США консультувалися з союзниками по НАТО щодо виведення військ із Німеччини, - Столтенберг

Перед тим, як оголосити про виведення 12 тисяч військовослужбовців із Німеччини, Сполучені Штати провели консультації з партнерами по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нинішнє оголошення секретаря Еспера з приводу сил США в Європі підкреслює постійну прихильність США НАТО і європейській безпеці. Мир і безпека в Європі важливі для безпеки і процвітання Північної Америки. За часів, коли світ стає більш непередбачуваним, ми сильніші і в більшій безпеці, коли тримаємося разом", - сказано в офіційній заяві Столтенберга.

Він зазначив, що США проводили "тісні консультації з усіма союзниками НАТО" перед нинішнім оголошенням.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня США повідомили про виведення з Німеччини 12 тисяч військовослужбовців. Частина солдатів і офіцерів повернуться додому, частину буде передислоковано до Італії, Бельгії і, можливо, Польщі і країн Балтії.

Читайте також: Трамп не хоче виводити США з НАТО, але вимагає від партнерів справедливих витрат на оборону