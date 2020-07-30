УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6440 відвідувачів онлайн
Новини
9 134 54

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі. ФОТОрепортаж

У ході спецоперації Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки в держлісгоспах на заході і півночі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили низку фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней цього року.

Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів під час проведення оздоровлення лісів. Незаконний бізнес "налагодив" керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі 01

Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.

Також дивіться: Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО

15 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі 02

Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 мільйона гривень.

За результатами обшуків та отриманих доказів повідомлено про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі 03
СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі 04
Фото: СБУ/Facebook

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі 05

Автор: 

вирубка (170) ліс (770) СБУ (12969)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показати весь коментар
30.07.2020 08:23 Відповісти
+9
А все равно никому ничего не будет: адвокат развалит дело, докажет, что "деревья были больные, их и надо было срубить"； судья будет уходить на бесконечные больничные и переносить заседания, требовать все новые и новые справки и проведения экпертиз；за жто время все фигуранты сбегут в Россию или Крым и будут оттуда через каналы мертвечука вопить о "политическом преследовании".
показати весь коментар
30.07.2020 08:26 Відповісти
+8
Проснулись ? А де ви 29 років були ? Кращі ліси в Україні знищені. Це дорубують остатки. Карпати та волинські ліси знищені. Біда в тому що влада це і покриває а це перед виборами піар а ніхто не сяде а як з гусака вода. МАФІЯ ............................
показати весь коментар
30.07.2020 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При Порошенко рубили не лес, а руки!
Задолбала эта зелёная плесень.
показати весь коментар
30.07.2020 08:15 Відповісти
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показати весь коментар
30.07.2020 08:23 Відповісти
Ну вот и получили результат на выборах.
Видаляйте й далі!
Успіхів у майбутньому.
показати весь коментар
30.07.2020 08:35 Відповісти
ваня, вчи мову!
https://censor.net/user/467864

При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показати весь коментар
30.07.2020 08:37 Відповісти
Суржик - базовый язык!
показати весь коментар
30.07.2020 09:26 Відповісти
То -то все Карпаты лысые.
https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem Тотальная вырубка Карпат продолжается. Запрет Президента лесорубам нипочем Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem
показати весь коментар
30.07.2020 08:39 Відповісти
Тот лес рубят уже десятки лет. Вот вам статистика от Государственного агентства лесных ресурсов:
- за последние 5 лет вырубка в Карпатах упала на 20% (в целом по Украине - на 46%).
- за последний год - выросла в 7 раз.
показати весь коментар
30.07.2020 09:21 Відповісти
Где можно ознакомится со списком людей с отрубленными руками?
показати весь коментар
30.07.2020 11:05 Відповісти
Сам ищу.
показати весь коментар
30.07.2020 11:21 Відповісти
Хорошо быть промытым шоколадным олигофреном
показати весь коментар
30.07.2020 11:16 Відповісти
Мне тоже их очень жаль.
показати весь коментар
30.07.2020 11:22 Відповісти
Задокументовано, що всі ліси з'явилися не пізніше, ніж 70 років тому...
показати весь коментар
30.07.2020 08:23 Відповісти
Хватит лгать - их Порошенко с Гройсманом высадили. А бубочка вырубил
показати весь коментар
30.07.2020 11:27 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2020 11:33 Відповісти
Шпіонів вже выловили, Донбас та Крим повернули, тепер на черзі ліс
показати весь коментар
30.07.2020 08:25 Відповісти
А все равно никому ничего не будет: адвокат развалит дело, докажет, что "деревья были больные, их и надо было срубить"； судья будет уходить на бесконечные больничные и переносить заседания, требовать все новые и новые справки и проведения экпертиз；за жто время все фигуранты сбегут в Россию или Крым и будут оттуда через каналы мертвечука вопить о "политическом преследовании".
показати весь коментар
30.07.2020 08:26 Відповісти
Зеленский в Карпатах добыл, лично, чтобы уничтожить леса и продать нас Роиссе. У любого порохобота спросите.
показати весь коментар
30.07.2020 11:17 Відповісти
Проснулись ? А де ви 29 років були ? Кращі ліси в Україні знищені. Це дорубують остатки. Карпати та волинські ліси знищені. Біда в тому що влада це і покриває а це перед виборами піар а ніхто не сяде а як з гусака вода. МАФІЯ ............................
показати весь коментар
30.07.2020 08:30 Відповісти
СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі - Цензор.НЕТ 1496
показати весь коментар
30.07.2020 10:39 Відповісти
У нас нет государства. У нас феоды чиновников. Если раньше благородные бились на мечах за право грабить ресурсы и обирать населние то сейчас чиновники свои междуусобицы решают уголовными преследованиями. Долго искали вырубленый лес .Без самоуправления не бывает государства.Есть только феодалы и все остальные. Которым степаша расказывает как правильно в намордниках ходить.
показати весь коментар
30.07.2020 08:36 Відповісти
А там уже осень,судя по фото...
показати весь коментар
30.07.2020 08:40 Відповісти
И чё? Штраф 17 грн.15 коп?
показати весь коментар
30.07.2020 08:44 Відповісти
Из 21-х посадят 2-х, и то лесников.
показати весь коментар
30.07.2020 08:48 Відповісти
НЕПРАВДА! Нівєрю! Відколи бубочка став херантом ліс перестали рубати! Він сам на стадіоні то обіцяв! А Бубочка такий, якщо пообіцяв, то ніхрена нікому він не винен! Так що віфсьоврьотє!
До речі, дивним чином основні лісоруби сидять в ВР в ОПЗЖ і СН. Ну то таке...
показати весь коментар
30.07.2020 08:51 Відповісти
Лучше напомни мне кого при порохе поймали за вырубку леса?
показати весь коментар
30.07.2020 11:18 Відповісти
Пілять! А Порох тут яким боком? Він хіба тобі то обіцяв? Ні, а от Бубочка ОБІЦЯВ, але за останній рік (!!!) темпи вирубки лісу ЗРОСЛИ в 9 разів. Дійшло, ідіоте? Тобі, зебіле, просто сцуть зеленою мочою прямо в очі, а ти все Пороха тикаєш.
показати весь коментар
30.07.2020 11:38 Відповісти
Посмотри что тебе обещал порох и трезво ужаснись. Что обещал клоун-Зе мне не интересно, я не голосовал за него. А информация про 9 раз по 5 каналу была подана? Они ноль забыли, там 90 раз. И Карпаты срыли до основания и вывезли в Кривой Рог, на родину ***********. Погугли "отвалы кривой рог" и ужаснись.
показати весь коментар
30.07.2020 11:53 Відповісти
Перепрошую. в СІМ разів, всього лиш сім. З 17,7 тис. м3 в 2018 до 118 тис. м3 в 2019. Цього року тенденція зростання зберігається. Ну і джерело, якщо зебілу то тяжко знайти:

