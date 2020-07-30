УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6133 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 443 2

У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис. ІНФОГРАФІКА

У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 липня у світі зареєстрували 290 722 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Це рекордний показник за весь час пандемії. Померли за добу - 7036 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 17 188 001 випадок інфікування і 670 207 смертей через коронавірус.

У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 153 840 (+1485 за добу), хворих - 4 568 037 (+66 921 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 555 518 інфікованих (+70 869 за добу) і 90 188 (+1554 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 584 384 особи (+52 249 за добу), кількість смертей - 35 003 (+779 за добу).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників. ФОТОрепортаж

У Росії 828 990 хворих (+5475 за добу) і 13 673 летальні випадки (+169 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 471 123 осіб (+11 362 за добу), кількість смертей - 7497 (+240 за добу).

У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В книгу рекордов Гиннесса решили занести жителя тернопольской области, который умудрился в третий раз заразиться коронавирусом.
показати весь коментар
30.07.2020 07:55 Відповісти
Сколько из них кацапов??
показати весь коментар
30.07.2020 08:29 Відповісти
 
 