УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини
1 516 4

За неделю профилактической отработки автодорог выявлена 51 тыс. нарушений ПДД, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

В течение профилактической отработки "Безопасное шоссе", начавшееся 23 июля, полицейские зафиксировали на автодорогах Украины 51 061 нарушение Правил дорожного движения. Ежесуточно на дежурство заступают почти 1 900 экипажей, более 400 - несут службу на дорогах государственного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За неделю профилактической отработки автодорог выявлена 51 тыс. нарушений ПДД, - Нацполиция 01

Больше всего - фактов превышения разрешенной скорости движения (9 795). Также полицейские выявили более 5 тыс. нарушений правил пользования ремнями безопасности и 5 225 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов. Еще 2 037 фактов касаются управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Также правоохранители зафиксировали 1 653 случая проезда на запрещающий сигнал светофора и 1 250 нарушений правил проезда пешеходных переходов. Еще 972 административных материала касаются нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 45 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД получено 52 млн грн штрафов, - Геращенко. ВИДЕО

Поскольку целью профилактической отработки "Безопасное шоссе" является обеспечение надлежащей безопасности всех участников дорожного движения, полицейские фиксировали и нарушения со стороны пешеходов. С начала отработки зафиксировано 2 830 таких нарушений. Кроме того, правоохранители обнаружили 149 нарушений, допущенных велосипедистами, зафиксировали 91 факт создания аварийной обстановки и 84 нарушения правил проезда железнодорожных переездов. По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства - временно арестованы.

Также смотрите: На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция. ФОТО

Автор: 

ПДД (481) Нацполиция (15496) правоохранительные органы (2712) силовики (2518) скорость (120)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
4% аватаров за рулем!!!
показати весь коментар
29.07.2020 20:23 Відповісти
5.54%
показати весь коментар
29.07.2020 21:14 Відповісти
Менты в кустах ,это профилактика .Поздравляю,власти повысили гаишникам зарплату .
показати весь коментар
29.07.2020 22:17 Відповісти
 
 