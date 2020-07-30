УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 954 45

Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС

Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС

Від початку набуття чинності режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, за минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл мав провокативний характер і був неприцільним, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

Читайте також: Грошову винагороду на передовій зможуть отримувати більше військовослужбовців і поліцейських, - Кабмін

Крім українських армійців, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, 76 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі понад 5 гектарів.

За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості.

А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу понад двадцяти громадянам України.

Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 33 пожежі. Ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС 01
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29141) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Такий він, режим тиші. 200-й.
Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого".Бахнар Артур Вікторович.
Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження. Вчора привезли в Енергодар. Без батька лишилась маленька донька. Похорон сьодні о 10:00 біля міського моргу. Вічна пам'ять захиснику України, співчуття родині загиблого воїна!Мовчить міська влада , влада області та країни. Тепер як в Мордорі, хоронять таємно. Втрат нема, а якщо будуть - небойові, нещасні випадки, необережне поводження зі зброєю, а наших бійців будуть привозити та хоронити вночі, з табличкою "невідомий", сім'ям будуть давати гроші за мовчання та погрози, щоб тільки догодити ворогові.
https://www.facebook.com/averyanov.mariupol?__tn__=KH-R&eid=ARCSi15ztoMnrdSQ2ZmuQD8F_7n1WuVhQc2sZPTT5SSrba3YMC7VeJB-EiSn-Dwm5XD0pPZwNqXKHxsb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4poaFpzIQvShPOaLRWoGVYDSPKpxBmGm73S7yRUON06u0TxrXqCcO__xBn6kxiYd7sn7Aq5ugvENS6xyljPKVQefD3CTK5VOVo3CFZKXvHehy2r2Qer9gBj1Re6YvJ46T8XfszIs6UwPUkjzObVthIyRQLAGv5EcGN6jkJOijmz_Vc96kAKSJ_Ch7UIGiAwMDSOKuXCR51SNvLJdNsahMsmlk5YmFob_AD2JV0cND5z4dzj6za2ZOOop526fBI-z227j5x96IC_o1fnjnT0UGyklONcxMH1Z_fi6SNOsYSf70mx938FnB3-AgKeQvxz9E7dS_2k_J5c4ZdjQ Valery Averyanov Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7699
показати весь коментар
30.07.2020 07:52 Відповісти
+22
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6277

Царство Небесное погибшему.
Этим шакалам не удастся скрывать потери. Они забывают, что воюют наши дети и отцы, защищают Украину. Будь прокляты те, кто зарабатывают себе политические рейтинги на жизни людей!!!!!
показати весь коментар
30.07.2020 08:14 Відповісти
+22
Наші брехуни приховують свої злочини.
показати весь коментар
30.07.2020 08:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это все еще не нарушение перемирия или уже((((((((((((((((((((?????????????
показати весь коментар
30.07.2020 07:24 Відповісти
Это эксцессы.
показати весь коментар
30.07.2020 07:31 Відповісти
так это же они просто по дружески поздоровались ..
показати весь коментар
30.07.2020 07:34 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять! (с)
показати весь коментар
30.07.2020 07:37 Відповісти
А как тебе хотелось бы?
показати весь коментар
30.07.2020 07:46 Відповісти
нет, это провокационный мирный обстрел с той стороны, осуществлённый запрещёнными вооруженными формированиями! что непонятного?
показати весь коментар
30.07.2020 09:59 Відповісти
Вже і формулювання нове вигадали "..провокационный обстрел...", щоб помякше, якось ніяко, щоб не хвилювались "уставшие от войни и русофобии".
показати весь коментар
30.07.2020 07:36 Відповісти
Підкажіть, це був безсистемний обстріл чи ніт?
показати весь коментар
30.07.2020 07:36 Відповісти
Це був провокаційний обстріл.🥴 Формулювання зебілів будуть сипатися як із рогу достатку.
показати весь коментар
30.07.2020 07:46 Відповісти
безсимптомный
показати весь коментар
30.07.2020 08:29 Відповісти
Яка ганьба...."провокационный обстрел"
показати весь коментар
30.07.2020 07:44 Відповісти
Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

