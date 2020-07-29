УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини
2 685 21

Назначенный первым замом генпрокурора Говда во время Майдана давал согласие на негласные действия полицейских, - Шабунин

Назначенный первым замом генпрокурора Говда во время Майдана давал согласие на негласные действия полицейских, - Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал "послужной список" назначенного первым заместителем Генерального прокурора бывшего прокурора Киева Романа Говды.

Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"- В 2015 стал прокурором Одесской области. На должности закрыл производство по строительству "дорогого" по тем временам в Украине детсада.

- В 2015 стал заместителем генпрокурора Шокина.

- В 2016 году Луценко назначил его прокурором Киева. На должности отмазал 21 летнего мажора Толстошеев, Mercedes которого врезался в киоск, раздавив пенсионерку", - написал Шабунин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Говду своим первым заместителем. ФОТО

Кроме этого, отдел, который Говда возглавлял в ГПУ во времена Пшонки, осуществлял надзор за соблюдением законов при оперативно-розыскной деятельности МВД, отметил Шабунин.

"То есть во время Майдана Говда возглавлял отдел, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативникам центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко", - написал Шабунин.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим первым заместителем Романа Говду. 29 июля его представили коллективу.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Назначенный первым замом генпрокурора Говда во время Майдана давал согласие на негласные действия полицейских, - Шабунин 01
Назначенный первым замом генпрокурора Говда во время Майдана давал согласие на негласные действия полицейских, - Шабунин 02

Автор: 

евромайдан (960) Шабунин Виталий (612) преступления против Майдана (310) Венедиктова Ирина (829) Говда Роман (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ну... видимо кто-то об этом просто не задумывался (абы не порох) а кто-то об этом просто мечтал, надеялся и ждал (***** даром хвалить не станет))))
показати весь коментар
29.07.2020 20:13 Відповісти
+6
Антимайдан продолжается.. вы же выбрали Зеленую Тварь?!.. вот и получайте..
показати весь коментар
29.07.2020 20:11 Відповісти
+5
И шо ?

Типа кто-то не понимал перед выборами, что именно такие вернутся во власть ?
показати весь коментар
29.07.2020 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо ?

Типа кто-то не понимал перед выборами, что именно такие вернутся во власть ?
показати весь коментар
29.07.2020 20:08 Відповісти
ну... видимо кто-то об этом просто не задумывался (абы не порох) а кто-то об этом просто мечтал, надеялся и ждал (***** даром хвалить не станет))))
показати весь коментар
29.07.2020 20:13 Відповісти
Антимайдан продолжается.. вы же выбрали Зеленую Тварь?!.. вот и получайте..
показати весь коментар
29.07.2020 20:11 Відповісти
Шабунін, ти один з тих 73/43%зебілів, відповідальних за цю порнографію влади! Ви, всі 73/43%зебілів, всі разом рік-півтора тому по факту галасували за них, цих староригівьких кадрів! Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет", тощо.

Жри-те.
показати весь коментар
29.07.2020 20:13 Відповісти
Они хоть честно сказали, что хуже их не будет...
показати весь коментар
29.07.2020 20:45 Відповісти
И снова прниходят на ум стихи Губермана , когда читаешь такие новости от уродливых слуг *****
Какие прекрасные РУССКИЕ лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца.
Растлитель . И воры, и воры, и воры
показати весь коментар
29.07.2020 20:25 Відповісти
Долбодятлы шоколадные, а Вас не смущает, что Говда работал при и на Порошенко. А ублюдки???
показати весь коментар
29.07.2020 20:28 Відповісти
зебілосос бубочки, ***** ти костилява, при Порошенку він був вичищений з прокуратури в порядку атестації! Було за що!
показати весь коментар
29.07.2020 20:35 Відповісти
Убогие учитесь читать текст, на который гоните. Или в 2015-2016 гг. Порох был не у власти????
показати весь коментар
30.07.2020 15:49 Відповісти
дебіл, те, що ти ратуєш за беззаконя, одноосібну владу і диктатуру, нікого не дивує. В цих іпостасях ви, зебіли, нічим не відрізняєтесь ні від касапів, ні від зажопів. А в 2015-му цього рига-злочинця на роботу повертав Шокін; а до кадрів і призначень на посади такого рівня (місцевого) справжній Президент в демократичній державі не повинен мати жодного впливу.

Хоча... кому я толкую... ви, зебіли=касапи=зажопи все-одно цих прописних демократичних істин не догоните. Вам - аби "цар-батюшка"; окрім диктаторського ладу ви іншого і знати не хочете.
показати весь коментар
30.07.2020 16:44 Відповісти
ух ты. у шабуньки голос прорезался? как у жвании. спустя 6 лет понес "правду" в массы?
показати весь коментар
29.07.2020 20:34 Відповісти
Кадры Януковича мало по-малу возвращаются
показати весь коментар
29.07.2020 20:40 Відповісти
Ну не мало помалу, а косяками пруть. БубАчка вважає їх проФФесіоналами. Он як країну обчистили за 3 роки. Тійльки Майдан й завадив статися дефолту. Гарні вчителі були. Хоча, зелені учні переплюнули вчителів і впорались за рік.
показати весь коментар
29.07.2020 21:02 Відповісти
Шабунька где отчет о ремонте твоей крыши?
показати весь коментар
29.07.2020 20:41 Відповісти
Давайте не будем вешать всех собак, на венедику, ее блазень взял, чтобы сделать ее руками грязную работу, набрать в прокуратуру пятую колонну беса путлера, и уволить, чтобы остаться, как бы чистым.
показати весь коментар
29.07.2020 21:15 Відповісти
а зебіла-блазня ти взяв на роботу...
показати весь коментар
29.07.2020 22:13 Відповісти
О Шабунін прокинувся і зрозумів, що до влади прийшли не "хороші" хлопці а банда, яка хоче грабувати Україну відкрито і по чорному?
показати весь коментар
29.07.2020 21:22 Відповісти
я смотрю зеленое чмо собирает под свои знамена все говно ))))
ой зебаран, хреново все может кончится для тебя))))
показати весь коментар
30.07.2020 00:07 Відповісти
Сволота і мерзотник, як і усі, хто "працює" в ОЗУ "прокурватура".
показати весь коментар
30.07.2020 09:30 Відповісти
Что нельзя было при барыге, убрать этих гнид так далеко, что они бы не появились снова, да ещё в Генпрокурорах ? Нет. Барыге они точно так же были нужны, как были нужны Януковичу, и как сейчас они нужны шмаркле.
показати весь коментар
30.07.2020 11:08 Відповісти
 
 