22:49 Відповісти
Чет не получается у зачеса одно жопой на двух стульях усидется 😷
показати весь коментар
29.07.2020 22:59 Відповісти
Ну с чего ты взял, что это порохоботы? Нет, дружок, это росийский след. В интернете , чтобы не признавать своего фиаско, РФ уже запустила следующий вариант событий: Это оказывается , Лука договорилсЯ с Путиным, и тот заслал ему вагнеровцев, потому что платить им не хотел.А так Лукашенко их поймает и обменяет, а платить им не будут, потому что они и так должны быть благодарны, что их не бросили. Вот как- то такую отмазку придумали.
показати весь коментар
30.07.2020 00:00 Відповісти
Мутный лука-как бандиты в Украине,то хорошо,полная солидарность с нароссией,. А как к нему приехали так сразу плохо почему то. Определись колхозник
показати весь коментар
30.07.2020 00:00 Відповісти
россия - фашитское и подлое государство!!!
показати весь коментар
30.07.2020 07:30 Відповісти
Ху#ло допомає Лукашенку мовляв погляньте що на вас чекає, такий собі пепереджувальний постріл холостими, а те що вагнерівців відпустять я не сумніваюсь.
показати весь коментар
30.07.2020 11:45 Відповісти
Конечно сами, очевидно, что белорусы фашисты, едят детей и сами позвали помочь в создании Витебской и Гомельской народной республики. И русский язык ущемляют, нужно срочно вернуть Минск в родную говень.
показати весь коментар
30.07.2020 12:37 Відповісти
"дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно" - і це він за рф-іян пише? серйозно? відверто? чесно? давно я так не сміявся)
показати весь коментар
30.07.2020 15:06 Відповісти
То треба, поки ***** соплі жує, екстрадувати цю наволочі сюди і полоскотати їх за вим'я
показати весь коментар
30.07.2020 15:17 Відповісти
Пане господаре, нема вже в тебе команди,нема силових органів-кругом кремлівські лампаси...не володієш ти ситуацією....наближення бреше і вводить в оману.
показати весь коментар
30.07.2020 16:29 Відповісти
куда ж ты бежать-то теперь будешь...вариант с Ростовом уже явно не прокатит...
показати весь коментар
30.07.2020 16:35 Відповісти
у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну",Источник: https://censor.net/n3210871

ось він і определився. Ось якби він розстріляв усіх цих заблукавших - було би дуже інтересно подивитись як мордор вводить зелених чоловічків у біларусь яка граничить із трьома країнами НАТО.
показати весь коментар
30.07.2020 17:29 Відповісти
А может путинские уроды должны были произвести обстрелы украинских пограничников с белорусской территории, чтобы рагадить нас с Лукашенкой?
показати весь коментар
30.07.2020 18:32 Відповісти
Думається,що пургу гоне якраз лука. А то він,****,не знав,що в тіпа його країні кацапи себе почувають,як у себе вдома. Гнида він,лука цей. Гауляйтер хєровий...
показати весь коментар
30.07.2020 18:39 Відповісти
вот официальный российский ответ "сотрудники охранной компании, опоздали на самолет, заселились в санаторий в ожидании следующего рейса"
показати весь коментар
30.07.2020 18:57 Відповісти
что бы заселиться в санаторий надо пройти мекомиссию и сдать анализы . Это тебе не гостиница .

..
..
показати весь коментар
31.07.2020 23:39 Відповісти
на помощь пришли товарищи, а он брыкается
показати весь коментар
30.07.2020 20:02 Відповісти
Слов нет. А жаль.
показати весь коментар
31.07.2020 20:26 Відповісти
33 богатыря искали батько Черномора..
показати весь коментар
31.07.2020 20:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 