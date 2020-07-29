УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9816 відвідувачів онлайн
Новини
6 682 53

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде

Тютюновий картель понад 10 років використовував слабкість української влади і корумпованих чиновників і депутатів, щоб платити мінімум податків в Україні чи не платити їх взагалі, але тепер ця практика буде припинена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

"Тютюновий картель - це хороша ілюстрація того, як можна було використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому. Але тепер ця лавочка закрилася, - написав Холодов. - Однак замість того, щоб платити податки, виконувати закон, дотримуватися Меморандуму, підписаного між КМУ та галуззю, тютюновий картель намагається нашкодити моїй репутації", - написав Холодов.

Нагадаємо, Холодов багато разів виступав з негативною оцінкою ситуації на тютюновому ринку України. Він звинувачує виробників сигарет в ухиленні від сплати податків на прибуток. Зокрема, за даними Холодова, одна з найбільших тютюнових компаній в Україні Imperial Tobacco (фабрика розташована в Києві) останні 4 роки не заплатила жодних податків на прибуток, маючи оборот в 11 мільярдів гривень на рік. Компанія British American Tobacco (фабрика в Прилуках) за 2019 рік заплатила 634 тисячі гривень податку на прибуток при річному обороті в 26 мільярдів гривень. За даними, озвученими на засіданні робочої групи депутатів податкового комітету Ради 28 квітня 2020 року, тютюнові компанії виводять з України мільярди гривень під виглядом роялті, відсотків і навіть надають благодійну допомогу іноземним компаніям, що дозволяє їм знизити базу оподатковуваного доходу в Україні.

Читайте також: Система оподаткування на тютюновому ринку може бути переглянута, - Холодов

Холодов заявив, що всі спроби тютюнового картелю звинуватити його у втручанні в ринок пов'язані з тим, що він єдиний народний депутат, який публічно виступає за наведення порядку на тютюновому ринку.

"Роками одні тютюнові компанії платили податки на прибуток, інші - ні, говорили, що збиткові. Тепер так не вийде. Imperial Tobacco - одна з 4 фігурантів розслідування АМКУ - вже заплатила штраф, чим визнала факт порушення антимонопольного законодавства. Й у "збиткової" компанії знайшлися гроші і на це - 460 мільйонів гривень. Не думаю, що це питання совісті. Швидше - це розуміння того, що країна і влада в країні стала іншою. Прибуток тютюнових компаній - це мільярди гривень податків. Це десятки шкіл, лікарень і дитсадків. Тютюновий картель платить податки на прибуток - є гроші на ремонт і будівництво. Не платить - грошей немає", - написав Холодов.

Нардеп також додав, що він пояснив реальний стан справ на тютюновому ринку більшості народних депутатів від Слуги народу.

"Офіційно заявляю, що планую і далі виступати за підвищення податків на цигарки, подавати законопроєкти для посилення регулювання ринку тютюну, вимагати приведення українського законодавства у відповідність з європейським, підтримувати заборону реклами всіх видів сигарет. Також підтримуватиму Антимонопольний комітет у боротьбі зі змовою на тютюновому ринку", - додав нардеп.

Автор: 

тютюн (541) Холодов Андрій (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Ахаха)).. Монополист розничной табачной торговли в Киеве, выступает против табачной мафии.. Держите меня семеро))
показати весь коментар
29.07.2020 23:17 Відповісти
+14
И поэтому Зеля привел во власть кума Мертветчука и киевского короля "табачной мафии" Холодова? Чтобы отжать у корпораций средства? Который, кстати, тупо врет

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 954
показати весь коментар
29.07.2020 23:17 Відповісти
+14
Король табачной контрабандной мафии и по совместительству кум Мертветчука.
показати весь коментар
29.07.2020 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот же он - настоящий борцун с табачной мафией !!!
показати весь коментар
29.07.2020 23:04 Відповісти
Моська.
показати весь коментар
29.07.2020 23:05 Відповісти
не хочуть ділитись? почекайте, ще кейс занесуть...
показати весь коментар
29.07.2020 23:06 Відповісти
"....4 года не заплатила никаких налогов на прибыль, имея оборот в 11 миллиардов гривен в год..."
А у нас что налог с оборота?! Основной доход в бюджет от табачных компаний идет с акциза! Именно из за акциза компании имеют минимальную прибыль (следовательно и налог с него).
Та же American Tobacco, в 2018 году, заплатила свыше 16 млрд грн налогов в бюджет!!! 2019 я не привожу, поскольку зеленомордые начудили, и было существенное снижение налогов.
Упоротые идиоты 2019 они мало минус в бюджет сделали, таки хотят, чтобы табачники вообще свернули производство и бюджет получит все тот же 0 с прибыли, но еще и 0 от акциза (вместо 16 ярдов)
показати весь коментар
30.07.2020 09:32 Відповісти
невже впродовж 5-и років соєві "житуни-по-новому" цього не помічали ?!
показати весь коментар
29.07.2020 23:08 Відповісти
для справки (особенно зе-тыпилам):
Тэдис монополизировал табачный рынок в 2012-2013 годах.
АМКУ открыл дело против картельного сговора и уклонения от налогов в 2017 году.
показати весь коментар
29.07.2020 23:14 Відповісти
И поэтому Зеля привел во власть кума Мертветчука и киевского короля "табачной мафии" Холодова? Чтобы отжать у корпораций средства? Который, кстати, тупо врет

