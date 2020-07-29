УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9690 відвідувачів онлайн
Новини
3 159 34

Рішення про надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС

Рішення про надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС

Рішення про надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит Радіо Свобода заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Формування і реалізація візової політики, зокрема запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних держав, є суверенним правом кожної держави. В контексті Вашого запиту не вбачається жодного взаємозв'язку між згаданим рішенням України та політикою інших країн щодо КНР. Відповідно, це рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою

Автор: 

Китай (4695) МЗС (4169) безвізовий режим (1342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
ЄЕС і США вводять санкції проти Китаю, а зелені - безвіз.
показати весь коментар
29.07.2020 21:36 Відповісти
+14
Безвиз тем китайцам, которые потом забудут выехать из Украины?
показати весь коментар
29.07.2020 21:38 Відповісти
+14
Та то бубочку не проинформировали, а оно само не в курсе.
Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
показати весь коментар
29.07.2020 21:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через Нові Санжари прийматимете китайців?
показати весь коментар
29.07.2020 21:36 Відповісти
ЄЕС і США вводять санкції проти Китаю, а зелені - безвіз.
показати весь коментар
29.07.2020 21:36 Відповісти
Та то бубочку не проинформировали, а оно само не в курсе.
Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
показати весь коментар
29.07.2020 21:40 Відповісти
Безвиз тем китайцам, которые потом забудут выехать из Украины?
показати весь коментар
29.07.2020 21:38 Відповісти
тем, кто живет без документов, на безвиз как-то начхать.
показати весь коментар
29.07.2020 21:41 Відповісти
А в Украине никто не отслеживает тех, кто "забывает выехать", кто нарушает законодательство Украины на ограничение времени пребывания. Украина все больше становится окраинной территорией российского государства. Территория без законов, без совести у чиеовников и власти, а скоро - к тому идет - без государственности и граждан.
показати весь коментар
29.07.2020 22:22 Відповісти
Все это от того, что власть наша не хочет выполнять свои обязанности, согласно законов. Она слабая, поэтому беззаконие и процветает. Поверьте, никто, кроме нас, не заставит ее следовать законам. Нам пора забыть о том, что власть думает о нас, она думает, только о своих бездонных карманах, а нам надо побыстрее объединятся в гражданские объединения, которые смогут заставить власть работать на пользу Украины. За границей в таких объединениях участвуют около 87% людей.
показати весь коментар
29.07.2020 22:29 Відповісти
Власть выбирают люди. Как видим, деградация общества приводит к деградации власти.
показати весь коментар
29.07.2020 22:52 Відповісти
Надеюсь, на будущей украинско-китайской границе будет царить дружба и взаимоуважение.
показати весь коментар
29.07.2020 21:40 Відповісти
дякуй Богу що у нас поряд раша а не китай ...бо китайці не такі роз3,14здяї як кацапи ...вони б Україну давно ковтнули і не згадали
показати весь коментар
29.07.2020 21:44 Відповісти
А нащо ми їм? Їм Сибир потрібна, ліс, нафта, газ, залізо.
А ось дякувати Богу, що у нас Рашка поруч, я не стану - я з Луганська.
показати весь коментар
29.07.2020 22:00 Відповісти
так я теж не розумію навіщо МВФівсько-соросевськім глистам українська земля ... ви не знаєте справжньої ЦІНИ ЗЕМЛІ ...вас ваші батьки того не навчили ... а коли зрозумієте то буде пізно
показати весь коментар
29.07.2020 22:07 Відповісти
тобто тієї землі (5-6 000 км), що сьогодні нас відокремлює від Китаю, їм буде замало? Доки до нас дійдуть - замало? А ось наш клаптик просто покою їм не дає....
показати весь коментар
29.07.2020 22:39 Відповісти
И контрабанда сигарет.
