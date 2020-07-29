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До Києва вертольотом санавіації доставили постраждалу в ДТП на Львівщині дівчинку, - ДСНС. ФОТО

29 липня близько десятої вечора медичний вертоліт ДСНС доставив до Києва 13-річну дівчинку, що разом із сестрою і батьками потрапила в ДТП, яка сталася 27 липня на трасі Київ-Чоп у с. Дубина Бродівського району Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До Києва вертольотом санавіації доставили постраждалу в ДТП на Львівщині дівчинку, - ДСНС 01

З міста Броди дитину було вирішено евакуювати після консультації фахівців - нейрохірурга і анестезіолога, які також прибули з Києва. Надалі лікуванням постраждалої займатимуться столичні лікарі.

До Києва вертольотом санавіації доставили постраждалу в ДТП на Львівщині дівчинку, - ДСНС 02

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До Києва вертольотом санавіації доставили постраждалу в ДТП на Львівщині дівчинку, - ДСНС 03

У ДСНС зазначили, що це вже не перший випадок цього року, коли вертольоти ДСНС надають допомогу громадянам, які з різних причин не можуть дістатися до медичного закладу в іншому куточку країни. Так, нещодавно в столичний Інститут серця було перевезено пацієнта після трансплантації серця. Також під час нещодавніх повеней в Карпатському регіоні вертоліт ДСНС транспортував породіллю, якій була потрібна госпіталізація, проте дороги були пошкоджені негодою.

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авіація (4165) ДТП (4481) ДСНС (5151) вертоліт (882)


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Бажаю дівчинці одужання! Але київські лікарі і лікарні це не німецькі. Не думаю, що там велика різниця зі Львовом.
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30.07.2020 00:05 Відповісти
Третій випадок транспортування ? Потужно , баба-да , баба-да !
Зрозуміло , що для себе тримають ці хелікоптери . На всяк випадок .
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30.07.2020 00:32 Відповісти
"Міжнародна" траса, що складається з 2 смуг, по 1 в кожну сторну. Або ще гірше - чергується то 2 в одну сторну, то 1.
Постійні аварії.
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30.07.2020 00:42 Відповісти
У Львові що лікарів не вистачає. Їх в Україні розвелось як псів. Від корита не відірвеш.
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30.07.2020 00:59 Відповісти
Если введут Соросовскую МВФ реформу ,то вертолёты должны быть в каждом селе . До ближайшей больницы будет далеко добиратся .
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30.07.2020 01:01 Відповісти
На хіба селянам вертольоти , то *** мусорів .
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30.07.2020 02:19 Відповісти
Долбо-б иваныч,тебе зачем реформа? Для таких как ты ,медицина не поможет.Необходимо добивать на месте.
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30.07.2020 06:28 Відповісти
а разве большая проблема каждой области иметь такие мед- вертушки ?
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30.07.2020 09:05 Відповісти
 
 