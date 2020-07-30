СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі. ФОТОрепортаж
У ході спецоперації Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки в держлісгоспах на заході і півночі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
Правоохоронці встановили низку фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней цього року.
Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів під час проведення оздоровлення лісів. Незаконний бізнес "налагодив" керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.
Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.
15 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.
Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 мільйона гривень.
За результатами обшуків та отриманих доказів повідомлено про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.
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Задолбала эта зелёная плесень.
Видаляйте й далі!
Успіхів у майбутньому.
https://censor.net/user/467864
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem Тотальная вырубка Карпат продолжается. Запрет Президента лесорубам нипочем Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem
- за последние 5 лет вырубка в Карпатах упала на 20% (в целом по Украине - на 46%).
- за последний год - выросла в 7 раз.
До речі, дивним чином основні лісоруби сидять в ВР в ОПЗЖ і СН. Ну то таке...
https://www.unian.ua/ecology/10903121-v-ukrajini-obsyagi-nezakonnih-rubok-zrosli-v-sim-raziv-derzhlisagentstvo.html В Україні обсяги незаконних рубок зросли в сім разів - Держлісагентство (Джерело Уніан. Інформація від Держлісагенства, не 5-й канал).
Ну і якщо дуже тупий, то поясню - лише за минулий рік вирізано як за 7 попередніх. Враховуючи тенденцію, то цього року буде, напевно, як за 15 попередніх. Ну це на рахунок Пороха і всіх його попередників. От дивуюсь, як він умудряється всім ідіотам мало не щодня в штани насрати. От тобі сьогодні вже встиг...
І чому у такому випадку не ліквідовані усі підрозділи поліції на цих територіях, як нездатні протидіяти банальному злочину?
Тому, не слід дивуватись. Чи в США побороли злочинність? Там не крадуть? Так ото ж..
Тут немає такої масової національной спайки мафії, бандитів і чинушь всіх рівнів як в Україні чи росії, чи в деяких інших колишніх срсрсровських країнах. Є окремі анклави, є багато випадків але масштаб навіть не порівнюйте.
Ліберали-комуняки не встигли ще так засрати криміналом всю країну як на батькивщині.
Боже мой!
Какая неожиданность!
Какая оперативность!