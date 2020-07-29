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Незаконно утримуваний терористами в Донецьку Матюшенко має проблеми зі здоров'ям і перебуває в критичному стані, - Денісова

Незаконно утримуваний терористами в Донецьку Матюшенко має проблеми зі здоров'ям і перебуває в критичному стані, - Денісова

Українець Валерій Матюшенко, якого бойовики "ДНР" незаконно утримують в Макіївській виправній колонії №32, перебуває в критичному стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці 29 липня повідомила український омбудсмен Людмила Денсова.

За її словами, за останні два місяці українець стрімко втратив вагу - зараз він важить менше 60 кг. Крім того, у нього підозра на онкозахворювання.

"Адміністрація установи виконання покарань запропонувала Валерію госпіталізацію в тюремну лікарню, етапування в яку триває більше трьох тижнів. Через критичний стан здоров'я він може фізично не перенести таку дорогу", - зазначила омбудсмен.

Також, за словами Денісової, вчора рідним українця так і не вдалося передати йому хоча б якісь ліки. Їм відмовили через відсутність чеків на них.

Також читайте: Дві тисячі українців відбувають покарання в Росії, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) заручник (824)


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Так пусть отпустят - смысл больного держать.
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29.07.2020 20:07 Відповісти
Так Зе він непотрібний, бо неможливо піаритися.
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29.07.2020 20:14 Відповісти
Так Вы, пани Денисова, поспрашивайте у куратора обменов генерала СБУ Кузнецова почему Матюшенко не включали в списки на обмен. Как пишет в своем блоге И.Луценко : "Поки по усій країні йдуть теракти (на щастя, здебільшого без жертв), чим, ви думаєте, займається Антитерористичний центр СБУ і куратор усіх обмінів генерал Кузнєцов.Він робить далі бізнес на полонених і продовжує блокувати визволення з полону росіян тих, хто в першу чергу цього потребує...Працює його бізнес за наступною схемою. Наприклад, у ДНР та ЛНР утримується два десятки українських військовослужбовців і бойовики готові їх обміняти на своїх комбатантів. Але список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов включає лише 2 або 3 українських солдати.А решта 15 - 20 осіб - це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики затримують спеціально для того, щоби вони заплатили за включення їх в український список на обмін.
Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, яки чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в'язниці. Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів і в ході "обміну" 29 грудня 2019 року гроші заплатив кожний другий з тих, кого Україна забрала з в'язниць ДНР або ЛНР."
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29.07.2020 21:28 Відповісти
 
 