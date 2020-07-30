УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
34 122 227

Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи?

Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи?

Президент США Дональд Трамп поставив питанням про необхідність захисту Німеччини від Росії, про те, що Берлін закуповує в Москви енергоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США написав на своїй сторінці у Twitter.

"Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, а ми маємо захищати Німеччину від Росії. Що це за справи?" - написав він.

Крім цього, як зазначив Трамп, Німеччина прострочила своє двопроцентне мито в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США консультувалися з союзниками по НАТО щодо виведення військ із Німеччини, - Столтенберг

"Тож ми виводимо деякі війська з Німеччини!" - пояснив президент США.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня США повідомили про виведення з Німеччини 12 тисяч військовослужбовців. Частина солдатів і офіцерів повернуться додому, частину буде передислоковано до Італії, Бельгії і, можливо, Польщі та країн Балтії.

Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи? 01

Автор: 

армія (3778) Німеччина (7480) росія (66037) США (23390) Трамп Дональд (6105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+90
Все правильно. Немцы пусть или крестик снимут или трусы оденут.
показати весь коментар
30.07.2020 07:37 Відповісти
+76
Пусть, конечно, оценку Трампу дают американские избиратели. Но здесь он прав!
показати весь коментар
30.07.2020 07:39 Відповісти
+61
Абсолютно верно.Фактически немцы стали спонсорами терроризма,головка которого в кремле
показати весь коментар
30.07.2020 08:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Безальтернативні і надзвичайно миролюбні !
показати весь коментар
30.07.2020 11:52 Відповісти
Молодец Трамп!! давай по жёсче по мордам и пуйлу и старой карге Меркель!! А то вечно озабоченная германия сильно хитрожопая!!
показати весь коментар
30.07.2020 12:07 Відповісти
В України теж мільярдні обороти по торгівлі з кацапами. Ми теж хитрожопі получається?
показати весь коментар
30.07.2020 13:27 Відповісти
Надавать по мордам комсомолке Меркель совсем не значит ослаблять НАТО.
показати весь коментар
30.07.2020 15:40 Відповісти
Как сказал товарисч чЛенин "Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим".
показати весь коментар
30.07.2020 12:33 Відповісти
И где те капиталисты, и где Ленин ?
КПСС благополучно переобулась в капиталистов - развод лохов закончен.
показати весь коментар
30.07.2020 15:36 Відповісти
не факт, не факт
показати весь коментар
30.07.2020 22:06 Відповісти
Генсек ЦК КПСС Горби упоённо даёт платные лекции, издаёт книги, рекламирует товары -
он вполне вписался в капитализм и не жалуется, и даже долго живёт.
"Коммунистическая идея" была нужна, чтобы уничтожить элиту России
и захватить контроль над территорией и природными богатствами.
И чтобы делать с простолюдинами всё, что захочется, и, наигравшись в беспредел,
определить пролетариев на то же место, где они и были.
показати весь коментар
30.07.2020 23:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи? - Цензор.НЕТ 6742 https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo

Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.
показати весь коментар
30.07.2020 13:34 Відповісти
Ну то й що? Мабуть, як завжди, Трамп винуватий?
показати весь коментар
30.07.2020 15:02 Відповісти
Але при Обамі такого не було.
показати весь коментар
30.07.2020 15:37 Відповісти
Зате при обомі почалось 3 великі війни.. Включаючи Україно-московську
показати весь коментар
30.07.2020 20:02 Відповісти
Але Обама гидував зустрічатися з путіним, вже не кажучи про потиск руки.
показати весь коментар
30.07.2020 23:02 Відповісти
Бюргеры быстро забыли как Красная армия изнасиловала пол Германии в 45м. А может просто хотят повторить.
показати весь коментар
30.07.2020 14:10 Відповісти
Так пусть попросит друга Воффку не платить немцам, пусть только ему
показати весь коментар
30.07.2020 17:52 Відповісти
так они ему и платят - вовсе не секрет
показати весь коментар
30.07.2020 22:07 Відповісти
Как говорит наш шеф - Время деньги, а когда видишь деньги -не теряй времени
показати весь коментар
30.07.2020 22:38 Відповісти
Красауа!
показати весь коментар
30.07.2020 18:30 Відповісти
Фашистов тянет к фашистам.
показати весь коментар
30.07.2020 20:22 Відповісти
похоже на манипуляции
от россии защищать европу на территории германии немного странно
плюс учитывая что сами сша не сильно прижимают россию
(для примера сравниваем как прижали иран в 13м году
сразу отключили свифт, добились с европейцами эмбарго на продажу нефти
даже японию и еще кого то принудили выполнять эмбарго)
плюс его постоянные попытки пригласить ввп на площадку g7/8
он и японии ставит условия, мол платите в 4 раза больше....
когда японские власти за военных на окинаве не хило так оплачивают
(но там хотя бы повод есть для беспокойства - кндр)
думаю немецкие политики найдут положительный повод в сокращении контингента

единственное можно было часть отправить в польшу или страны балтии если они согласятся
все таки такой контингент в германии это лишнее, рудимент от холодной войны
показати весь коментар
30.07.2020 21:25 Відповісти
эээ, уважаемый, одно дело дразнит барана, другое - медведя, особенно если он после спячки. Насмотрелся мультиков про свою хромосому. Да под кокс, эх забирает
показати весь коментар
30.07.2020 22:12 Відповісти
Трампушка по заданию кацапов разваливает нато, лохи счастливи.
показати весь коментар
30.07.2020 21:29 Відповісти
Молодец Трампушка, руби правду-матку
показати весь коментар
30.07.2020 23:03 Відповісти
Не Трамп вводил в Германию американский контингент, и не ему его сокращать.
Рейган бы ему всыпал, оттаскал бы за остатки шевелюры.
показати весь коментар
30.07.2020 23:07 Відповісти
Молоток Трамп-Національні інтереси-головне.Рейган би тіьки вітав,бо в мексиканських рубежах,як на Донбасі,а демократи наркоманам чорного чобота цілують та на золоту труну флойдам витрачають.Не підтримка та захист курсу Евро американцям зараз потрібні,а власний холодильник і стабільність.Це і є прерогатива держави.
показати весь коментар
31.07.2020 13:03 Відповісти
Все меняется зебилы - и вам когда-то тоже пи...ц придёт также как и *****.
показати весь коментар
30.07.2020 23:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 