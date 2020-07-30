У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 30 липня у світі зареєстрували 290 722 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Це рекордний показник за весь час пандемії. Померли за добу - 7036 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 17 188 001 випадок інфікування і 670 207 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 153 840 (+1485 за добу), хворих - 4 568 037 (+66 921 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 2 555 518 інфікованих (+70 869 за добу) і 90 188 (+1554 за добу) летальних випадків.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 584 384 особи (+52 249 за добу), кількість смертей - 35 003 (+779 за добу).
У Росії 828 990 хворих (+5475 за добу) і 13 673 летальні випадки (+169 за добу).
Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 471 123 осіб (+11 362 за добу), кількість смертей - 7497 (+240 за добу).
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