Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде

Тютюновий картель понад 10 років використовував слабкість української влади і корумпованих чиновників і депутатів, щоб платити мінімум податків в Україні чи не платити їх взагалі, але тепер ця практика буде припинена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

"Тютюновий картель - це хороша ілюстрація того, як можна було використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому. Але тепер ця лавочка закрилася, - написав Холодов. - Однак замість того, щоб платити податки, виконувати закон, дотримуватися Меморандуму, підписаного між КМУ та галуззю, тютюновий картель намагається нашкодити моїй репутації", - написав Холодов.

Нагадаємо, Холодов багато разів виступав з негативною оцінкою ситуації на тютюновому ринку України. Він звинувачує виробників сигарет в ухиленні від сплати податків на прибуток. Зокрема, за даними Холодова, одна з найбільших тютюнових компаній в Україні Imperial Tobacco (фабрика розташована в Києві) останні 4 роки не заплатила жодних податків на прибуток, маючи оборот в 11 мільярдів гривень на рік. Компанія British American Tobacco (фабрика в Прилуках) за 2019 рік заплатила 634 тисячі гривень податку на прибуток при річному обороті в 26 мільярдів гривень. За даними, озвученими на засіданні робочої групи депутатів податкового комітету Ради 28 квітня 2020 року, тютюнові компанії виводять з України мільярди гривень під виглядом роялті, відсотків і навіть надають благодійну допомогу іноземним компаніям, що дозволяє їм знизити базу оподатковуваного доходу в Україні.

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Холодов заявив, що всі спроби тютюнового картелю звинуватити його у втручанні в ринок пов'язані з тим, що він єдиний народний депутат, який публічно виступає за наведення порядку на тютюновому ринку.

"Роками одні тютюнові компанії платили податки на прибуток, інші - ні, говорили, що збиткові. Тепер так не вийде. Imperial Tobacco - одна з 4 фігурантів розслідування АМКУ - вже заплатила штраф, чим визнала факт порушення антимонопольного законодавства. Й у "збиткової" компанії знайшлися гроші і на це - 460 мільйонів гривень. Не думаю, що це питання совісті. Швидше - це розуміння того, що країна і влада в країні стала іншою. Прибуток тютюнових компаній - це мільярди гривень податків. Це десятки шкіл, лікарень і дитсадків. Тютюновий картель платить податки на прибуток - є гроші на ремонт і будівництво. Не платить - грошей немає", - написав Холодов.

Нардеп також додав, що він пояснив реальний стан справ на тютюновому ринку більшості народних депутатів від Слуги народу.

"Офіційно заявляю, що планую і далі виступати за підвищення податків на цигарки, подавати законопроєкти для посилення регулювання ринку тютюну, вимагати приведення українського законодавства у відповідність з європейським, підтримувати заборону реклами всіх видів сигарет. Також підтримуватиму Антимонопольний комітет у боротьбі зі змовою на тютюновому ринку", - додав нардеп.