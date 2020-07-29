Футбольний клуб "Колос" з Ковалівки Київської області обіграв "Маріуполь" і виступить у Лізі Європи
Визначився останній, п'ятий, представник від України в єврокубках наступного сезону. Ним став "Колос", який у фінальній грі плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи обіграв "Маріуполь".
Команди не змогли визначити найсильнішого за 90 хвилин, а в екстра-таймі вдалося повести в рахунку команді з київської області. На 95 хвилині Денис Антюх головою замкнув подачу Володимира Лисенка. "Маріуполю" до кінця поєдинку так і не вдалося відігратися.
Завдяки цій перемозі підопічні Руслана Костишина вперше в своїй історії зіграють у єврокубках. Команда почне виступи з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня.
Слід зазначити, що для "Колоса" це дебютний сезон в УПЛ. Ще минулого року команда грала в Першій лізі.
Будь ласка, зачекайте...
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Колос постійно грав у другій частині чемпіонату з сильнішими командами...
Тепер бачимо результат...
Колосу мої вітання! А ковалівців зі святом!
Побачимо на що здатна місцева фантазія
Щодо стадіону "Колосу" в Ковалівці є одне принципове питання - одним з критеріїв допуску стадіону до єврокубків є наявність не меньше 4000 посадкових місць на трибунах. Судя з фото - в мене є певні сумніви про таку кількість
Зараз там зробили праву трибуну повище, а протилежну гостьову (на фото зліва) накрили навісом.
Нажаль не здогадалися накрити нову трибуну.
Мабуть вирішили що селянам і так нормас
для якогось українського села звісно шикарний, але не для єврокубків )
З.Ы. в таких селах сотка земли стоит больше чем киевская хрущёвка...
пам'ятаю, як Динамо Київ в 1997 приїхали грати в Баррі Таун і були в приємному шоці від якості газону. після стадіону Динамо (а там дуже хороший газон) - поле в Баррі було просто ідеальне!
це не правда!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-zemelnu-dlyanku-IDv4op2.html#39a643fa87 продам ділянку - ось будь-ласка, 32 сотки в центрі Ковалівки за 4500 $
та скільки завгодно там продається ділянок і зовсім не по ціні квартири )) https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/zemlya/kovalevka_31385/ olx Ковалівка
є он там одна елітна ділянка за 1 млн. грн, але там 64 сотки з виходом до озера і згодні поміняти на квартиру на Оболоні )))
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD/@49.98593,30.0085156,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMWzHvSQF5-sUSbKR-5-coUHB1lFM69WdOGdGyr!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMWzHvSQF5-sUSbKR-5-coUHB1lFM69WdOGdGyr%3Dw203-h152-k-no!7i4000!8i3000!4m5!3m4!1s0x40d350c4dc83a2a3:0x1d81a8507096112!8m2!3d49.98593!4d30.0085156?hl=uk гугл фото
Але не груповий етап...
А те що Ковалівка вийде у груповий етап - це поки що навряд чи.
Одіозна тетяна засуха, рідкісна с..ка і подруга януковича та разумкова, на якій клейма ніде ставити, святкує перемогу.
Не подобається мені загальна ситуація