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Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків

Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків

Міністерство закордонних справ Білорусі збирається запросити послів Росії та України у зв'язку із затриманням 32 громадян РФ. Посла України запросять, оскільки затримані бойовики воювали на Донбасі.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Андрій Равков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання стосується роботи Міністерства закордонних справ щодо відправки запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень і обговорення", - сказав Равков.

"Уже зараз, за ​​наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - додав Равков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7968) посол (1108) росія (66021) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+56
Нашим нельзя отдавать, извинятся и отпустят, или на таксистов поменяют...
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29.07.2020 20:17 Відповісти
+34
Пусть выдают в Ливию, Эрдоган найдёт им применение.
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29.07.2020 20:20 Відповісти
+30
Прикольно было бы если бы Лука их выдал нам. Но не при Бубочке.
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29.07.2020 20:19 Відповісти
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Единственное различие между ними это то, что вагнеровцы официально не зарегистрированы... это касается и французской ЧВК "Secopex", и американской "блэквотер" и десяток других компаний!
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29.07.2020 22:23 Відповісти
в смысле блэквотер (точнее Academi) не зарегистрирован? Ты сегодня зарегистрированный кацапский клоун у нас?
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30.07.2020 10:43 Відповісти
Так нашего посла зачем вызвали? Чтобы подтвердить , что эти лица нетрадиционной сексуальной ориентации воевали на оккупированных рашкой территориях? Так мы их туда не звали. Это оккупанты и мрази.
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29.07.2020 21:17 Відповісти
ХЗ...
Щось хочу замутити...
(Там, вище, моя відписка для "буков", перечитайте)
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29.07.2020 21:22 Відповісти
Пишут что в их карманах нашли ливийские драхмы...
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29.07.2020 21:26 Відповісти
Да. Читала. И тоже об этом слышала. Они оба - путен и лука- думали остаться навечно во власти, но , по-видимому, так не будет. Теперь белорусам главное не попасть в капканы, расставленные кремлем, выбрав под видом нового человека - ставленника путлера
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29.07.2020 21:31 Відповісти
Дев'яте серпня буде днем відліку...
Питаня тільки в тому, до чого вони підуть...
Майдан...
Повна здача *****...
Інший президент і тиша...
Цей же президент і тиша...
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29.07.2020 21:42 Відповісти
Может быть ещё другой вариант. И Беларусь будет в НАТО быстрее нас.
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29.07.2020 21:44 Відповісти
Це якщо буде другий президент і він буде демократичним?

Написав -другий- маючи на увазі -інший-, але... якщо і буде зміна, то це дійсно буде лише другий президент, чи до Луки хтось був? (Нема бажання по гуглу бігати )
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29.07.2020 21:55 Відповісти
Там очень крепкие связи с рашкрй, которая вцепилась в Белорусь мертвой хваткой. Но на нарассее тоже уже идут протесты- Хабаровск уже 20 дней почти не утихает. Там уже в полный рост идут противопутенские лозунги. Вы видели тот Хабаровский протест? Все плакаты написаны от руки, ни одного флага- то есть случилось самое страшное для путлера- поднялся самый настоящий народ! Очень надеюсь, что два этих фактора плюс внешние обстоятельства в виде пандемии и падения цены на нефть помогут завалить режим путена. Мы стоим на пороге падения режимов путина и лукашенко. Хотя второй для нас не настолько токсичен, но все-таки есть часть репрессивной системы
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29.07.2020 22:06 Відповісти
Доречі, я завжди говорив про те, що протести на замовлення, завжди супроводжуються дуже дорогими банерами!
А ось в Хабаровську, дійсно, дуже багато плакатів написаних від руки...
Саме плакатів, а не банерів...
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29.07.2020 22:12 Відповісти
У Хабарівську зараз посилять карантин..
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29.07.2020 22:38 Відповісти
Не скучно вам, ботва? Переписываетесь сами с собой, лайкаете друг другу...
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30.07.2020 12:31 Відповісти
Если Раша упадет, то бацька сам уйдет, чтобы его беларусы не пвессли как Муссолини, вверх ногами.
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30.07.2020 15:15 Відповісти
Шушкевич.
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29.07.2020 22:37 Відповісти
Дякую!
Згадав...
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29.07.2020 22:38 Відповісти
Тобто, "аби не Лука", ми таке вже пройшли, і маємо іншого...
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30.07.2020 12:03 Відповісти
Так мене наш Інший повністю влаштовує!
а що там у них буде, мене не сильно то і хвилює...
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30.07.2020 13:14 Відповісти
Там є і наші громадяни (хоча хз як їх назвати- лугандони вони).
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29.07.2020 21:38 Відповісти
Ааа, Тогда понятно
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29.07.2020 21:43 Відповісти
Не без сумнівна але цікава думка. "Андрей Санников: Задержание россиян из ЧВК «Вагнерa» в Беларуси - колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад" https://charter97.org/ru/news/2020/7/29/387524/
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29.07.2020 21:19 Відповісти
чОМУ "ВАРІАНТ САННИКОВА" малоймовірний.

