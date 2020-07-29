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Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют

Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют

Жителі Хмельницького 35 і 45 років створили в інтернеті сайт для обміну національної валюти на криптовалюту і низку заборонених в Україні електронних валют.

Про це повідомляє департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Фігуранти створили веб-ресурс, який надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту і електронні валюти, зокрема ті, обіг яких в Україні заборонено.

Кіберполіція встановила низку банківських і рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Читайте також: 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція

Автор: 

Нацполіція (15272) Хмельницький (410) кіберполіція (413) криптовалюта (732) електронні гроші (51)


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Топ коментарі
+6
А яка шкода від криптовалюти?
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29.07.2020 22:07 Відповісти
+5
Не захотели содержать крышу?!
В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
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29.07.2020 22:08 Відповісти
+4
Если легализировать в Украине проституцию, порнографию, коноплю и прочие разрешенные радости в цивилизованном мире, то сотни тысяч мусоров просто окажутся без работы.
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29.07.2020 22:15 Відповісти
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Не сведений что кидали. В другой стране были бы уважаемыми бизнесменами...
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29.07.2020 22:02 Відповісти
Были бы..К примеру торговать наркотой или оружием. Там где разрешено. были бы уважаемыми бизнесменами...
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29.07.2020 22:04 Відповісти
А яка шкода від криптовалюти?
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29.07.2020 22:07 Відповісти
Вы голосовали за Осла?
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29.07.2020 22:11 Відповісти
Так, Бубочка Найвеличніший мій кумир. У всіх трьох турах лише за нього.
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Як може бути заборонена криптовалюта? В чому кримінал за обмін товару (криптовалюти) на гроші? Поліціянтів які завели кримінальне провадження потрібно вигнати з поліції і посадити за фальсифікацію кримінальних проваджень! Це диверсія проти України!
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29.07.2020 22:18 Відповісти
їм через офшори можна, людям через обмінники - зась....
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29.07.2020 22:55 Відповісти
Обмін товару на гроші є комерційна діяльність. Тому повинні були платити податки).
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30.07.2020 00:46 Відповісти
неуплата подоходного налога, военного сбора и пенсионного сбора.
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29.07.2020 23:34 Відповісти
нет налогов на обмен денег на деньги
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29.07.2020 23:59 Відповісти
Для предприятий есть, читайте закон Украины о налогообложении.
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30.07.2020 08:33 Відповісти
І за це 6 років?
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30.07.2020 05:44 Відповісти
а им дали 6 рокив?
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30.07.2020 08:34 Відповісти
Аль Капоне получил 11
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30.07.2020 09:41 Відповісти
Там це федеральний злочин... Вкрасти у держави- це вкрасти у громадян всієї країни.
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30.07.2020 10:56 Відповісти
оборот денежных средств без участия государства и его финсистемы - страшный сон для любого государства . это позволительно только доллару и то в лёгкой форме.
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30.07.2020 00:10 Відповісти
Не захотели содержать крышу?!
В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
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29.07.2020 22:08 Відповісти
сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют.
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Криптовалюта законодательно не прописана.
А национальную валюту я имею право менять хоть у Гондона на пирамидки, хоть у цыган на изделия из жёлтого металла.
Главное, чтобы ромы сказали:"это не золото, но стоит ххх".
Без обмана.
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29.07.2020 22:19 Відповісти
https://censor.net/user/323211 вебмани это же как продать душу дьяволу
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29.07.2020 22:14 Відповісти
а ти в олігархів наших спитай кому душу продали
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29.07.2020 22:56 Відповісти
склад злочину, це питання не до цензора, не вони затримували, але до дурнілістів, які повинні повністю висвітлити інформацію, за підозрою у якому злочині. я думаю шахрайство.
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30.07.2020 11:11 Відповісти
Цензор публикует. Перепост с пресс-службы или ещё чего...
Но както странно.
Например:
- Маша родила.
Масса вопросов: от кого, нормально ли, в браке - вне брака и вообще: в чем тут новость?!
Так вот:
Грозит срок, делали то-то, вот так-то и далее?!
