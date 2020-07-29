Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми
Перший президент України Леонід Кравчук не виключає, що може очолити українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми. Кравчук збирається відвідати Офіс президента.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Кравчука 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.
"Якщо мені запропонують (очолити делегацію ТКГ), я підніму питання і прохання, які у мене виникли. І коли ми досягнемо консенсусу... Розумієте, відмовитися можна від чого завгодно, але коли йдеться про життя і смерть людей, і людина щось може зробити - ну, відмовлятися дуже складно", - пояснив він.
Однак, поки що Кравчук не отримував офіційної пропозиції очолити делегацію в ТКГ.
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Думаете сейчас сможет договариваться?
Може Огризко чи Зеркаль?
ЯО сдал, с Медведчуком васьвась, Зеленского продвигал в Президенты всеми руками и ногами....
Ядерный арсенал, который мог уничтожить мир 10 раз.
theБабель публикует
уникальные фото ликвидации ядерных ракет Украины 1993-1996 годов.
В 1991 году ядерный арсенал Украины в целом состоял из около 2 тысяч стратегических ядерных боеголовок и около 2,5 тысяч единиц тактического ядерного оружия.
Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.
Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения.
После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.
Состав дивизии в 1991 году (90 ШПУ УР-100Н/НУ в 9 ракетных полках): https://rvsn.info/regiments/reg_541.html 541-й ракетный полк (BRK-1) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_543.html 543-й ракетный полк (BRK-2) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_429.html 429-й ракетный полк (BRK-3) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30); https://rvsn.info/regiments/reg_430.html 430-й ракетный полк (BRK-4) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30);https://rvsn.info/regiments/reg_097.html 97-й ракетный полк (BRK-5) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_545.html 545-й ракетный полк (BRK-6) с 10-ю ШПУ УР-100Н (15А30); https://rvsn.info/regiments/reg_571.html 571-й ракетный полк (BRK-7) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_299.html 299-й ракетный полк (BRK-8) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35); https://rvsn.info/regiments/reg_700.html 700-й ракетный полк (BRK-10) с 10-ю ШПУ УР-100Н УТТХ (15А35).
Старий PDRS - комуняка який з Кучмою розброїли Україну і віддали кацапам всю ядерну зброю навіть з холостими ракетами. Комуністи бувшими не бувають, це сатаністи. Бажаю цьому прокремлівському і комуняцькому виродку довгих і безславних років життя
30 июля на оккупированную территорию Донбасса прибыл уже 97-й «гумконвой» с РФ.
При этом ни для кого не секрет, что обычно россияне под видом «гуманитарки» переправляют вооружение боевикам, возобновляя из запасы в оружии и военной технике.
Используя тезис о «перемирии» - русские и их наемники используют это время, чтобы накопить силы и - перегруппироваться.
Скорее всего Россия готовится в ближайшее время активизировать боевые действия против наших воинов, осуществляя таким образом давление на политическое руководство страны, чтобы последние пошли на уступки агрессору в рамках работы Минской группы.
https://replyua.net/politika/217143-pavlov-zelenskiy-nikakim-bokom-naznachenie-kravchuka-v-tkg-ot-ukrainy-eto-uslovie-kremlya.html
(Vasyl Pokornyi)