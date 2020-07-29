Кравчука запросили в Офіс Президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми

Перший президент України Леонід Кравчук не виключає, що може очолити українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми. Кравчук збирається відвідати Офіс президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.

"Якщо мені запропонують (очолити делегацію ТКГ), я підніму питання і прохання, які у мене виникли. І коли ми досягнемо консенсусу... Розумієте, відмовитися можна від чого завгодно, але коли йдеться про життя і смерть людей, і людина щось може зробити - ну, відмовлятися дуже складно", - пояснив він.

Однак, поки що Кравчук не отримував офіційної пропозиції очолити делегацію в ТКГ.

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