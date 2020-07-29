Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків

Міністерство закордонних справ Білорусі збирається запросити послів Росії та України у зв'язку із затриманням 32 громадян РФ. Посла України запросять, оскільки затримані бойовики воювали на Донбасі.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Андрій Равков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання стосується роботи Міністерства закордонних справ щодо відправки запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень і обговорення", - сказав Равков.

"Уже зараз, за ​​наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - додав Равков.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

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