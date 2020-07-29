НАБУ викликає Вовка і ще 6 суддів на допити у справі ОАСК

Національне антикорупційне бюро опублікувало повістки про виклик підозрюваних у справі про порушення в Окружному адміністративному суді Києва. Загалом викликають 7 співробітників суду і 2 громадян.

Відповідні повістки опубліковано на офіційному сайті НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Голову ОАСК Павла Вовка викликають на 3 і 6 серпня, його заступника Євгена Аблова - на 3, 20 і 25 серпня; суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна - на 3 і 19 серпня; суддю ОАСК Олексія Огурцова - на 3 серпня; громадянина Сергія Остапця - на 3 серпня; заступника голови ОАСК Володимира Келеберду - на 3 і 6 серпня.

Суддю ОАСК Ігоря Погрібніченка викликають на 3 і 6 серпня, громадянина Миколу Сіроша - на 3 серпня; суддю ОАСК Ігоря Качура - на 3,4 і 7 серпня.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.