Рішення про надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС

Рішення про надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит Радіо Свобода заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Формування і реалізація візової політики, зокрема запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних держав, є суверенним правом кожної держави. В контексті Вашого запиту не вбачається жодного взаємозв'язку між згаданим рішенням України та політикою інших країн щодо КНР. Відповідно, це рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами", - сказано в повідомленні.

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