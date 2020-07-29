Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют
Жителі Хмельницького 35 і 45 років створили в інтернеті сайт для обміну національної валюти на криптовалюту і низку заборонених в Україні електронних валют.
Про це повідомляє департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Фігуранти створили веб-ресурс, який надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту і електронні валюти, зокрема ті, обіг яких в Україні заборонено.
Кіберполіція встановила низку банківських і рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.
Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.
Топ коментарі
+6 Владислав Носковский
показати весь коментар29.07.2020 22:07 Відповісти Посилання
+5 Степан Иванов #323211
показати весь коментар29.07.2020 22:08 Відповісти Посилання
+4 Super Gut
показати весь коментар29.07.2020 22:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
А национальную валюту я имею право менять хоть у Гондона на пирамидки, хоть у цыган на изделия из жёлтого металла.
Главное, чтобы ромы сказали:"это не золото, но стоит ххх".
Без обмана.
Но както странно.
Например:
- Маша родила.
Масса вопросов: от кого, нормально ли, в браке - вне брака и вообще: в чем тут новость?!
Так вот:
Грозит срок, делали то-то, вот так-то и далее?!
Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек
Дай ссылку, любезный избиратель зелёных тварей, на нормативный документ)
Про те, через которые Зеленский выводил миллиарды из Приват-Банка?
Если твои доказательства 1+1 и иже с ними, то ты можешь пойти ***** быстрыми шажками.
Вас ******** никто уже не уважает. Вы обосрались со своим ЗЕдауном.
Порох в отличии от твоего ****** ЗЕлебобика платил и платит налоги в Украине. Чтоб ты розумило *****. А вот у ЗЕльчика офшорки, вилка в италии. Шо там есчо?
А ты в курсе бобочка что ЗЕлох не платил налоги в нашей стране? Ну так между прочим.
Что вы за каста убогих, откуда вы вообще такие необразованные выползаете.
Или этот был особенный?
Вообще то наша киберполиция, это абсолютно некомпетентная и бесполезная структура.
В городе Киев, на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити", находится грандиозное кидалово: там базируется огромный офис якобы брокерской компании "Titan500pro", которая находит лошар, а после разводит их на открытие и пополнение брокерского счета.
И никому из киберполиции не удалось обнаружить эту законспирированную (всего то 300 человек в офисе в центре Киева) группировку!
А может дело в том, что наши киберполисмены, как всегда в доле?
У них вроде как юрисдикция США.
а тут вже кримінальна стаття? А хтось читав із слідчих останнє розяснення НБУ стосовно криптовалют? А ось воно - https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-******** . Серед іншого, там таке написано: "Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку ******** ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України". А виглядає що це тупо примітивний наїзд колишніх ОБХССніків (які зараз так пафосно звучать - управління СТРАТЕГІЧНИХ розслідувань! Стретеги бл..ть!!!), мол не відстігнули - нате вам обшуки! А так все ок! спеціалісти та капітали залишаться в Україні разом з цими СТРАТЕГАМИ, як же без них?!
Їм тупо пох.й на законність. Відкривають провадження і чекають доки принесеш бабки.
Значит это продажа товара.