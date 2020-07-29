Рішення про надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС
Рішення про надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит Радіо Свобода заявили в Міністерстві закордонних справ України.
"Формування і реалізація візової політики, зокрема запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних держав, є суверенним правом кожної держави. В контексті Вашого запиту не вбачається жодного взаємозв'язку між згаданим рішенням України та політикою інших країн щодо КНР. Відповідно, це рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Богдан Т
показати весь коментар29.07.2020 21:36 Відповісти Посилання
+14 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар29.07.2020 21:38 Відповісти Посилання
+14 Игорь 4397
показати весь коментар29.07.2020 21:40 Відповісти Посилання
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Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
А ось дякувати Богу, що у нас Рашка поруч, я не стану - я з Луганська.
Вони не облишили думки зробити Україну, малороськой губернией.
І раз заговорили про "не повлияет", то значить, 100 відсотків, це погано позначиться на відношеннях з іншими державами.