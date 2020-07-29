Незаконно утримуваний терористами в Донецьку Матюшенко має проблеми зі здоров'ям і перебуває в критичному стані, - Денісова

Українець Валерій Матюшенко, якого бойовики "ДНР" незаконно утримують в Макіївській виправній колонії №32, перебуває в критичному стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці 29 липня повідомила український омбудсмен Людмила Денсова.

За її словами, за останні два місяці українець стрімко втратив вагу - зараз він важить менше 60 кг. Крім того, у нього підозра на онкозахворювання.

"Адміністрація установи виконання покарань запропонувала Валерію госпіталізацію в тюремну лікарню, етапування в яку триває більше трьох тижнів. Через критичний стан здоров'я він може фізично не перенести таку дорогу", - зазначила омбудсмен.

Також, за словами Денісової, вчора рідним українця так і не вдалося передати йому хоча б якісь ліки. Їм відмовили через відсутність чеків на них.

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