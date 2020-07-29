Футбольний клуб "Колос" з Ковалівки Київської області обіграв "Маріуполь" і виступить у Лізі Європи

Визначився останній, п'ятий, представник від України в єврокубках наступного сезону. Ним став "Колос", який у фінальній грі плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи обіграв "Маріуполь".

Команди не змогли визначити найсильнішого за 90 хвилин, а в екстра-таймі вдалося повести в рахунку команді з київської області. На 95 хвилині Денис Антюх головою замкнув подачу Володимира Лисенка. "Маріуполю" до кінця поєдинку так і не вдалося відігратися.

Завдяки цій перемозі підопічні Руслана Костишина вперше в своїй історії зіграють у єврокубках. Команда почне виступи з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня.

Слід зазначити, що для "Колоса" це дебютний сезон в УПЛ. Ще минулого року команда грала в Першій лізі.

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