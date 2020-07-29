На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами "ДНР". ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України виявили групу осіб, які організували схему протиправної видачі зокрема бойовикам "ДНР" соціальних виплат із держбюджету України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України і документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи і переправляли їх через лінію розмежування. Серед замовників "послуг" оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

29 липня в Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію.

Читайте також: Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, зокрема для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Також виявлено інші документальні матеріали, що підтверджують інформацію слідства щодо налагодження фігурантами механізму виплати коштів із державного бюджету України найманцям РФ.





Трьом фігурантам, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.