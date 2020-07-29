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Новини Агресія Росії проти України
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В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі

В МЗС України назвали

Те що російське МЗС повернуло Україні її ноту протесту щодо проведення 26 липня в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" свідчить про страусячу поведінку російської дипломатії.

Про це Укрінформу заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії", - сказано в коментарі МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було".

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У МЗС також наголосили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення в тимчасово окупованому Севастополі військового параду з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.

Автор: 

МЗС (4169) росія (66021) нота протесту (100)


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Топ коментарі
+5
Причем страус повернулся к бубочке жопой.
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
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29.07.2020 21:26 Відповісти
+4
а ви хто ?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
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29.07.2020 21:34 Відповісти
+1
В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі - Цензор.НЕТ 8998
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29.07.2020 22:04 Відповісти
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Это был ответ на нестраусиное поведение Бубочки, который после угроз академика Кадырова, убил нашего раненого солдата (под личным контролем), а потом побежал докладывать Плешьфюреру (выполняя задание Кадырова).
***** кстати, поощрило академика новым званием:

В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе - Цензор.НЕТ 7307
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29.07.2020 21:23 Відповісти
Причем страус повернулся к бубочке жопой.
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
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29.07.2020 21:26 Відповісти
а ви хто ?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
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29.07.2020 21:34 Відповісти
Очікувано-параша давно вже в світі ніхто-якась гімняна "інша сторона".
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29.07.2020 21:38 Відповісти
да хоть казлиное !!!!
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29.07.2020 21:47 Відповісти
цікаво хто там в МЗС ще такий сміливий ? потім нелоху знов вибачайся !
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29.07.2020 21:49 Відповісти
В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі - Цензор.НЕТ 8998
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29.07.2020 22:04 Відповісти
Ну Раха як вор с того анекдота.
Вора с поличным в хате зажали... входы,выходы перекрыли и в дверь стучат:
-Открывай полиция.
-Никого нет дома,я примус починяю.
-Открывай поговорить надо.
-Вас там сколько?
-Трое.
-Ну вот и поговорите
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29.07.2020 22:48 Відповісти
Не страусиное, а хамское.
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29.07.2020 23:49 Відповісти
Хамское- это верно. А в отношении страусиного, то некто должен посмотреть в зеркало.
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30.07.2020 07:00 Відповісти
Всё. Сдрейфили рашки. А если ещё СНБО соберётся - сразу белый флаг вывесят и в Гаагу наперегонки. Ну очень эфективные методы борьбы с агрессором.
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30.07.2020 00:34 Відповісти
 
 