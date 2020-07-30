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За добу на Львівщині виявили 131 новий випадок COVID-19, загалом 9379 інфікованих і 255 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 131 новий випадок захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 9379 осіб, 255 осіб померли, 2256 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1113 ПЛР-тестів, з них 131 - позитивний. Серед них львів'ян - 73.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 29 липня в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих.
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