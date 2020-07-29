За неделю профилактической отработки автодорог выявлена 51 тыс. нарушений ПДД, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

В течение профилактической отработки "Безопасное шоссе", начавшееся 23 июля, полицейские зафиксировали на автодорогах Украины 51 061 нарушение Правил дорожного движения. Ежесуточно на дежурство заступают почти 1 900 экипажей, более 400 - несут службу на дорогах государственного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Больше всего - фактов превышения разрешенной скорости движения (9 795). Также полицейские выявили более 5 тыс. нарушений правил пользования ремнями безопасности и 5 225 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов. Еще 2 037 фактов касаются управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Также правоохранители зафиксировали 1 653 случая проезда на запрещающий сигнал светофора и 1 250 нарушений правил проезда пешеходных переходов. Еще 972 административных материала касаются нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 45 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД получено 52 млн грн штрафов, - Геращенко. ВИДЕО

Поскольку целью профилактической отработки "Безопасное шоссе" является обеспечение надлежащей безопасности всех участников дорожного движения, полицейские фиксировали и нарушения со стороны пешеходов. С начала отработки зафиксировано 2 830 таких нарушений. Кроме того, правоохранители обнаружили 149 нарушений, допущенных велосипедистами, зафиксировали 91 факт создания аварийной обстановки и 84 нарушения правил проезда железнодорожных переездов. По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства - временно арестованы.

Также смотрите: На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция. ФОТО