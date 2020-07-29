Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют

Жителі Хмельницького 35 і 45 років створили в інтернеті сайт для обміну національної валюти на криптовалюту і низку заборонених в Україні електронних валют.

Про це повідомляє департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Фігуранти створили веб-ресурс, який надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту і електронні валюти, зокрема ті, обіг яких в Україні заборонено.

Кіберполіція встановила низку банківських і рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

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