СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі. ФОТОрепортаж

У ході спецоперації Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки в держлісгоспах на заході і півночі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили низку фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней цього року.

Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів під час проведення оздоровлення лісів. Незаконний бізнес "налагодив" керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.

Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.

Також дивіться: Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО

15 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.

Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 мільйона гривень.

За результатами обшуків та отриманих доказів повідомлено про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.





Фото: СБУ/Facebook