· 1 ч

Такий він, режим тиші. 200-й. Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого". Бахнар Артур Вікторович. Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження
показати весь коментар
30.07.2020 07:50 Відповісти
вот она-цена вашего "провокационного обстрела"
показати весь коментар
30.07.2020 07:51 Відповісти
Такий він, режим тиші. 200-й.
Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого".Бахнар Артур Вікторович.
Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження. Вчора привезли в Енергодар. Без батька лишилась маленька донька. Похорон сьодні о 10:00 біля міського моргу. Вічна пам'ять захиснику України, співчуття родині загиблого воїна!Мовчить міська влада , влада області та країни. Тепер як в Мордорі, хоронять таємно. Втрат нема, а якщо будуть - небойові, нещасні випадки, необережне поводження зі зброєю, а наших бійців будуть привозити та хоронити вночі, з табличкою "невідомий", сім'ям будуть давати гроші за мовчання та погрози, щоб тільки догодити ворогові.
https://www.facebook.com/averyanov.mariupol?__tn__=KH-R&eid=ARCSi15ztoMnrdSQ2ZmuQD8F_7n1WuVhQc2sZPTT5SSrba3YMC7VeJB-EiSn-Dwm5XD0pPZwNqXKHxsb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4poaFpzIQvShPOaLRWoGVYDSPKpxBmGm73S7yRUON06u0TxrXqCcO__xBn6kxiYd7sn7Aq5ugvENS6xyljPKVQefD3CTK5VOVo3CFZKXvHehy2r2Qer9gBj1Re6YvJ46T8XfszIs6UwPUkjzObVthIyRQLAGv5EcGN6jkJOijmz_Vc96kAKSJ_Ch7UIGiAwMDSOKuXCR51SNvLJdNsahMsmlk5YmFob_AD2JV0cND5z4dzj6za2ZOOop526fBI-z227j5x96IC_o1fnjnT0UGyklONcxMH1Z_fi6SNOsYSf70mx938FnB3-AgKeQvxz9E7dS_2k_J5c4ZdjQ Valery Averyanov Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7699
показати весь коментар
30.07.2020 07:52 Відповісти
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6277

Царство Небесное погибшему.
Этим шакалам не удастся скрывать потери. Они забывают, что воюют наши дети и отцы, защищают Украину. Будь прокляты те, кто зарабатывают себе политические рейтинги на жизни людей!!!!!
показати весь коментар
30.07.2020 08:14 Відповісти
Наші брехуни приховують свої злочини.
показати весь коментар
30.07.2020 08:17 Відповісти
Вони хочуть приховати, але в них нічого не вийде. За ці злочини рано, чи пізно, але прийдеться відповідати.
показати весь коментар
30.07.2020 08:34 Відповісти
Есть повод Зеленскому после этих "провакационных" обстрелов поднимать шум на международном уровне, так нет, придумывает отмазки путлеру, "той стороне" (параше). Этот негарант Конституции превратил наших бойцов, защищающих Украину в парашенский тир, куда направляют снайперов и другое кровожадное кодло. Эта **** не хочет называть вещи своими именами - раша, это страна агрессор по отношению к Украине!
показати весь коментар
30.07.2020 07:56 Відповісти
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6043
показати весь коментар
30.07.2020 07:59 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/zaiavy-pro-vtorgnennia-rosii-zarady-vody-dlia-krymu/30745666.html Вторгнення заради води для Криму: із США попереджають про небезпеку, в Україні сумніваються Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6983
показати весь коментар
30.07.2020 07:59 Відповісти
Пострілюють. (Вава оманський)
показати весь коментар
30.07.2020 08:27 Відповісти
Мені подобається фраза "цей постріл не був прицільним". Ви що суки там були, коли ті стріляли? Чи може терорист просто не попав? Чи ви йому підказуєте і викручуєте його від відповідальності?
показати весь коментар
30.07.2020 08:27 Відповісти
Висвітлення бойових дій становитьсяпохоже на зведення часів другої світової війни--типу "вирівнювання лінії фронту" Дебилізм в усій красі.
показати весь коментар
30.07.2020 08:28 Відповісти
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
показати весь коментар
30.07.2020 08:28 Відповісти
Логічним продовженням відосіків стали відверті брехні
показати весь коментар
30.07.2020 08:33 Відповісти
***** потрібна "передишка" в зв'язку з виборами в Білорусі та і в Хабаровську народ "бузит" от його співробітник "козирь" руками свого ЗЕ-слуги її і організував.
показати весь коментар
30.07.2020 08:39 Відповісти
Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали - во как "зе слуги" выгораживают - выслуживаются перед хазяино...
показати весь коментар
30.07.2020 08:45 Відповісти
22 червня 1941-го. В ранкових сутінках до штабів, комендатур надходять повідомлення із західного кордону про його порушення військами Німеччини... У зворотньому напрямку йде команда "Нє поддаваться на провокаціі"... Чим і як все скінчилося людство до сих пір пам'ятає...
"Можєм павтаріть"?
показати весь коментар
30.07.2020 09:24 Відповісти
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8541
показати весь коментар
30.07.2020 09:30 Відповісти
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5004
показати весь коментар
30.07.2020 09:35 Відповісти
Єрмак з Хомчаком обрали нову тактику: якщо приховувати обстріли,поранення й вбивства наших воїнів,-то ніби як і на мир схоже.
Тепер у нас будуть свої іхтамнєти.
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3152
показати весь коментар
30.07.2020 09:39 Відповісти
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам;
-То як призвіще того, хто зробив постріл? Його вже покарали, чи як?

- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе( поки кацапи та сепари будуть обстрілювати наших військових, буде створена комісія, з кацапів, сепарів, колаборантів та обсє, яка розгляне, чи вважати це нападом, чи "постреліваниєм");

- Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины ( зеленськгого- хомчака- тарана, для яких обстріли не обстріли) и руководства вооруженных формирований ОРДЛО ( зеленський визнав ордло, окремими територіями і домовляється, на пряму, з їх керівництвом) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. О выдаче таких приказов будет уведомлена ТКГ;
Враховуючи те, що в ТКГ НЕ має представників України, кацапи безкарно можуть лупити по нашим військовим.
показати весь коментар
30.07.2020 09:34 Відповісти
С начала текущих суток враг осуществил всего один провокационный обстрел вблизи Новотошковского. "С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет." Какое разочарование для Порошенко и его партии "Абсолютной истины, святости и патриотизма" и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов. "Реализация вызывает эффект, который выражается в уличных акциях протеста: противники Зеленского из окружения Петра Порошенко видят за каждым шагом, если это не наступление, сдачу государственных интересов. Лагерь политиков из прокремлевской оппозиции, напротив, предает президента анафеме за то, что, по их мнению, Зеленский стал «ястребом» и клоном Порошенко" - цитирование из " На Зеленского давят со всех сторон
Можно ли вернуть в Донбасс мир, не предав национальные интересы Украины?https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/28/86434-na-zelenskogo-davyat-so-vseh-storon
показати весь коментар
30.07.2020 09:55 Відповісти
Від початку поточної доби ворог здійснив провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 222
показати весь коментар
30.07.2020 09:58 Відповісти
Неймётся провокаторам с той стороны....Стреляют ,сукины дети,хотя и не прицельно.... А как или в кого прицелишься, ежели другая сторона и высунутся боится. Вот так стороны и блюдут перемирие.
показати весь коментар
30.07.2020 10:36 Відповісти
Теперь все обстрелы будут называть просто провокацией, и делать вид, что от них люди не гибнут, а наоборот чувствуют себя бодрее, готовыми отразить провокацию....
показати весь коментар
30.07.2020 10:37 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

30 Июля 10:51 1

0
Штаб ООС розповідає про один постріл від окупантів за минулу добу, ОБСЄ фіксує 10 порушень

Хто ж нам бреше? Генерали Зеленського, чи ОБСЄ?
Генерали Зеленського нам розповідають про "один неприцільний постріл з гранатомета", а ОБСЄ фіксує 10!!! вибухів. Всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід і південь від н. п. Залізне (колиш. Артемово; 42 км на північний схід від Донецька), а також на північний захід від н. п. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька). Третю добу поспіль ворог безкарно обстрілює наших воїнів, веде зміцнення своїх позицій (що суворо заборонено нашим бійцям згідно з домовленостями Зеленського та Путіна), веде розвідку та мінує українську землю. А ми лише чуємо брехню від Зеленського та його генералів про "поодинокі неприцільні постріли"...
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=kC-R&eid=ARAxAv52gQRBcGRIOtOq_vPl5a-9WAVL0W4ZZ8NPV1qmUISa4RXtPqGB3EPn1Z0ZJkZsy15bgWwSX59b&hc_ref=ARSIf7iysWK5ZuhnPrrbo4H5_mAVXQrhfij1byUXCkMQzYo4WJpqYDNoEreNBgqRlpU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #операціяОС https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_army?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Ukraine_army https://www.facebook.com/hashtag/joint_forces_operation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Joint_Forces_Operation https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ранковезведення
Від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.
За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/458407 Ежедневный отчет № 179/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 июля 2020 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 28 июля 2020 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение По сравнению с предыдущим отчетным периодом CММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом в Луганской области таких нарушений вновь зафиксировано не было.С 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 121 нарушение режима прекращения огня. (то есть, со вчерашнего отчета, где фиксировалось 111 нарушений, за сутки добавилось 10) СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летальный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в вечернее время.Миссия вновь зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, а также за соответствующими линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Луганской области.СММ констатировала спокойную обстановку на юго-востоке Херсонской области.Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали*.
показати весь коментар
30.07.2020 12:55 Відповісти
ООС занимаются раэминированием своей территории, оказанием медпомощи населению, ремонтируют дома и сажают деревья. Занимаются чем угодно, только не воюют. Ну прямо таки идилия, напоминает лживые репортажи из Афганистана перед тем как наши побежали от туда как зайцы. Это вот и тревожит.
показати весь коментар
30.07.2020 15:20 Відповісти
Не только провокационный, но и несистемный , да ? Потом будут (тьфу-тьфу - чтоб не было) провокационные двухсотые и несистемные трёхсотые, верно пан зеля ?
показати весь коментар
30.07.2020 22:07 Відповісти
та то був "несистемний" обстріл! все - норм! сам руслан хом'як сказав!!!
показати весь коментар
31.07.2020 01:36 Відповісти
Как это ***** " провокационный обстрел" вас там что клоун загипнотизировал как-то или вы ***#улись на всю голову.
показати весь коментар
31.07.2020 07:03 Відповісти
Нет доверия этому штабу загранотрядов. Люди гибнут.
показати весь коментар
31.07.2020 08:22 Відповісти
 
 