https://www.unian.ua/ecology/10903121-v-ukrajini-obsyagi-nezakonnih-rubok-zrosli-v-sim-raziv-derzhlisagentstvo.html В Україні обсяги незаконних рубок зросли в сім разів - Держлісагентство (Джерело Уніан. Інформація від Держлісагенства, не 5-й канал).
Ну і якщо дуже тупий, то поясню - лише за минулий рік вирізано як за 7 попередніх. Враховуючи тенденцію, то цього року буде, напевно, як за 15 попередніх. Ну це на рахунок Пороха і всіх його попередників. От дивуюсь, як він умудряється всім ідіотам мало не щодня в штани насрати. От тобі сьогодні вже встиг...
показати весь коментар
30.07.2020 12:23 Відповісти
чому цим займається СБУ?
І чому у такому випадку не ліквідовані усі підрозділи поліції на цих територіях, як нездатні протидіяти банальному злочину?
показати весь коментар
30.07.2020 09:03 Відповісти
СБУ крышует.
показати весь коментар
30.07.2020 09:30 Відповісти
Конкурентів прийняли?
показати весь коментар
30.07.2020 09:32 Відповісти
Наследие Свинорылого ((
показати весь коментар
30.07.2020 09:18 Відповісти
Все це,звісно,дуже добре.А якщо права дійде до суду,і цих уродів ще й посадять,(в чому мається великий сумнів),то тоді все взагалі буде гаразд. Тільки от виникає одне питання- а чому,власне,цією справою займається СБУ? Вони що,вже всіх кацапських шпигунів виловили в кабміні,генштабі,раді і т.д.?
показати весь коментар
30.07.2020 09:21 Відповісти
"После нас хоть потоп!"
показати весь коментар
30.07.2020 09:30 Відповісти
Це ж треба щоб люди добровільно знищували власну країну через кілька копійок.
показати весь коментар
30.07.2020 09:31 Відповісти
Колись, в країні що ти зараз живеш, за кілько копійок, люди людей знищували...
Тому, не слід дивуватись. Чи в США побороли злочинність? Там не крадуть? Так ото ж..
показати весь коментар
30.07.2020 09:34 Відповісти
Навіть не порівнюйте. Таку кількість справжніх патріотів як в США я бачив поки що лише в Ізраїлі. Я ж не кажу про "руських." А злочинність тут така шо лише ьреюа триматись подалі від єтнічних районів.

Тут немає такої масової національной спайки мафії, бандитів і чинушь всіх рівнів як в Україні чи росії, чи в деяких інших колишніх срсрсровських країнах. Є окремі анклави, є багато випадків але масштаб навіть не порівнюйте.

Ліберали-комуняки не встигли ще так засрати криміналом всю країну як на батькивщині.
показати весь коментар
31.07.2020 15:17 Відповісти
Ваші окремі анклави, розмірами з пів України Це все ж таки, незрівнянні країни.
показати весь коментар
03.08.2020 09:36 Відповісти
До речі, за підстрілених бандюків колись в США непогано платили. Деяки мисливці на цьому розбагатіли.
показати весь коментар
04.08.2020 00:07 Відповісти
"СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. "

Боже мой!
Какая неожиданность!
Какая оперативность!
показати весь коментар
30.07.2020 10:05 Відповісти
СБУ здокументувала МАСШТАБНУ виробку лісів. Тоді питання до цих клоунів, а ди ви були до МАСШТАБНИХ вирубок лісів, про які вас вже десятки років повідомляють активісти, і які вже сидять за це. Наприклад хлопці з Харківського ПОТОНу.
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
Чудо прозрения!
показати весь коментар
30.07.2020 12:20 Відповісти
СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі - Цензор.НЕТ 87
показати весь коментар
30.07.2020 12:21 Відповісти
Забули сказати:"Внесено в ЄРДР". І тільки тоді буде всім щастя.
показати весь коментар
30.07.2020 13:26 Відповісти
 
 