показати весь коментар
29.07.2020 21:46 Відповісти
Оставьте такие надежды и не обольщайтесь. Китай мыслит категориями столетий, у них цель - завоевание территорий и порабощение （цивилизованное？） других стран и народов. Но результат один - в итоге правят китайцы. Разве вы не заметили, что все производится у желтолицых, которые воруют технологии, открытия по всему миру, а миру способеы дать новые коронавирусы и пандемии.
показати весь коментар
29.07.2020 22:26 Відповісти
зе-слуги как всегда врут - безвиз с Китаем еще как повлияет на отношения с другими странами. похоже что в нашем МИДе одни придурки остались...
показати весь коментар
29.07.2020 21:48 Відповісти
подлецы ...
показати весь коментар
29.07.2020 21:54 Відповісти
Странный какой-то безвиз - "Безвиз короновирусу." В Китае уже коронавирус побежден?
показати весь коментар
29.07.2020 21:50 Відповісти
замість мізків дерьмо в черепушке ...хтось зупинить цей цирк ?
показати весь коментар
29.07.2020 21:53 Відповісти
Что то блазень совсем поехал мозгами, зная о санкциях штатов китайским комунякам, а может он уже созрел, чтобы под белы ручки его взяли, что то много проколов.
показати весь коментар
29.07.2020 21:56 Відповісти
Китайцам же надо возить органы для пересадки....Ничего личного , просто бизнес....
показати весь коментар
29.07.2020 22:01 Відповісти
Схоже, що все що робить антиукраїнська влада, це підганяє українське законодавство під кацапське.
Вони не облишили думки зробити Україну, малороськой губернией.
І раз заговорили про "не повлияет", то значить, 100 відсотків, це погано позначиться на відношеннях з іншими державами.
показати весь коментар
29.07.2020 22:06 Відповісти
...Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга.Теперь будут учитывать последствия этого закона при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга...
показати весь коментар
29.07.2020 22:08 Відповісти
зачем?!!
показати весь коментар
29.07.2020 22:08 Відповісти
чтобы ещё поднасрать Украине, чтобы все отказались от поддержки Украины, чтобы легче было подпихнуть Украину под кремль...
показати весь коментар
29.07.2020 22:14 Відповісти
чтобы приличные страны запретили въезд из Украины и заробитчаны шли на заводы работать з акопейки, чтобы под видом коронобесия творить беспредел и дерибанить бюджет, чтобы было оправдание тоталитаризму...
показати весь коментар
29.07.2020 22:16 Відповісти
Ну фсе. пздц Украине. Ждем пол миллиарда китайцев на нашу грешную многострадальную землю.
показати весь коментар
29.07.2020 22:15 Відповісти
что можно ожидать от зебарана. оно айкосиков насосотся а потом всякую фигню подписывает. идиот, что с него взять. )))))
показати весь коментар
29.07.2020 23:57 Відповісти
Включаємо логіку. Захочуть китайці інвестувати в Україну? Ні, тому що в них собівартість виробництва дешевше ніж в Україні. Принесуть вони в Україну новітні технології (а в них вже такі є) ? Ні, тому що вони ніде цього не роблять. Їхня задача викупити промислові таємниці і виробництво сировини. Увійти на товарний ринок ЄС під українським прапором. Безвіз - це подарунок вдячного зєльонкіна за капіталовкладення, тема і мета яких - див. вище.
показати весь коментар
29.07.2020 23:57 Відповісти
уже повлияло....на кой хрен нужен безвиз с той страной (Китай)к которой ЕС и США применяют санкции, если не для того.что бы нагадить Украине и ее народу?При том.что рашисты и китайцы вместе в штатовском "черном" списке...
показати весь коментар
30.07.2020 00:35 Відповісти
Значит,повлияет.
показати весь коментар
30.07.2020 07:12 Відповісти
Очередной идиотизм власти
показати весь коментар
30.07.2020 08:37 Відповісти
А чо такая срачка? Или у нас китайцев мало? Они что, марсиане-спасители от вируса? Может они украинцам уже визы в Китай отменили? Ну что же у нас за чмошная власть!
показати весь коментар
30.07.2020 12:44 Відповісти
У Зекоманды срачка подмахнуть китайцам. А что там по поводу безвиз в Китай для украинцев? Или, как обычно, язык в жопе?
показати весь коментар
31.07.2020 13:28 Відповісти
 
 