Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається".
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Лукашенко заявив, що вважає надзвичайною подією ситуацію із затриманням 33 громадян Росії, і доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненням - "що відбувається".
"Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав Лукашенко в середу на терміновій нараді з членами Ради безпеки, звертаючись до Вакульчика.
У зв'язку з інцидентом Лукашенко заявив про "брудні наміри" росіян.
"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, говорять, що ледве не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно", - сказав він.
Крім того, Лукашенко доручив своєму прес-секретарю Наталії Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
"Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як Путін каже, пургу не гонили. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні - чудово, у нас немає жодних цілей зганьбити близьку нам країну", - заявив президент.
Лукашенко наголосив, що вважає інцидент надзвичайною подією. "Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш", - сказав він, звертаючись до учасників наради Радбезу.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки.
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Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но
это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
***Ні..досить реальний варіант.
Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
Идиот. Просрал страну, сдал без боя, а теперь кудахтает.
ось він і определився. Ось якби він розстріляв усіх цих заблукавших - було би дуже інтересно подивитись як мордор вводить зелених чоловічків у біларусь яка граничить із трьома країнами НАТО.
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