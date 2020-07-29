Цього року вступники до ВНЗ зможуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання, - Міносвіти

Вступна кампанія до закладів вищої освіти (ЗВО) розпочнеться о 1 серпня, вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться 1 серпня. 1 серпня о 10 годині ранку буде відкрита можливість реєстрації електронних кабінетів. Вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня. Кількість заяв на контрактну форму навчання є необмеженою", - сказав Вітренко.

Серед новацій він назвав можливість подачі електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б 1 сертифікат ЗНО 2017-220 років.

Для цього їм потрібно звернутися до одного з закладів вищої або передвищої фахової освіти і надати підтверджуючий пільги документ, документ, що посвідчує особу та документ про освіту для внесення в окремий реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу.

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Друга новація: вступники, що мають право складати вступні іспити замість ЗНО, а також ті, що складають творчі конкурси на певні спеціальності, для участі в конкурсі на бюджетні місця, починаючи з 24 липня мають зареєструватися в закладі вищої освіти для складання таких іспитів та творчих конкурсів. Скласти такі іспити та творчі конкурси необхідно з 1 по 12 серпня.

Урядовець додав, що в 2020 році освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" будуть створені у всіх закладах вищої освіти не тільки підпорядкування МОН, а й підпорядкування МОЗ, Мінкульту та трьох закладів вищої освіти МВС.

Також в межах окремої квоти в конкурсному відборі будуть брати участь не лише вступники Автономної республіки Крим та міста Севастопіль, а й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та лінії зіткнення.

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Подання документів на зарахування на освітній ступінь бакалавра за кошти державного бюджету відбувається в два етапи: основний до 20 серпня, другий етап - зарахування на контракт — до 23 жовтня.

Заступник міністра нагадав, що з 30 червня в МОН працює консультативний центр з питань вступу. Також на сайті МОН працює чат-бот, в якому можна поставити питання стосовно вступу. У Фейсбук МОН створило консультативну групу "Вступ-2020", де також можна поставити запитання.