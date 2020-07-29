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Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми

Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми

Перший президент України Леонід Кравчук не виключає, що може очолити українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми. Кравчук збирається відвідати Офіс президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.

"Якщо мені запропонують (очолити делегацію ТКГ), я підніму питання і прохання, які у мене виникли. І коли ми досягнемо консенсусу... Розумієте, відмовитися можна від чого завгодно, але коли йдеться про життя і смерть людей, і людина щось може зробити - ну, відмовлятися дуже складно", - пояснив він.

Однак, поки що Кравчук не отримував офіційної пропозиції очолити делегацію в ТКГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравчук про свою можливу участь у переговорах стосовно Донбасу: "Поки що мені ніхто нічого не пропонував"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (3009) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+60
30 июля я буду в Офисе президента, где буду говорить о своем участии в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9329
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29.07.2020 20:57 Відповісти
+27
Старе маразматичне шмаття- сиди вже дома на печі й не рипайся!
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29.07.2020 22:22 Відповісти
+26
.....спішить робити добро для України

30 июля я буду в Офисе президента, где буду говорить о своем участии в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1080
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29.07.2020 21:05 Відповісти
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Кравчук сдал Украину Кучме!
Думаете сейчас сможет договариваться?
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30.07.2020 10:35 Відповісти
Все ж таки, кого пропонуєте?


Може Огризко чи Зеркаль?
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30.07.2020 10:42 Відповісти
Не з нашим щастям такі призначення. На жаль!
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30.07.2020 10:52 Відповісти
Служить в ТГК под присмотром шмаркли это себе испортить биографию. Это нужно Кравчуку на старости лет?
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30.07.2020 10:54 Відповісти
При всій повазі до Кравчука (хоча останнім часом не все мені подобається в його висловлюваннях), зважаючи на поважний вік, не треба йому підставляти голову під удар.
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30.07.2020 10:55 Відповісти
эту моль из какого шкафа оттопырили...он уже за сою жизнь такого наворотил,что на пожизненное тянет.Не вылазил из московских кабинетов идеолог хренов и сейчас решил на маскве подзаработать...шо робится у цiй краiнi?хай Бог милует.Слава КПУ Леонид Макарович,поработаем на РФ или просто так погулять вышли?
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30.07.2020 11:11 Відповісти
Мене не залишає відчуття огиди,коли я чую про якусь там "мудрість українського народу".Куди вона поділася коли народ обрав собі президентом дурника з погремушкою? Куди вона поділася що обрала собі таку Верховну Раду, яка представляє собою банду окомунячених злодюг. Чому в неї так мало достойників вас мудрих? Зараз бачимо як вспливло старе маразматичне комуняцьке гівно. Цей політичний проститут буде так хитрити,що і сам не помітить як сдасть кацапам Україну. Що "мудріі українці" ще не набігалися по світах з "кравчучками"?
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Кравчуку сейчас 86 лет. Кроме того, что Кравчук продал ЧМП, а доллары чемоданами вёз в Израиль, он ещё все трудовые сбережения украинцев отдал в Москву, вместе с ядерным оружием и рассказывал у Шустера, что надо было отдать так-как Украина не могла его обслуживать, а оказалось, что Украина ещё при Порошенко обслуживала в России и боеголовки и носители. Сейчас наверное продолжает обслуживать.
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30.07.2020 11:15 Відповісти
Почему бы Кравчуку не быть фсбшной консервой ?
ЯО сдал, с Медведчуком васьвась, Зеленского продвигал в Президенты всеми руками и ногами....
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30.07.2020 11:18 Відповісти
https://thebabel.com.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
Ядерный арсенал, который мог уничтожить мир 10 раз.
theБабель публикует
уникальные фото ликвидации ядерных ракет Украины 1993-1996 годов.
В 1991 году ядерный арсенал Украины в целом состоял из около 2 тысяч стратегических ядерных боеголовок и около 2,5 тысяч единиц тактического ядерного оружия.

Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.
Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения.
После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.
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30.07.2020 11:38 Відповісти
Яроша надо слать!!!! Пусть едет раздает свои визитки!
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30.07.2020 11:48 Відповісти
Хитрый лис на ПУ 19 РД в Хмельницком . Полк и РТБ изначально формировались в составе 19 ракетной дивизии. 43 РА Украины .

Состав дивизии в 1991 году (90 ШПУ УР-100Н/НУ в 9 ракетных полках): https://rvsn.info/regiments/reg_541.html 541-й ракетный полк (BRK-1) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_543.html 543-й ракетный полк (BRK-2) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_429.html 429-й ракетный полк (BRK-3) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30); https://rvsn.info/regiments/reg_430.html 430-й ракетный полк (BRK-4) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30);https://rvsn.info/regiments/reg_097.html 97-й ракетный полк (BRK-5) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_545.html 545-й ракетный полк (BRK-6) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30); https://rvsn.info/regiments/reg_571.html 571-й ракетный полк (BRK-7) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_299.html 299-й ракетный полк (BRK-8) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_700.html 700-й ракетный полк (BRK-10) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35).

Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми - Цензор.НЕТ 6193 Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми - Цензор.НЕТ 4075
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30.07.2020 11:53 Відповісти
голубь мира 2.0. В свое время не все интересы Украины успел сдать. сволочь совковая
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30.07.2020 12:04 Відповісти
ЗЕленая плесень все с большим размахом сдает Украину агрессору, теперь вот через мертведчуковского прихвостня.
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30.07.2020 12:08 Відповісти
Старийй маразматик згадав,що він ще діючий агент КДБ. Ну а де "свіже мислення" і розуміння "нових облич" яка прийшла до влади. Велика частина--совкі дрімучі.
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30.07.2020 12:14 Відповісти
Що вдієш, кадровий голод. Щоправда, є в Україні дорослі і розумні патріоти, але ж Москві то не сподобається. Он, бачте, Кирпа зробив капітальні ремонти і добудови на усіх залізничних станціях і вокзалах України, а потім раптово помер... А таким, як Кравчук, нічого не загрожує.
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30.07.2020 13:19 Відповісти
Одне лайно міняють на інше. Сам ЗЕянелох гнида, таких і вибирає.
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30.07.2020 12:15 Відповісти
Комплимент в сторону Путина?
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30.07.2020 12:21 Відповісти
Порошенко пригласите, дятлы! Он прекрасный политик! И уж точно умнее Кравчука, которому уже 84 года!
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30.07.2020 12:32 Відповісти
Не 84р.а 86р.
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30.07.2020 12:35 Відповісти
Порошенка не запросять, він же не в синагогу ходить, а в ПЦУ, та ще й патріот...
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30.07.2020 13:23 Відповісти
Следующий будет ющ ну а после овощ
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30.07.2020 12:37 Відповісти
Ещё Ющенко притащить нужно.
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30.07.2020 12:39 Відповісти
Первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает, что может возглавить украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы. Кравчук собирается посетить Офис президента. Источник: https://censor.net/n3210889

Старий PDRS - комуняка який з Кучмою розброїли Україну і віддали кацапам всю ядерну зброю навіть з холостими ракетами. Комуністи бувшими не бувають, це сатаністи. Бажаю цьому прокремлівському і комуняцькому виродку довгих і безславних років життя
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30.07.2020 12:48 Відповісти
кравчук кгбіст та медвічуковський посіпака.. гнати його надо з України
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30.07.2020 13:10 Відповісти
Россия готовится к наступлению - в Донецк прибыл 97 «гумконвой»
30 июля на оккупированную территорию Донбасса прибыл уже 97-й «гумконвой» с РФ.
При этом ни для кого не секрет, что обычно россияне под видом «гуманитарки» переправляют вооружение боевикам, возобновляя из запасы в оружии и военной технике.
Используя тезис о «перемирии» - русские и их наемники используют это время, чтобы накопить силы и - перегруппироваться.
Скорее всего Россия готовится в ближайшее время активизировать боевые действия против наших воинов, осуществляя таким образом давление на политическое руководство страны, чтобы последние пошли на уступки агрессору в рамках работы Минской группы.
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30.07.2020 13:15 Відповісти
"в рамках работьі Минской группьі бойовики повинні перестать стріляти.
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30.07.2020 13:28 Відповісти
Починається ера Брежнєва,Андропова,Черненка.😒
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30.07.2020 13:17 Відповісти
Павлов: Зеленский никаким боком - назначение Кравчука в ТКГ от Украины - это условие Кремля
https://replyua.net/politika/217143-pavlov-zelenskiy-nikakim-bokom-naznachenie-kravchuka-v-tkg-ot-ukrainy-eto-uslovie-kremlya.html
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30.07.2020 13:24 Відповісти
будет выезжать прихватив,с собой, на всякий случай гроб
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30.07.2020 13:24 Відповісти
Щойно пройшла новина - таки зебіли-дерьмаки призначили його. Капітуляція триває.
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30.07.2020 14:42 Відповісти
«Кравчук за свою антиукраїнську діяльність вже давно мав би згнити в тюрязі. Бо саме він, Кравчук, створив кримську "автономію", перетворивши Кримську область в автономну республіку, наплювавши на Конституцію УРСР. Саме Кравчуку ми "завдячуємо" знищення, дерибан українського пасажирського, вантажного і риболовецького флотів, бездумне руйнування колгоспів. Саме "за Кравчука" правоохоронні органи перетворилися у філіали кримінальних угрупувань, а комсомольські і компартійні функціонери почали створювати свої банки за підтримки держави Кравчука. Усе президентське "надбання" Кравчука ми бачимо сьогодні в усій його неприглядності"
(Vasyl Pokornyi)
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Кравчук более ватный нежели Кучма.
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30.07.2020 20:23 Відповісти
Как не крути всё равно они два ватана.
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30.07.2020 20:24 Відповісти
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