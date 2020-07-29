До Києва вертольотом санавіації доставили постраждалу в ДТП на Львівщині дівчинку, - ДСНС. ФОТО

29 липня близько десятої вечора медичний вертоліт ДСНС доставив до Києва 13-річну дівчинку, що разом із сестрою і батьками потрапила в ДТП, яка сталася 27 липня на трасі Київ-Чоп у с. Дубина Бродівського району Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

З міста Броди дитину було вирішено евакуювати після консультації фахівців - нейрохірурга і анестезіолога, які також прибули з Києва. Надалі лікуванням постраждалої займатимуться столичні лікарі.

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У ДСНС зазначили, що це вже не перший випадок цього року, коли вертольоти ДСНС надають допомогу громадянам, які з різних причин не можуть дістатися до медичного закладу в іншому куточку країни. Так, нещодавно в столичний Інститут серця було перевезено пацієнта після трансплантації серця. Також під час нещодавніх повеней в Карпатському регіоні вертоліт ДСНС транспортував породіллю, якій була потрібна госпіталізація, проте дороги були пошкоджені негодою.