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 954
показати весь коментар
29.07.2020 23:17 Відповісти
несунам по новому не до цього було, вони в офшори ходили....святим місцям поклонитись, дорога далека.....
показати весь коментар
29.07.2020 23:56 Відповісти
Ну власть в Украине вроде поменялось и что с того?
показати весь коментар
29.07.2020 23:11 Відповісти
а хто сказав , що вона змінилась ..?
показати весь коментар
29.07.2020 23:14 Відповісти
Зебіли. А барига втік до Ростову.
показати весь коментар
29.07.2020 23:16 Відповісти
А баба Юля куди подалась? Її також немає?
показати весь коментар
30.07.2020 00:06 Відповісти
Бюджет сказал, и экономика так громко сказала. Или тебе не слышно?

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 8933
показати весь коментар
29.07.2020 23:19 Відповісти
Новый президент, новый парламент с большинством голосов от сн - все возможности.
Можно поменять практически все, было бы желание.
Или нет?
показати весь коментар
29.07.2020 23:19 Відповісти
ти що..... хто ж проти олігархів сунеться - ті моментально голову звернуть
показати весь коментар
29.07.2020 23:36 Відповісти
"Но теперь эта лавочка закрылась"
10 років тому пачка сигарет з фільтром коштувала 3 гривні. Зараз 50. Канєшна вірю, а чо.
показати весь коментар
29.07.2020 23:12 Відповісти
для справки (особенно зе-тыпилам):
Тэдис монополизировал табачный рынок в 2012-2013 годах.
АМКУ открыл дело против картельного сговора и уклонения от налогов в 2017 году.
показати весь коментар
29.07.2020 23:14 Відповісти
Ахаха)).. Монополист розничной табачной торговли в Киеве, выступает против табачной мафии.. Держите меня семеро))
показати весь коментар
29.07.2020 23:17 Відповісти
Король табачной контрабандной мафии и по совместительству кум Мертветчука.
показати весь коментар
29.07.2020 23:20 Відповісти
не будет/ фамилии у слуг народа Коломойского разные а кукарекают одинаково : Будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./ Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ получит - Гончарук/ Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. / мы преодолеваем, - Гончарук.
показати весь коментар
29.07.2020 23:27 Відповісти
Пипец. Опять подорлжают.
показати весь коментар
29.07.2020 23:29 Відповісти
А тим часом держборг України зріс до $85 мільярдів, тому що мінфін вчора знову продав держоблігацій (ОВДЗ), майже на 10,7 мільярдів грн.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 4822
показати весь коментар
30.07.2020 00:07 Відповісти
Команда "професіоналів" Зеленського спромоглася збільшити лише за місяць державний борг на 60 млрд гривень.
показати весь коментар
30.07.2020 00:11 Відповісти
Я подивився там статистику. Да це просто ЖАХ!!! Щотижня, повторюю, щотижня йде продаж ОВДП. Дивіться скрін, там обведено червоним кольором. Та вони, у такій спосіб, пустять Україну по світу

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 4998
показати весь коментар
30.07.2020 00:22 Відповісти
За июнь госдолг Украины вырос на 60 млрд грн (+2,7%, $3 млрд). До конца года нужно погасить госдолгов 346 млрд грн плюс 145 млрд процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте.
показати весь коментар
30.07.2020 01:19 Відповісти
Красивая сказка! Но реальность такова: нардепы по предварительному сговору с тем самым табачным картелем законодательно с 1 января 2021-го года задушили вейпинг, чтобы курильщики не искали замену их раковым палочкам на стороне. И рекламу пустили: вейпинг - зло, а их айкосы и сигареты - это гуд!
показати весь коментар
30.07.2020 00:09 Відповісти
Говно все перечисленное.
показати весь коментар
30.07.2020 00:11 Відповісти
Про смаки не сперечаються .
показати весь коментар
30.07.2020 00:15 Відповісти
да одинаковая цена должна быть на них езде и все..... логичная логика
показати весь коментар
30.07.2020 00:14 Відповісти
Луценко отжал у Курченко Тедис?
показати весь коментар
30.07.2020 00:18 Відповісти
Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 3192
показати весь коментар
30.07.2020 00:21 Відповісти
От не дойшли руки у Петі до сигаретної мафії. Вам що, 144 потужних реформ було мало? )))
показати весь коментар
30.07.2020 00:28 Відповісти
сегодняшняя речь бедосика без купюр и обрезок для тиви
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1288430970413219843
показати весь коментар
30.07.2020 00:35 Відповісти
Я тоже сегодня смотрел этот треш Он там, наверное, без дублей читал или ещё по какой-то причине...

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 690
показати весь коментар
30.07.2020 00:45 Відповісти
омг, какой имбецил)
показати весь коментар
30.07.2020 01:02 Відповісти
Я в ауте.....
А вот коммнеты понравились! Особенно этот:"Некий врач описал это короче:"Диагноз-здоров. Просто дурак."!!(с)👍
показати весь коментар
30.07.2020 05:29 Відповісти
Або у більш грубій формі: "Психических заболеваний нет. Просто долбо*б" (с)
показати весь коментар
30.07.2020 07:33 Відповісти
 
 