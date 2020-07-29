Незаконно утримуваний терористами в Донецьку Матюшенко має проблеми зі здоров'ям і перебуває в критичному стані, - Денісова
Українець Валерій Матюшенко, якого бойовики "ДНР" незаконно утримують в Макіївській виправній колонії №32, перебуває в критичному стані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці 29 липня повідомила український омбудсмен Людмила Денсова.
За її словами, за останні два місяці українець стрімко втратив вагу - зараз він важить менше 60 кг. Крім того, у нього підозра на онкозахворювання.
"Адміністрація установи виконання покарань запропонувала Валерію госпіталізацію в тюремну лікарню, етапування в яку триває більше трьох тижнів. Через критичний стан здоров'я він може фізично не перенести таку дорогу", - зазначила омбудсмен.
Також, за словами Денісової, вчора рідним українця так і не вдалося передати йому хоча б якісь ліки. Їм відмовили через відсутність чеків на них.
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Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, яки чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в'язниці. Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів і в ході "обміну" 29 грудня 2019 року гроші заплатив кожний другий з тих, кого Україна забрала з в'язниць ДНР або ЛНР."