За добу на Львівщині виявили 131 новий випадок COVID-19, загалом 9379 інфікованих і 255 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 131 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 9379 осіб, 255 осіб померли, 2256 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1113 ПЛР-тестів, з них 131 - позитивний. Серед них львів'ян - 73.

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 29 липня в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих.