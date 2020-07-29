В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі
Те що російське МЗС повернуло Україні її ноту протесту щодо проведення 26 липня в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" свідчить про страусячу поведінку російської дипломатії.
Про це Укрінформу заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії", - сказано в коментарі МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було".
У МЗС також наголосили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення в тимчасово окупованому Севастополі військового параду з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.
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***** кстати, поощрило академика новым званием:
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
Вора с поличным в хате зажали... входы,выходы перекрыли и в дверь стучат:
-Открывай полиция.
-Никого нет дома,я примус починяю.
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