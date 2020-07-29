Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Москва не повідомляла Мінськ про перекидання сил приватної військової компанії через територію республіки, ситуація дуже неприємна.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якби здійснювалося перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, лінією якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні з якоїсь іншої структурі такої інформації не отримували", - заявив Равков.

Він охарактеризував ситуацію, як "дуже неприємний факт", який не підтверджений Російською Федерацією.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.