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30.07.2020 19:10 Відповісти
С каждым годом бюрократы все туже затягивают петлю на наших шеях. Все выше налоги, все больше запретов. Государство лезет буквально во все дырки а терпильный народ все это терпит. И, *****, ни одного либертарианского движения на всю страну. Если не считать фрика Балашова.
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29.07.2020 22:10 Відповісти
за обмен нашей макулатуры-гривен на вебмани 6 лет, придурочные законы. Мусорам премия. Небойсь провокаторы сами же и меняли на сайте деньги.
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29.07.2020 22:13 Відповісти
це дурналісти щось не дописали, мабуть шахрайство.
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30.07.2020 11:13 Відповісти
Если легализировать в Украине проституцию, порнографию, коноплю и прочие разрешенные радости в цивилизованном мире, то сотни тысяч мусоров просто окажутся без работы.
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29.07.2020 22:15 Відповісти
Предлагаю легализовать так же грабежь изнасилование воровство и угон авто. А я возьму пулемет и буду отстреливать всю эту падаль. Тоже легально.
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29.07.2020 22:19 Відповісти
Пулемет не легализовали, а воровство у народа авто - да.
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30.07.2020 06:33 Відповісти
Представляю такую картину - все накупили видеокарт и майнят криптовалюту...хотят разбагатеть Атомные станции перегреваются от нагрузки...А-ха-ха!! Прям мечта зеслуг зетипиллов и самих зетипиллов.
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29.07.2020 22:17 Відповісти
Это было в период правления вождя потрохобецылов, асики шли контрабандой в Украину.
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30.07.2020 06:56 Відповісти
Вот интересно какую статью будут им вменять.
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29.07.2020 22:21 Відповісти
Именно. И как докажут, что они пользовались запрещенными электронными деньгами именно в Украине, если никаких реальных покупок за электронные деньги в Украине они не совершали, кроме виртуальных обменов виртуальных валют в глобальной сети.
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29.07.2020 23:50 Відповісти
у нас взагалі ніякі електроні гроші не дозволені
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30.07.2020 11:15 Відповісти
Любая удаленная операция с обычной банковской картой это те же самые "электронные деньги". В чем разница между Вебмани и Приват-24 при совершении транзакции?
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30.07.2020 11:39 Відповісти
не зовсім, записи на рахунку забезпечені грошовою одиницею, що випускається державою, а вебмані і інші, це нічим не забезпечені записи крім "чесного слова"якоїсь незрозумілої контори, обіг яких держава не контролює, і та мутна контора не несе ніякої відповідальності за вебмані.
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30.07.2020 11:51 Відповісти
Помиляєтесь. Будь-яке акціонерне підприємство має право випускати такі самі цінні папери про які можна сказати то саме, що ви сказали про вебмані. А чи будуть вони дійсно паперовими, чи електронними по технології блокчейну то це вже не принципово.
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30.07.2020 23:55 Відповісти
правильно, але вони чимось забезпечені, і їх випуск, обіг контролюється, а чим забезпечені вебмані чи біткоїни, за ними немає нічого.
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31.07.2020 06:25 Відповісти
Кинець эпохи зубажиння.
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29.07.2020 22:26 Відповісти
В Украине запрещены электронные деньги:
Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек
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29.07.2020 22:29 Відповісти
Ссылку дай
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29.07.2020 22:44 Відповісти
20 баксов, за урок "как пользоваться Гууглом".
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29.07.2020 23:07 Відповісти
Счас к тебе менты приедут)))
Дай ссылку, любезный избиратель зелёных тварей, на нормативный документ)
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30.07.2020 00:15 Відповісти
В Україні скоро і повітря буде заборонене, купляти прийдеться його виключно в олігархів....
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29.07.2020 22:58 Відповісти
а пороху за офшори що дадуть....а, забув, це ж політичний заказ буде, за офшори чіпати не можна....а то овець пригонять під суд....
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29.07.2020 22:32 Відповісти
Зе-тыпил, ты про какие-такие офшоры говоришь?
Про те, через которые Зеленский выводил миллиарды из Приват-Банка?
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29.07.2020 22:35 Відповісти
буратінам не відповідаю....але зроблю виключення, про ті, що сині та оранжові демагоги виводили та виводять в офшори
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29.07.2020 22:40 Відповісти
Ты тупое олигафриническое чмо. Если ты открываешь свой поганый рот - будь добр доказывай свои слова. А то ненароком случайно в жизни можешь огрести по своему утонченному *****. Если бы в этой стране было меньше ЗЕ дебилов и больше умных людей, то за твои слова ты уже сидел бы в суде объясняя всем "каковы твои доказательства".

