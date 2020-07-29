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Новини Силовики
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На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами "ДНР". ФОТО

На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами

Контррозвідники Служби безпеки України виявили групу осіб, які організували схему протиправної видачі зокрема бойовикам "ДНР" соціальних виплат із держбюджету України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України і документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи і переправляли їх через лінію розмежування. Серед замовників "послуг" оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

29 липня в Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію.

На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами ДНР 01

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На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами ДНР 02

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, зокрема для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Також виявлено інші документальні матеріали, що підтверджують інформацію слідства щодо налагодження фігурантами механізму виплати коштів із державного бюджету України найманцям РФ.

На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами ДНР 03
На Донеччині контррозвідка СБУ блокувала схему отримання соціальних виплат терористами ДНР 04

Трьом фігурантам, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515) соцвиплати (312) Донецька область (8793)


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Топ коментарі
+14
Днем в среду, 29 июля, в парке «Победа» города Николаева избили резиновым членом активиста партии Шария Игоря Карманова.
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29.07.2020 19:49 Відповісти
+9
Зеленский, ****, украинцам сокращаешь все льготы, пенсионеров давишь, одиноким матерям показал дулю, поменял закон, чтобы сократить помощь одиноким родителям и усыновителям, а кормит, падла террористов. Ох и чмошник хренов.
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29.07.2020 19:41 Відповісти
+6
Кушайте зебилоиды не обляпайтесь
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29.07.2020 19:49 Відповісти
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крута іномарка LADA, турецькі зношені мешти - знатний народ приїхав за соцвиплатами.
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29.07.2020 19:39 Відповісти
Мешт - турецьке слово (сап'янові черевики).
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29.07.2020 20:10 Відповісти
Зеленский, ****, украинцам сокращаешь все льготы, пенсионеров давишь, одиноким матерям показал дулю, поменял закон, чтобы сократить помощь одиноким родителям и усыновителям, а кормит, падла террористов. Ох и чмошник хренов.
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29.07.2020 19:41 Відповісти
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!"
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29.07.2020 21:48 Відповісти
Державна зрада Портнова. Агент Казбек та його злочини проти України (ч.5)

https://www.youtube.com/watch?v=TSl-E0ZS1eY
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29.07.2020 19:42 Відповісти
Днем в среду, 29 июля, в парке «Победа» города Николаева избили резиновым членом активиста партии Шария Игоря Карманова.
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29.07.2020 19:49 Відповісти
Кушайте зебилоиды не обляпайтесь
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29.07.2020 19:49 Відповісти
не экскрементируют часом? русский уборщица преподавала?
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29.07.2020 20:10 Відповісти
Если кому интересно, им инкриминируют
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
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29.07.2020 20:18 Відповісти
Сивохо невдоволений, а відомі зебіли читають методики, щоб звинуватити Порошенка.
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29.07.2020 20:07 Відповісти
Фактически Зеленский и его банда, пенсионный фонд Украины выплачивал и я уверен продолжают выплачивать деньги из госбюджета Украины непосредственно террористам, убивающим воинов ВСУ. Надо остановить все выплаты пенсий, тем,кто проживает на оккупированных территориях, и тщательно проверить все выплаты.
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29.07.2020 20:17 Відповісти
Всех, кто сознательно работал и сотрудничал с уголовниками москалями, без колебаний, к стенке.
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29.07.2020 21:05 Відповісти
Шел шестой год... АТО, ООС)))
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29.07.2020 21:35 Відповісти
СМЕРШ -молодці !
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29.07.2020 22:23 Відповісти
Это ж сколько бабла они могли надоить с украинского бюджета за 6 лет? И сколько их еще таких ОТРИМУВАЧІВ соцвыплат, которых не поймали? Не догоняю, как можно платить пенсии и прочие выплаты, не проведя верификацию?!! Да там могут быть сплошные "мертвые души"!
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30.07.2020 00:30 Відповісти
Какая верификация? Оккупант содержит оккупированную территорию, это только у нас оккупанты " наши люди" и "торгоовые партнёры".
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30.07.2020 08:14 Відповісти
 
 