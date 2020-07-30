Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС
Від початку набуття чинності режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, за минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл мав провокативний характер і був неприцільним, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.
Крім українських армійців, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, 76 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі понад 5 гектарів.
За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості.
А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу понад двадцяти громадянам України.
Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 33 пожежі. Ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.
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@Vika_Ruda
· 1 ч
Такий він, режим тиші. 200-й. Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого". Бахнар Артур Вікторович. Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження
Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого".Бахнар Артур Вікторович.
Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження. Вчора привезли в Енергодар. Без батька лишилась маленька донька. Похорон сьодні о 10:00 біля міського моргу. Вічна пам'ять захиснику України, співчуття родині загиблого воїна!Мовчить міська влада , влада області та країни. Тепер як в Мордорі, хоронять таємно. Втрат нема, а якщо будуть - небойові, нещасні випадки, необережне поводження зі зброєю, а наших бійців будуть привозити та хоронити вночі, з табличкою "невідомий", сім'ям будуть давати гроші за мовчання та погрози, щоб тільки догодити ворогові.
https://www.facebook.com/averyanov.mariupol?__tn__=KH-R&eid=ARCSi15ztoMnrdSQ2ZmuQD8F_7n1WuVhQc2sZPTT5SSrba3YMC7VeJB-EiSn-Dwm5XD0pPZwNqXKHxsb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4poaFpzIQvShPOaLRWoGVYDSPKpxBmGm73S7yRUON06u0TxrXqCcO__xBn6kxiYd7sn7Aq5ugvENS6xyljPKVQefD3CTK5VOVo3CFZKXvHehy2r2Qer9gBj1Re6YvJ46T8XfszIs6UwPUkjzObVthIyRQLAGv5EcGN6jkJOijmz_Vc96kAKSJ_Ch7UIGiAwMDSOKuXCR51SNvLJdNsahMsmlk5YmFob_AD2JV0cND5z4dzj6za2ZOOop526fBI-z227j5x96IC_o1fnjnT0UGyklONcxMH1Z_fi6SNOsYSf70mx938FnB3-AgKeQvxz9E7dS_2k_J5c4ZdjQ Valery Averyanov
Царство Небесное погибшему.
Этим шакалам не удастся скрывать потери. Они забывают, что воюют наши дети и отцы, защищают Украину. Будь прокляты те, кто зарабатывают себе политические рейтинги на жизни людей!!!!!
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
"Можєм павтаріть"?
Тепер у нас будуть свої іхтамнєти.
-То як призвіще того, хто зробив постріл? Його вже покарали, чи як?
- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе( поки кацапи та сепари будуть обстрілювати наших військових, буде створена комісія, з кацапів, сепарів, колаборантів та обсє, яка розгляне, чи вважати це нападом, чи "постреліваниєм");
- Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины ( зеленськгого- хомчака- тарана, для яких обстріли не обстріли) и руководства вооруженных формирований ОРДЛО ( зеленський визнав ордло, окремими територіями і домовляється, на пряму, з їх керівництвом) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. О выдаче таких приказов будет уведомлена ТКГ;
Враховуючи те, що в ТКГ НЕ має представників України, кацапи безкарно можуть лупити по нашим військовим.
Можно ли вернуть в Донбасс мир, не предав национальные интересы Украины?https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/28/86434-na-zelenskogo-davyat-so-vseh-storon
30 Июля 10:51 1
0
Штаб ООС розповідає про один постріл від окупантів за минулу добу, ОБСЄ фіксує 10 порушень
Хто ж нам бреше? Генерали Зеленського, чи ОБСЄ?
Генерали Зеленського нам розповідають про "один неприцільний постріл з гранатомета", а ОБСЄ фіксує 10!!! вибухів. Всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід і південь від н. п. Залізне (колиш. Артемово; 42 км на північний схід від Донецька), а також на північний захід від н. п. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька). Третю добу поспіль ворог безкарно обстрілює наших воїнів, веде зміцнення своїх позицій (що суворо заборонено нашим бійцям згідно з домовленостями Зеленського та Путіна), веде розвідку та мінує українську землю. А ми лише чуємо брехню від Зеленського та його генералів про "поодинокі неприцільні постріли"...
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=kC-R&eid=ARAxAv52gQRBcGRIOtOq_vPl5a-9WAVL0W4ZZ8NPV1qmUISa4RXtPqGB3EPn1Z0ZJkZsy15bgWwSX59b&hc_ref=ARSIf7iysWK5ZuhnPrrbo4H5_mAVXQrhfij1byUXCkMQzYo4WJpqYDNoEreNBgqRlpU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #операціяОС https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_army?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Ukraine_army https://www.facebook.com/hashtag/joint_forces_operation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Joint_Forces_Operation https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ранковезведення
Від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.
За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/458407 Ежедневный отчет № 179/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 июля 2020 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 28 июля 2020 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение По сравнению с предыдущим отчетным периодом CММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом в Луганской области таких нарушений вновь зафиксировано не было.С 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 121 нарушение режима прекращения огня. (то есть, со вчерашнего отчета, где фиксировалось 111 нарушений, за сутки добавилось 10) СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летальный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в вечернее время.Миссия вновь зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, а также за соответствующими линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Луганской области.СММ констатировала спокойную обстановку на юго-востоке Херсонской области.Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали*.