Если твои доказательства 1+1 и иже с ними, то ты можешь пойти ***** быстрыми шажками.
Вас ******** никто уже не уважает. Вы обосрались со своим ЗЕдауном.
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30.07.2020 07:29 Відповісти
Потрібно дуже мені з тупим буратіно сперечатись...йому хоч кіл на пеньку теши, а воно своє буде твердити...
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02.08.2020 15:21 Відповісти
Та фо вы говорите? Папа Карло ептень. Меня харят откровенно пеньки которые обвиняют кого-то в чем-то не имя доказательств. Пеньок ты украинский *****. Зелебобка ты наша.

Порох в отличии от твоего ****** ЗЕлебобика платил и платит налоги в Украине. Чтоб ты розумило *****. А вот у ЗЕльчика офшорки, вилка в италии. Шо там есчо?
А ты в курсе бобочка что ЗЕлох не платил налоги в нашей стране? Ну так между прочим.

Что вы за каста убогих, откуда вы вообще такие необразованные выползаете.
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02.08.2020 21:08 Відповісти
що з тим буратіно полеміку вести, воно і розмовляти толком не вміє, а корчить себе розумного....
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03.08.2020 02:41 Відповісти
Таких сайтов довольно много.
Или этот был особенный?

Вообще то наша киберполиция, это абсолютно некомпетентная и бесполезная структура.
В городе Киев, на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити", находится грандиозное кидалово: там базируется огромный офис якобы брокерской компании "Titan500pro", которая находит лошар, а после разводит их на открытие и пополнение брокерского счета.
И никому из киберполиции не удалось обнаружить эту законспирированную (всего то 300 человек в офисе в центре Киева) группировку!


А может дело в том, что наши киберполисмены, как всегда в доле?
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29.07.2020 22:36 Відповісти
Я так понимаю, что авакятам за вебмани стало обидно?
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29.07.2020 22:41 Відповісти
Обмін національної валюти на кібервалюту заборонений і в США. Кібервалюта визнана інвестиційним продуктом а не грошима. При цьому купівля чогось за кібервалюту не заборонена. Тут більше питань ніж відповідей. Той випадок де нема good guys.
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30.07.2020 00:08 Відповісти
расскажи это coinbase.
У них вроде как юрисдикция США.
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30.07.2020 07:31 Відповісти
А ничего что в ШША стоят криптобанкоматы???
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30.07.2020 23:26 Відповісти
Щось не зрозумів - в органів влади є якась послідовність стосовно статусу криптовалют? ось нещодавно пропонувала міністр енергетики, щоб АЕС майнили криптовалюту - http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/4653-ukra%D1%97na-hoche-vikoristovuvati-energ%D1%96ju-aes-dlya-stvorennya-data-centr%D1%96v-ta-majn%D1%96ngu-kriptovaljut
а тут вже кримінальна стаття? А хтось читав із слідчих останнє розяснення НБУ стосовно криптовалют? А ось воно - https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-******** . Серед іншого, там таке написано: "Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку ******** ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України". А виглядає що це тупо примітивний наїзд колишніх ОБХССніків (які зараз так пафосно звучать - управління СТРАТЕГІЧНИХ розслідувань! Стретеги бл..ть!!!), мол не відстігнули - нате вам обшуки! А так все ок! спеціалісти та капітали залишаться в Україні разом з цими СТРАТЕГАМИ, як же без них?!
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30.07.2020 00:19 Відповісти
Вас що реально дивує покарання за продаж кріпти? А згадайте як посадили чувака у якого в багажнику знайшли "пристрій для майнінгу кріптовалют".
Їм тупо пох.й на законність. Відкривають провадження і чекають доки принесеш бабки.
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30.07.2020 07:12 Відповісти
Криптовалюта в Украине не считается деньгами!
Значит это продажа товара.
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30.07.2020 10:23 Відповісти
Это что за бред? В Украине нет запрещенных криптовалют!!!
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30.07.2020 23:25 Відповісти
 
 