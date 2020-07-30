Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС

Від початку набуття чинності режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, за минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл мав провокативний характер і був неприцільним, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.



Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.



Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.



"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

Читайте також: Грошову винагороду на передовій зможуть отримувати більше військовослужбовців і поліцейських, - Кабмін

Крім українських армійців, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, 76 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі понад 5 гектарів.



За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості.



А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу понад двадцяти громадянам України.



Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 33 пожежі. Ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.



