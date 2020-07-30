Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи?

Президент США Дональд Трамп поставив питанням про необхідність захисту Німеччини від Росії, про те, що Берлін закуповує в Москви енергоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США написав на своїй сторінці у Twitter.

"Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, а ми маємо захищати Німеччину від Росії. Що це за справи?" - написав він.

Крім цього, як зазначив Трамп, Німеччина прострочила своє двопроцентне мито в НАТО.

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"Тож ми виводимо деякі війська з Німеччини!" - пояснив президент США.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня США повідомили про виведення з Німеччини 12 тисяч військовослужбовців. Частина солдатів і офіцерів повернуться додому, частину буде передислоковано до Італії, Бельгії і, можливо, Польщі та країн Балтії.