Він нічого не дає Бацькі (підтримка з Заходу)саме в час,що залишився до виборів...
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29.07.2020 22:35 Відповісти
Це совкове минуле коли-небудь дасть нам спокій? Совка вже нема, а звичка залишилась.
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29.07.2020 21:20 Відповісти
Моісей 40 років водив євре\в по пустелі після виходу з Єгипту. отже нам залишилось іще років з 20...
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30.07.2020 10:27 Відповісти
Нашого Мойсея спаплюжили, оббрехали і усунули від влади. Тепер іще 200 років будемо ходити по пустелі, а шавки з нас сміятимуться.
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30.07.2020 12:08 Відповісти
От бацька, от интригант. Лучше б пристрелили этих ****** при задержании, а так теперь с ними возится.
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29.07.2020 21:49 Відповісти
А зачем украинских вызывать? Ты Бульбаш держал нейтралитет в отношениях Украины и Кацапстана, Вот теперь и Украине все по хер.Расхлебывай сам.
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29.07.2020 22:16 Відповісти
Наш презедент теж тримає нейтралітет.
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30.07.2020 12:13 Відповісти
Коли об'явилися зелені фігури, калхоз імені Лукашенка посла України не викликав. Коли гинули десятки наших Солдатів на війні -- тим більше. Але увесь цей час креветки з бобруйського моря і мінські тракторчікі постачалися нараїсю, а реактор у Астравці будувався торговими партньорами такими темпами, що аж корпус впав.

Шпагат Луки мав колись врешті-решт скінчитися.
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29.07.2020 22:33 Відповісти
Це навпаки, продовження шпагату. Він тільки один стілець хоче посунути, бо не зручно на нього опиратись...
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30.07.2020 09:21 Відповісти
Бацька, да замочи их по-тихому, ты же умеешь. Скажешь, что пошли в сортир и утонули, а мы поверим.
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29.07.2020 22:48 Відповісти
В чем логика? Эти ***** - "трактористы и комбайнеры" воевали ПРОТИВ Украины.
"Синдром трусливой агрессивности" называется. Бульбашским гебнявым слабО тявкнуть
на своих восточных хозяев
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29.07.2020 23:27 Відповісти
Тю,бацька што то запутал совсем-как голосовать в совбезах оон,так крым-донбасс росийский,а как бандиты,почему то прптензии к Украине.
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29.07.2020 23:57 Відповісти
Це не претензії. Мова йде про видачу іноземних громадян (росіян) іншій державі, яка їх розшукує за злочини на власній території - Україні.
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30.07.2020 09:18 Відповісти
На Донбасі воювали такі ж самі малороси як і Зепрез. То їм нема чого хвилюватися.
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30.07.2020 01:24 Відповісти
если малорос ваЗЕлин не затребует тех из задержанных гондонов,которые упомянуты на Миротворце и которые воевали на бамбассе, то Зе-чмо само станет гондоном.
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30.07.2020 01:44 Відповісти
А навіщо вони нам, щоб відпустити на волю?
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30.07.2020 12:24 Відповісти
вызовите ещё посла Китая, так как они воевали в китайских труселях. Д.Б.
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30.07.2020 07:45 Відповісти
Бубочка не зрозумів що сталось у Мінську, але про всяк випадок, ще раз вибачився перед Кадировим
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30.07.2020 09:17 Відповісти
Лукашенко хоче подорожче продати цих бойовиків *****, тому і піднімає вартість викликаючи представника України. Слід добре зважити, чи потрібно нам приймати участь у його грі. Навряд чи є шанс їх отримати, а бути розмінною монетою у Бацьки, воно нам треба?
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30.07.2020 09:20 Відповісти
Интересно почему не слышно возгласов что Лукашенко "подзуйловник"? "Порохососы вы же"? Оказывается Лукашенко Бацько умный и ГОСУДАРСТВЕННИК. И прекращает вмешательство и от "той стороны" и от запада. Он здесь экономику Беларуси ПРОФИЦИТНЫЙ,снизил энергозависимость от Раши с 95% до 60%( лучше чем в Украине) БЕЗ РЕСУРСОВ,у него технопарк. Только шавки вонючие тявкают что Бацька "диктатор,подзуйловник...) Хоть бы один руководитель такого уровня был бы в Украине- то ничтожество партфункционер( пойманный с чемоданом баксов,то комсомолец,то шароварник,то урка,то "голубой воришка",теперь комедиант. Аве Украина.
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30.07.2020 09:20 Відповісти
И прекращает вмешательство .... и от запада. Кацап, пшел вон. Мене не хвилює втручання Заходу, мене хвилює, що його так мало!!!
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30.07.2020 09:23 Відповісти
У Вас мозг кацапский"их там нет", Баранам, имевшим пятый потенциал в Европе говорят что это нормально когда ЗАСТАВИВШИЙ ( под угрозой санкций) Запад( Франция,Великобритания ,США) отказаться от ЯО Украину теперь говорит устами ублюдков типа Трампа что вопросы войны в Украине это вопросы Украины и России и мы не причем( там НЕТ американских интересов) и приглашает Рашу в семёрку! Мало того давит на ЕС что бы это произошло.Дадим Вам В ДОЛГ,такуж и быть. Французы целуются в десны с Рашей,а Великобритания больше санкций дала за Скрипалей чем по гарантии Будапешта за КРЫМ И ДОНБАСС. А ГАРАНТИИ были написаны на МЕЖДУНАРОДНОМ договоре.Вы просто баран.
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30.07.2020 09:39 Відповісти
Украина была колонией Раши когда отказывалась от ЯО, в этом был смысл, так как фактически и Украина и ЯО контролировались рашей через бывших коммуняк и кгб. Так что не рассказывай тут сказки.
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30.07.2020 10:45 Відповісти
Кого ти називаєш "голубой воришка", чмо ти кацапське. Пшел вон в Сисрань, чи Засрань, вітер в спину!
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30.07.2020 12:33 Відповісти
на який саме мій пост, ти це викакала? Не бачу.
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30.07.2020 13:34 Відповісти
Я би на місці Бацьки почав велику гру. Пообіцяв видати їх Україні, потім перевів би усе в Мінський формат і повернув їх кацапам, в обмін на повернення українських заручників. І усе це в Мінську, на фоні світовою уваги... Можно було би непогані "бали" заробити в очах світової спільноти... а вони йому, ой як потрібні будуть після фальсифікації виборів...
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30.07.2020 09:32 Відповісти
Короче, всем заткнуться и слушать в отсеках!
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:

1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки

3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено

4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки

5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.

Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 09:57 Відповісти
4-й треба "на шкоду без відома".
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30.07.2020 12:31 Відповісти
описка...
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30.07.2020 13:16 Відповісти
Интересный поворот. Спросят: "Забираете?" А наш посол им ответит: "Да как-то и не хотим. У нас с Россией мир, дружба, жвачка."

Лучше бы судили у себя за международный терроризм.
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30.07.2020 10:23 Відповісти
А може візьмуть для поповнення лав партії СН. В партії є вже зі списку Миротворця, Бужанський наприклад
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30.07.2020 11:14 Відповісти
Який "Бужанський", може це той російський нацист з психічним розладом, схожий на жида?
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30.07.2020 12:58 Відповісти
Наемников из вагнера сразу повесить, можно не судить.
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30.07.2020 10:46 Відповісти
Так. На таких і кулі шкода, не те що годувати їх.
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30.07.2020 13:01 Відповісти
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
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30.07.2020 12:22 Відповісти
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
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30.07.2020 12:30 Відповісти
Нашого посла викликають не через те, що "воювали на Донбасі", а через те, що деякі з цих типів юридично є громадянами України.
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30.07.2020 12:33 Відповісти
В Беларуси, как и в Украине, за терроризм - максимум 15 лет. Это вам не московия, где за флаг Украины могут 20 лет впаять
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30.07.2020 12:40 Відповісти
Нормально,пополнение обменного фонда будет.
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30.07.2020 13:02 Відповісти
Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків - Цензор.НЕТ 8525
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30.07.2020 13:10 Відповісти
Те кто топит за луку,вы просто психически больны или дремучие совки,мечтающих о возрождении СССРа.Он всегда был зависим от России,создал в Беларуси колхозно-лагерный режим,ненавидит свой народ и не обольщайтесь на счет вагнеровцев,они к нам наведываться регулярно транзитом,а так же подлечиться.Запомните мой комент,через небольшой промежуток времени они будут отпущены,может даже с извинениями.Это простой спектакль, что бы был повод жестче подовлять не согласных.
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30.07.2020 13:33 Відповісти
привет Андрей, они не психи, а просто глупые))
я раньше сюда часто заходил, но со временем надоело с глупцами(не все конечно,но большинство я думаю) общаться...разочаровали они меня своим тупизмом-https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
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30.07.2020 14:26 Відповісти
Да,еще одна такая маленькая деталь для размышления,санаторий где задержали "солдат удачи"возглавляет друг человека,занимающего высокие посты в администрации и структуре нацбезопастности Беларуси,а так же он подведомственный беларуской федерации профсоюза,который возглавляет М.Орда,руководитель предвыборной штаба А.Г.Лукашенки.Умные поймут, дуракам и не стоит напрягаться.
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30.07.2020 13:50 Відповісти
обрати внимание что эти тупарики Луку часто "бацькой" называют,
разве это нормальные люди?
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30.07.2020 14:29 Відповісти
Ці шахтьори даунбаса просто тягнуть ствол шахти на північний захід
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30.07.2020 20:47 Відповісти
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