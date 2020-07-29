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США консультувалися з союзниками по НАТО щодо виведення військ із Німеччини, - Столтенберг

США консультувалися з союзниками по НАТО щодо виведення військ із Німеччини, - Столтенберг

Перед тим, як оголосити про виведення 12 тисяч військовослужбовців із Німеччини, Сполучені Штати провели консультації з партнерами по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нинішнє оголошення секретаря Еспера з приводу сил США в Європі підкреслює постійну прихильність США НАТО і європейській безпеці. Мир і безпека в Європі важливі для безпеки і процвітання Північної Америки. За часів, коли світ стає більш непередбачуваним, ми сильніші і в більшій безпеці, коли тримаємося разом", - сказано в офіційній заяві Столтенберга.

Він зазначив, що США проводили "тісні консультації з усіма союзниками НАТО" перед нинішнім оголошенням.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня США повідомили про виведення з Німеччини 12 тисяч військовослужбовців. Частина солдатів і офіцерів повернуться додому, частину буде передислоковано до Італії, Бельгії і, можливо, Польщі і країн Балтії.

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Автор: 

Німеччина (7479) НАТО (6537) США (23375) Столтенберг Єнс (1596)


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пусть к нам заводят....
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29.07.2020 21:28 Відповісти
Україні за місяць вже треба було б самій почати реалізовувати набутий в НАТО статус.Там перш за все цінується амбіційність і максимально дієві пропозиції,бо значущість не заробляється бездіяльністю.Якщо немає власне державних пропозицій для розширення можливостей-ви мусите лобіювати близькі вам по духу розширення можливостей для інших,бо НАТО це перш за все партнерство.
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29.07.2020 22:19 Відповісти
 
 