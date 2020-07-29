Назначенный первым замом генпрокурора Говда во время Майдана давал согласие на негласные действия полицейских, - Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал "послужной список" назначенного первым заместителем Генерального прокурора бывшего прокурора Киева Романа Говды.

Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"- В 2015 стал прокурором Одесской области. На должности закрыл производство по строительству "дорогого" по тем временам в Украине детсада.

- В 2015 стал заместителем генпрокурора Шокина.

- В 2016 году Луценко назначил его прокурором Киева. На должности отмазал 21 летнего мажора Толстошеев, Mercedes которого врезался в киоск, раздавив пенсионерку", - написал Шабунин.

Кроме этого, отдел, который Говда возглавлял в ГПУ во времена Пшонки, осуществлял надзор за соблюдением законов при оперативно-розыскной деятельности МВД, отметил Шабунин.

"То есть во время Майдана Говда возглавлял отдел, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативникам центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко", - написал Шабунин.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим первым заместителем Романа Говду. 29 июля его представили коллективу.

