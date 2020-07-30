Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи?
Президент США Дональд Трамп поставив питанням про необхідність захисту Німеччини від Росії, про те, що Берлін закуповує в Москви енергоносії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США написав на своїй сторінці у Twitter.
"Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, а ми маємо захищати Німеччину від Росії. Що це за справи?" - написав він.
Крім цього, як зазначив Трамп, Німеччина прострочила своє двопроцентне мито в НАТО.
"Тож ми виводимо деякі війська з Німеччини!" - пояснив президент США.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня США повідомили про виведення з Німеччини 12 тисяч військовослужбовців. Частина солдатів і офіцерів повернуться додому, частину буде передислоковано до Італії, Бельгії і, можливо, Польщі та країн Балтії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КПСС благополучно переобулась в капиталистов - развод лохов закончен.
он вполне вписался в капитализм и не жалуется, и даже долго живёт.
"Коммунистическая идея" была нужна, чтобы уничтожить элиту России
и захватить контроль над территорией и природными богатствами.
И чтобы делать с простолюдинами всё, что захочется, и, наигравшись в беспредел,
определить пролетариев на то же место, где они и были.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo
Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.
от россии защищать европу на территории германии немного странно
плюс учитывая что сами сша не сильно прижимают россию
(для примера сравниваем как прижали иран в 13м году
сразу отключили свифт, добились с европейцами эмбарго на продажу нефти
даже японию и еще кого то принудили выполнять эмбарго)
плюс его постоянные попытки пригласить ввп на площадку g7/8
он и японии ставит условия, мол платите в 4 раза больше....
когда японские власти за военных на окинаве не хило так оплачивают
(но там хотя бы повод есть для беспокойства - кндр)
думаю немецкие политики найдут положительный повод в сокращении контингента
единственное можно было часть отправить в польшу или страны балтии если они согласятся
все таки такой контингент в германии это лишнее, рудимент от холодной войны
Рейган бы ему всыпал, оттаскал бы за остатки шевелюры.