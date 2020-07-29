Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків
Міністерство закордонних справ Білорусі збирається запросити послів Росії та України у зв'язку із затриманням 32 громадян РФ. Посла України запросять, оскільки затримані бойовики воювали на Донбасі.
Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Андрій Равков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Питання стосується роботи Міністерства закордонних справ щодо відправки запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень і обговорення", - сказав Равков.
"Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - додав Равков.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
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Щось хочу замутити...
(Там, вище, моя відписка для "буков", перечитайте)
Питаня тільки в тому, до чого вони підуть...
Майдан...
Повна здача *****...
Інший президент і тиша...
Цей же президент і тиша...
Написав -другий- маючи на увазі -інший-, але... якщо і буде зміна, то це дійсно буде лише другий президент, чи до Луки хтось був? (Нема бажання по гуглу бігати )
А ось в Хабаровську, дійсно, дуже багато плакатів написаних від руки...
Саме плакатів, а не банерів...
Згадав...
а що там у них буде, мене не сильно то і хвилює...
Він нічого не дає Бацькі (підтримка з Заходу)саме в час,що залишився до виборів...
Шпагат Луки мав колись врешті-решт скінчитися.
"Синдром трусливой агрессивности" называется. Бульбашским гебнявым слабО тявкнуть
на своих восточных хозяев
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
Лучше бы судили у себя за международный терроризм.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
я раньше сюда часто заходил, но со временем надоело с глупцами(не все конечно,но большинство я думаю) общаться...разочаровали они меня своим тупизмом-https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
разве это нормальные люди?